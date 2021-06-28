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«Утренний бухгалтер». Плановые проверки ККТ отменят со следующего года

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 1 марта 2022 года плановые проверки ККТ отменяются. Но не потому, что налоговики такие добрые, а потому, что проверки переименуют. Заменят это слово на «контрольные и надзорные мероприятия».

Коронавирусное. Бизнес и профсоюзы обратились к властям с просьбой ввести наконец обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.

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Бурное обсуждение среди бухгалтеров вызвал вопрос о том, как заполнить платежку по НДФЛ при выплате долга по зарплате. Посмотрите, может быть, предложите свою точку зрения.

Кстати, о тонкостях расчета зарплаты с учетом последних изменений по НДФЛ мы подготовили новый бесплатный вебинар. Он 27 июля, но записаться можно уже сейчас.

Несколько полезных деталей про ЭДОспособы стать «неинтересным» для налоговиков — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46824 от 15.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, которая проставлена в счете-фактуре покупателю

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43317 от 03.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При исключении контрагента из ЕГРЮЛ списать дебиторку как безнадежную нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43679 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8354@ от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Мощность двигателя для транспортного налога надо смотреть в госреестре ТС

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/5644@ от 23.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При слиянии компаний придется снимать с учета ККТ, а потом опять регистрировать

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