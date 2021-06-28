«Утренний бухгалтер». Плановые проверки ККТ отменят со следующего года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 1 марта 2022 года плановые проверки ККТ отменяются. Но не потому, что налоговики такие добрые, а потому, что проверки переименуют. Заменят это слово на «контрольные и надзорные мероприятия».

Коронавирусное. Бизнес и профсоюзы обратились к властям с просьбой ввести наконец обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.

А в столице продолжают кипеть страсти: компании Москвы должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку с сегодняшнего дня.

Бурное обсуждение среди бухгалтеров вызвал вопрос о том, как заполнить платежку по НДФЛ при выплате долга по зарплате. Посмотрите, может быть, предложите свою точку зрения.

Кстати, о тонкостях расчета зарплаты с учетом последних изменений по НДФЛ мы подготовили новый бесплатный вебинар. Он 27 июля, но записаться можно уже сейчас.

Несколько полезных деталей про ЭДО, способы стать «неинтересным» для налоговиков — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

Новости

События

Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет

Дата проведения: 2 июля, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 2 июля, пятница

Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом

Дата проведения: 1 июля, четверг

Эффективная деловая коммуникация

Дата проведения: 1 июля, четверг

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 июля, четверг

Практический бухгалтерский учет для начинающих

Дата проведения: 1 июля, четверг

Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июля, четверг

Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России

Дата проведения: 30 июня, среда

Обязательная вакцинация: экстренный вебинар

Дата проведения: 30 июня, среда

Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 30 июня, среда

Статьи

Они вступят в силу с 2023 года.

При изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), отраженных в нескольких выставленных ранее счетах-фактурах, продавец может составить единый корректировочный счет-фактуру. Рассмотрим, как оформить этот документ.

Мы знаем, что кадровики, бухгалтеры и юристы в панике. Если в вашем регионе уже ввели обязательную вакцинацию (а есть мнение, что это скоро распространится на всю Россию), то срочно проходите наш тест и записывайтесь на вебинар.

Разбираем ситуацию из жизни.

Код 36 в больничном — это отметка о нарушении работником графика приема у лечащего врача.

Говорят, что деньги — бумага, но ценная. На это и нужно обратить внимание в первую очередь, проверяя купюры на подлинность в быту. Настоящие банкноты напечатаны на дорогостоящей износостойкой высококачественной бумаге из натуральных материалов — хлопка, льна, целлюлозы (клетчатки). Ее легко отличить на ощупь от той, что делается из древесной целлюлозы и используется в обычных принтерах и копирах для производства имитации купюр «Банком приколов».

Режим НПД работает в стране не первый год, но у самозанятых по-прежнему много вопросов по законам и инструментам работы — в частности, финансовым. Разбираемся, что предлагают СМЗ банки.

Разбираемся в нюансах применения нового стандарта.

Читатели «Клерка» интересуются, для всех ли ИП без работников истекает отсрочка по онлайн-кассам? Мы выяснили, что исключения все-таки есть. Но их немного.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46824 от 15.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, которая проставлена в счете-фактуре покупателю

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43317 от 03.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При исключении контрагента из ЕГРЮЛ списать дебиторку как безнадежную нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43679 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8354@ от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Мощность двигателя для транспортного налога надо смотреть в госреестре ТС

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/5644@ от 23.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При слиянии компаний придется снимать с учета ККТ, а потом опять регистрировать

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