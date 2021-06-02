🏠 При продаже квартиры с долей ребенка, купленной за маткапитал, для целей НДФЛ можно учесть расходы

Как считать НДФЛ при продаже доли в квартире, приобретенной с использованием средств маткапитала, поведал Минфин в письме № 03-04-05/33587 от 30.04.2021.

Если квартира была в собственности менее 5-ти или в отдельных случаях 3-ех лет, то у собственника возникает доход, к которому можно применить имущественный вычет (1 млн. руб.) Вместо вычета можно применить фактические расходы, связанные с приобретением проданной доли в квартире.

При этом расходы высчитываются пропорциональном доле налогоплательщика в квартире, при одновременном соблюдении следующих условий:

расходы произведены членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата на маткапитал или его супругом (супругой);

величина расходов на приобретение объекта недвижимого имущества в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налогообложения.

То есть при продаже доли в квартире, приобретенной в том числе за маткапитал, налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а сумма дохода, в частности,на приобретение доли налогоплательщика в проданной квартире.

Таким образом, в случае если доля в квартире приобретена в собственность ребенка в качестве условия использования средств маткапитала, то при налогообложении доходов от продажи такой доли в квартире могут учитываться расходы, понесенные членом его семьи.

При этом в составе расходов могут быть учтены расходы на погашение процентов по ипотеке.