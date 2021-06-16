Что делать, если «незваные гости» уже на пороге? Будут ли они залезать в сумочку бухгалтера или заходить в женский туалет?

На самые странные вопросы нашей редакции ответил адвокат, специалист по уголовно-правовой защите Александр Цыбырны. А заодно дал пошаговую инструкцию бухгалтеру и руководителю о том, как сохранить ясную голову и не допустить нарушения своих прав.

Вебинар Александра Цыбырны об обысках на «Клерке» можно посмотреть в записи прямо сейчас.

Давайте представим, что в офис уже пришли с обыском. Что надо делать прежде всего, принимая таких гостей?

Сам по себе визит в организацию представителей правоохранительных органов — это уже довольно неприятное действие. Но в наше время нужно быть готовым ко всему.

Прежде всего, можно заранее установить систему безопасности на входе в помещение. И уполномочить сотрудников компании открывать только известным лицам, а если гость незнакомый, спрашивать — кто такие, зачем пришли. В сложных ситуациях это даст вам выиграть время — для приезда адвоката, например.

Как задержать при этом правоохранителей, не пустить их в помещение? Конечно, ложиться на амбразуру не надо. Можно прямо сказать, что вы ждете своего адвоката, и затем — милости просим.

А если незваные гости настаивают?

Если они все-таки вошли, прежде всего, попросите их представиться. По закону при этом они должны предъявить свои удостоверения, ознакомить вас с постановлением об обыске и только потом производить какие-то действия.

Напомню, что обыск в помещении производится на основании постановления, а обыск в жилище — на основании решения суда. Ваша задача — внимательно ознакомиться с этими документами. Закон не запрещает их даже переписать.

Я рекомендую переписать постановление от корки до корки вручную. Зачем? Во-первых, вы выиграете немного времени. Во-вторых, сориентируетесь в ситуации: обыск это, выемка, осмотр, следственное действие либо что-то еще. Все эти понятия разные, и при каждом из них у ваших «незваных гостей» будут разные полномочия.

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На какие моменты обратить внимание? Пункты, печати — то обязательно должно быть?

Во-первых, должна быть указана дата постановления или судебного решения. Затем — фамилия и инициалы должностного лица, которое вынесло постановление (либо судебное решение).

И обыск, и выемку могут производить только в рамках уголовного дела. Поэтому обратить внимание нужно на то, чтобы был указан номер этого уголовного дела. Есть другой вариант ситуации — осмотр помещения, это оперативно-розыскная деятельность, в этом случае нужно специальное распоряжение.

Далее, в документах должно быть краткое содержание основания производства обыска. По закону, там должно быть сказано, для чего пришли, что ищут, в рамках чего — уголовная это проверка либо уголовное дело.

И еще один важный (самый главный) момент: проверьте наименование и адрес организации. Если они не совпадают с вашими, настаивайте на том, чтобы запись об этом была внесена в протокол. В дальнейшем эта запись может стать основанием для оспаривания действий правоохранителей и результатов обыска либо выемки.

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Многие думают, что наши «незваные гости» могут проникать в любые помещения компании. Относится к ним, например, женский туалет?

Если помещение находится в здании, где производят обыск то, конечно, да. Но для этого у проверяющих должно быть достаточно оснований. Иными словами, просто так они по туалетам бегать не будут.

Здесь важен момент, что в рамках производства обыска могут вскрываться любые помещения. Могут попросить открыть, и если вы откажетесь, могут и вскрыть. Поэтому, чтобы ваше имущество не пострадало, наверное, проще открыть. Иначе «гости» все равно войдут, а запись в протоколе сделают о том, что вы препятствовали действиям правоохранителей — что не есть хорошо.

Бывают, например, какие-то документы, которые проверяющим видеть не нужно. Куда их лучше спрятать?

Отвечу вопросом на вопрос. А зачем их прятать? Проще сделать так, чтобы наличие этих документов было законным и объяснимым.

Понятно, что если, например, бухгалтер работает в ООО «Ромашка» и у него на столе находятся документы ООО «Лютик», то это немного другая ситуация. Но и здесь — можно же иметь на руках копию договора о том, что что бухгалтер оказывает те или иные услуги самостоятельно кому-то, на законных основаниях.

То есть проще подготовить какое-то грамотное обоснование каждому документу, чем искать место, где спрятать?

Это намного проще и безопаснее. Когда приходят товарищи в погонах, у человека начинается паника.

Мы же все люди, это простая психология, когда начинаем что-то прятать в свои сумочки, либо куда-то там в нижнюю, верхнюю одежду. Но зачем вызывать огонь на себя?

Кстати, о панике. Как с такими стрессовыми ситуациями справляться? Как себя контролировать, свой страх?

Простой пример: если вы знаете, что в чем-то виноваты, то как бы вы себя не сдерживали, у вас этого не получится сделать. Я поэтому и говорю, что проще, чтобы все было объяснимо, потому что психологически этот неприятный момент длится обычно 15 — 20 минут, а после — уже нормальная рабочая обстановка: кто-то что-то ищет, кто-то на что-то отвечает, кто-то задает вопросы.

Как готовиться психологически, я, если честно, не знаю, может, тренинги по психологии пройти? Боюсь, что это все равно не поможет, потому что шок — он есть шок, никуда мы от него не денемся.

Как бухгалтеру или любому сотруднику компании понять, что правоохранители действуют незаконно?

Важно заранее ознакомиться со статьей 182 УПК, где четко регламентировано, что правоохранители имеют и что не имеют права делать.

Мои рекомендации следующие. Людям, которые находятся в офисе, в такой ситуации нужно разделиться и работать в команде: кто-то общается с сотрудниками правоохранительных органов, кто-то взял лист А4 и просто последовательно записывает их действия.

Пишите всё: как они пришли, представились/не представились, как ознакомили вас с постановлением, предложили ли добровольно все выдать (по закону обязаны), и так далее.

По всем этим мелочам юристу или адвокату будет проще в случае необходимости составить жалобу — и затем, если это не сработает, обратиться в суд.

Как происходит процесс обжалования?

Жалоба подается либо в прокуратуру, либо вышестоящему руководству следственного органа. Подается она в порядке 124 статьи УПК. Прокуратура или вышестоящее руководство в течение трех суток со дня получения такой жалобы должны принять меры и сообщить, какое решение было принято.

Если в течение трех суток ничего не произошло (срок жалобы может быть увеличен в силу определенных обстоятельств до 10 суток), то у вас есть право подать жалобу и обжаловать незаконные действия правоохранителей в суде — в порядке 125 статьи УПК.

То есть обыск проведут повторно?

Да, будет новое постановление, придут и будут ходить по-новой. По закону ограничений на «количество раз» нет, это не проверка. Здесь могут приходить неоднократно, искать долго и упорно, пока не найдут. Либо пока не удостоверятся, что ничего нет и смысла приходить в гости нет.

Как проходят обыски сейчас? Это классическое «маски-шоу», или действия проверяющих стали более интеллигентными?

В последние 3 — 4 года я не встречался с тем чтобы это было как-то нагло, «по беспределу». Обычно 15-20 первых минут — непонятный ажиотаж, потом, как я уже говорил, обычная рабочая обстановка. Конечно, если нет каких-то сопротивлений со стороны тех, кого проверяют.