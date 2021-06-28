«Утренний бухгалтер». Плановые проверки ККТ отменят со следующего года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
С 1 марта 2022 года плановые проверки ККТ отменяются. Но не потому, что налоговики такие добрые, а потому, что проверки переименуют. Заменят это слово на «контрольные и надзорные мероприятия».
Коронавирусное. Бизнес и профсоюзы обратились к властям с просьбой ввести наконец обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.
А в столице продолжают кипеть страсти: компании Москвы должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку с сегодняшнего дня.
Бурное обсуждение среди бухгалтеров вызвал вопрос о том, как заполнить платежку по НДФЛ при выплате долга по зарплате. Посмотрите, может быть, предложите свою точку зрения.
Кстати, о тонкостях расчета зарплаты с учетом последних изменений по НДФЛ мы подготовили новый бесплатный вебинар. Он 27 июля, но записаться можно уже сейчас.
Несколько полезных деталей про ЭДО, способы стать «неинтересным» для налоговиков — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!
Новости
- Как правильно заполнить поле 107 в платежке НДФЛ при выплате задолженности по зарплате?
- При слиянии компаний придется снимать с учета ККТ, а потом опять регистрировать
- На сотрудников с медотводом обязательная вакцинация не распространяется. А значит их нельзя отстранить от работы
- Сотрудника можно привлечь к работе в выходной, даже если он проходит повышение квалификации
- При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж
- У «Актив Банка» отозвали лицензию
- Пояснения от крупнейших налогоплательщиков рассматривает та инспекция, которая прислала извещение о налоге
- QR-код для посещения ресторана можно получить с помощью нового онлайн-сервиса
- Жара на работе – это вина работодателя
- Как разобраться в обязательной вакцинации сотрудников? Бесплатный вебинар
- Мощность двигателя для транспортного налога надо смотреть в госреестре ТС
- Срок полномочий директора в уставе ООО определен как неопределенный. Это нормально?
- На курорты Краснодарского края просят пускать с отрицательным ПЦР-тестом с 1 августа
- ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС
- Количество зарегистрированных самозанятых достигло 2,5 млн человек
- Недоимку списали, а счет все равно заблокирован. Долго ли ждать разблокировку?
- Заканчивается отсрочка по применению ККТ для ИП без работников. Есть ли вариант обойтись без кассовой техники?
- Как возместить через ФСС затраты на охрану труда
- Обязательная вакцинация отдельных категорий уже есть в 10 регионах. А с понедельника будет еще в 8
- Сдавать отчётность в Росстат будете по-новому
- При расчете 30% работников для перевода на удаленку привитые не учитываются
- Переводы за границу могут подорожать
- Как маркировка снизила оборот незаконного табака
- Ввоз в страну золота и прочих драгметаллов хотят освободить от НДС
- При исключении контрагента из ЕГРЮЛ списать дебиторку как безнадежную нельзя
- Непривитые таксисты и курьеры «Яндекса» увидят заказы позже привитых
- Бизнес и профсоюзы хотят, чтобы власти ввели обязательную вакцинацию для всех
- В следующем году отменят плановые проверки ККТ. Точнее, их переименуют
- Бухгалтеры не сошлись во мнениях, как заполнить платежку по НДФЛ при выплате долга по зарплате
События
Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет
Дата проведения: 2 июля, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 2 июля, пятница
Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом
Дата проведения: 1 июля, четверг
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 1 июля, четверг
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 июля, четверг
Практический бухгалтерский учет для начинающих
Дата проведения: 1 июля, четверг
Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 1 июля, четверг
Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России
Дата проведения: 30 июня, среда
Обязательная вакцинация: экстренный вебинар
Дата проведения: 30 июня, среда
Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 30 июня, среда
Статьи
Они вступят в силу с 2023 года.
При изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), отраженных в нескольких выставленных ранее счетах-фактурах, продавец может составить единый корректировочный счет-фактуру. Рассмотрим, как оформить этот документ.
Мы знаем, что кадровики, бухгалтеры и юристы в панике. Если в вашем регионе уже ввели обязательную вакцинацию (а есть мнение, что это скоро распространится на всю Россию), то срочно проходите наш тест и записывайтесь на вебинар.
Разбираем ситуацию из жизни.
Код 36 в больничном — это отметка о нарушении работником графика приема у лечащего врача.
Говорят, что деньги — бумага, но ценная. На это и нужно обратить внимание в первую очередь, проверяя купюры на подлинность в быту. Настоящие банкноты напечатаны на дорогостоящей износостойкой высококачественной бумаге из натуральных материалов — хлопка, льна, целлюлозы (клетчатки). Ее легко отличить на ощупь от той, что делается из древесной целлюлозы и используется в обычных принтерах и копирах для производства имитации купюр «Банком приколов».
Режим НПД работает в стране не первый год, но у самозанятых по-прежнему много вопросов по законам и инструментам работы — в частности, финансовым. Разбираемся, что предлагают СМЗ банки.
Разбираемся в нюансах применения нового стандарта.
- «Ночной бухгалтер». У ИП без работников осталась всего неделя на установку ККТ, иначе штрафов не избежать
Читатели «Клерка» интересуются, для всех ли ИП без работников истекает отсрочка по онлайн-кассам? Мы выяснили, что исключения все-таки есть. Но их немного.
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- Как найти документ для ФНС за час, а не за 6 дней? (Docsvision)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46824 от 15.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, которая проставлена в счете-фактуре покупателю
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43317 от 03.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При исключении контрагента из ЕГРЮЛ списать дебиторку как безнадежную нельзя
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43679 от 02.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8354@ от 10.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Мощность двигателя для транспортного налога надо смотреть в госреестре ТС
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/5644@ от 23.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При слиянии компаний придется снимать с учета ККТ, а потом опять регистрировать
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