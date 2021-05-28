Два способа выплатить премию уволившемуся сотруднику

Зарплата — ответственный момент, в том числе с точки зрения закона. Начислять ее надо минимум дважды в месяц в конкретно определенные дни и не позднее 15 дней после завершения месяца. Иначе это серьезное нарушение ТК РФ с большими штрафами, а при длительной задержке — и уголовным преследованием. А как быть с премией, ведь это тоже оплата за труд?

Одна из частых историй — годовая премия, которую сложно выплатить сразу по завершении года, т.е. до 15 января. И формально это тоже будет нарушением, если премии входят в систему оплаты труда и относятся к заработной плате. Но не реже бывает и другая ситуация. Сотрудник работает большую часть года и имеет право на премию. Один нюанс — он уволился.

Именно такая история была недавно у одного из наших клиентов. Положение о премировании в компании подразумевает, что годовой бонус сотрудникам выплачивается в 1 квартале года, следующего за расчетом. Один из сотрудников уволился по собственному желанию в конце декабря, а в компании как раз пришло время начислять бонус. Как быть в такой ситуации?

Первое, о чем придется помнить всегда, когда договор прекращен, то трудовых отношений больше нет и обязательств сторон тоже. А отсюда нет и оснований для выплат человеку за работу, если сотрудником он уже не является. Подобная «безосновательная» выплата наверняка привлечет внимание проверки и, в первую очередь, ФНС. Но есть два выхода.

Материальная помощь

Организация вправе выплатить материальную помощь лицу, не являющемуся работником. Вопрос выплаты материальной помощи — это управленческое решение работодателя, которое зависит от его бизнес-процессов и финансовых возможностей. Работодатель сам принимает решение, кому и как ее платить. Материальная помощь является выплатой социального характера и не входит в состав заработной платы.

Главное, чтобы это правило было прописано во внутренних документах. Прежде всего, речь идет о Положении об оплате труда. Несмотря на добровольность и право компании решать, кому и сколько начислять, это надо закрепить в ЛНА. Условия выплаты и размер данной материальной помощи рассматривается индивидуально для каждого, это применимо и для бывших работников. Основанием начисления будет приказ руководителя. Часто компании получают гражданина просьбу-заявление о материальной помощи, но это не обязательный документ.

Гражданский договор

Как вариант, возможно заключение с бывшим работником какого-либо гражданско-правового договора, например, оказание консультационных услуг и т.п. в качестве формального основания для выплаты вознаграждения. Этот вариант более трудоемкий, чем выплата материальной помощи, поскольку требует оформления актов о приемке оказанных услуг или выполненных работ. Фактически это и будут бонусы, юридически — это будет оплата за ее услуги. Но практически такой вариант возможен для реализации.

В любом из этих случаев необходимо удержать подоходный налог, в соответствии с нормами НК РФ. А вот страховыми взносами помощь лицу, не являющемуся работником, не облагается.

Возвращаясь же к своевременности начисления премии, вопрос остается спорным. Хотя в ЛНА вы и можете указать, что она не относится к системе оплаты труда, является вашим правом, а не обязанностью, в случае спора придется доказывать ваши критерии. Если сотрудник выполнил все условия для ее получения, отказ в выплате лишь из-за увольнения суд посчитает незаконным. Прекращение договора по закону не лишает работника права получить вознаграждение за труд и задачи, которые он выполнил. Отказ в выплате — это дискриминация по отношению к другим, в т.ч. действующим, которые тоже работали и получат свою премию, даже если позднее.

Установление увольняющимся работникам худших условий оплаты труда, отличающихся от действующих сотрудников, суды однозначно признают дискриминацией.

Вот лишь несколько дел:

Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.01.2020 по делу N 88-1226/2020, от 12.05.2020 по делу N 88-5464/2020;

Апелляционные определения Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2018 N 33-3344/2018.