«Утренний бухгалтер». Материнский капитал разрешат тратить на ремонт жилья. Продлили сроки сдачи некоторых статотчетов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Путин допускает возможность использования материнского капитала для оплаты ремонта жилья. Только критерии тут очень размыты и их надо продумать.

Росстат по просьбам бизнеса продлил сроки сдачи отчетов по некоторым формам — на 5-6 дней позже.

С 5 июня стартует программа бесплатного профессионального переобучения для безработных, матерей с детьми и работников старше 50 лет.

Скандальная история в Петербурге по обнулению НДС: появились новые подробности. Кстати, о том, как налоговики сейчас борются с такими схемами, поговорим на бесплатном вебинаре 15 июня.

Налоговики начали рассылать извещения о сумме имущественного или транспортного налога — но выглядят они как требования. Так вот: отвечать на такие требования не надо.

И конечно, мы не можем пройти мимо курса Центра обучения «Клерка» про дробление бизнеса. Налоговики стали обращать на эту тему все больше внимания, так что скорее вооружайтесь знаниями.

Новости

События

Корпоративные и регистрационные процедуры 2021

Дата проведения: 9 июня, среда

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя

Дата проведения: 9 июня, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 8 июня, вторник

HR-аналитика

Дата проведения: 8 июня, вторник

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 8 июня, вторник

Заседание «Ильинского предпринимательского клуба» в формате круглого стола на тему: «Как отстоять свой бизнес. Может ли государство оказать меры поддержки?»

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Набор в мини группы! Для работы в международных компаниях и за рубежом -«Финансовый английский» от CPA

Дата проведения: 5 июня, суббота

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Начался набор! Управление финансами CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. - Очно-дистанционно

Дата проведения: 4 июня, пятница

Статьи

Бухгалтеры и специалисты по кадровому учету уже давно привыкли, что при приеме на работу нового сотрудника у него нужно брать Согласие на обработку персональных данных. А если сотрудник отказывается подписывать его? Какие штрафы ждут организацию за отсутствие этого документа? Да и как показывает судебная практика по таким вопросам, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Все для блага народа делают, стараются. Может, зря мы их всегда так песочим?

Списаны общехозяйственные расходы — проводка по этой операции зависит от формулировки в учетной политике. Какие способы списания общехозяйственных расходов существуют? Связан ли способ списания с технологией расчета себестоимости продукции? Допустимо ли списание общехозяйственных расходов, если нет доходов? Какие при этом применяются проводки и задействуются счета? На эти вопросы ответим в статье.

Выездная налоговая проверка — это напряженное время для генерального директора, бухгалтеров и других сотрудников компании. Проверить могут как один, так и несколько налогов за период до трех лет, которые предшествовали году проверки. При каких условиях есть риск прихода налоговиков, какие документы могут затребовать, как обжаловать результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.

Пребывая в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, сотрудница защищена государством от возможного неправомерного увольнения. Законодательно установлены четкие ограничения на перечень оснований, по которым можно расстаться с работником, сидящим с ребенком до трёх лет. Любые нарушения, допущенные работодателем в части увольнения подобных категорий сотрудников, влекут наказание в виде штрафных санкций. Кроме того, незаконно уволенный может быть восстановлен на работе по решению суда.

Бывает, что ключевые должности в компании занимает сложный сотрудник, с которым со временем становится все тяжелее и тяжелее договариваться. Что делать в такой ситуации, если нет другого пути кроме увольнения, разберемся в статье.

Советы будут полезны любой компании — в том числе и бухгалтерским фирмам и бухгалтерам-аутсорсерам.

Практически никто еще пару лет назад не обратил внимание на Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ, который ввел понятия объектов и субъектов критической информационной инфраструктуры (далее КИИ), а также обязанности организаций по обеспечению безопасности объектов КИИ. Поговорим о важных моментах — тем более, что сейчас вышел новый закон с изменениями.

Часто бывает, что компания решает не давать документы в ходе выездной налоговой проверки, а решает предоставить их в суде. Юристы предупреждают: лучше так не делать, потому что суд может расценить эти действия как злоупотребление правом с вашей стороны.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34007 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Подарили имущество — нужно платить НДФЛ. А если деньги, или подарок от родственников — нет

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/34707 от 05.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП-пенсионеры должны уплачивать взносы за себя. Минфин не стал этого отменять

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33587 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры с долей ребенка, купленной за маткапитал, для целей НДФЛ можно учесть расходы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-1296/2021 по делу А20-1193/2020 от 09.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы по рекламе на экранах в магазине нормировать не надо

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