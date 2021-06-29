Кто-то сдает за компании уточненки по НДС уже в Питере. Обращения в налоговые, в ФНС, и даже в СК — бесполезны

В СК просто переслали в УФНС обращение компаний по фальшивым декларациям. Без проверки на предмет преступления. История от наших читателей.
Несколько компаний, за которых подали уточненки по мошенническому ЭЦП через уполномоченную бухгалтерию, объединились и написали обращение в СК. А там не нашли повода зарегистрировать обращение в КУСП (книга учета сообщений о происшествиях, без регистрации в ней материалы не передают в производство сотрудникам), а просто переслали его в Управление ФНС. Не говоря уж о проверке обращения на предмет возбуждения уголовного дела.
В редакцию «Клерка» пришло письмо от главного бухгалтера одной из компаний Санкт-Петербурга.
«Осенью 2020 года мои клиенты и коллеги из Петербурга попали в сложную ситуацию по причине того, что за их компании неустановленными лицами были поданы уточнённые декларации по НДС с полным обнулением показателей. У некоторых процесс имел обратный эффект, и в декларациях увеличили суммы к уплате с соответствующими искажениями книг покупок и продаж.
Благодаря редакции Klerk.ru и вашим публикациям по этой теме осенью 2020 года мы с коллегами объединились и подали коллективное заявление в СК. В итоге, не так давно, мы получили ответ.
На данный момент мы имеем полное бездействие ФНС и правоохранительных органов. При этом, наши заявления в СК предваряли жалобы в Управление ФНС и районные инспекции, из которых были получены формальные отписки по принципу «Ничего не видели, не знаем и не умеем. Сами разбирайтесь». Об этом факте мы упоминали и по тексту заявления в СК, и делали акцент на то, что бюджет несёт серьёзные потери. Но, вопреки здравому смыслу, Следком перенаправил наше заявление тому же Управлению ФНС. Теперь ждём очередных дублирующих отписок.
Самое интересное в этой истории то, что наши запросы у налоговиков данных о юридических и физических лицах, IP-адресах, доверенностей и других сведений, связанных с мошенническими декларациями, остались без ответа. При личной встрече с инспектором нам было сказано, что это налоговая тайна и дать эти сведения они не могут. В итоге, существенную информацию мы доставали через провайдеров, выходили через них на операторов связи, которые непосредственно выдавали ЭЦП и т.д., в общем проводили своё мини-расследование в рамках собственных правовых полномочий.
Поскольку налогоплательщики остались со своими проблемами один на один, и в дальнейшем улучшения ситуации пока не ожидается, единственное положительное, что мы можем сделать хотя бы для других коллег, — это придать огласку проблеме с мошенничеством и привлечь внимание таких же пострадавших, как и мы.
Эти безобразия всё ещё продолжаются, знаем по нашим контрагентам. А подобные проблемы несут бизнесу риски, как репутационные, так и финансовые — уходят заказчики, возникают судебные претензии со стороны контрагентов и т.д..«.
Вообще, в упомянутой статье 144 УПК, в первой части, сказано:
«Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить „сообщение“ о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения».
Инструкция о порядке приема сообщений о преступлениях, утвержденная приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, гласит:
«Заявления о преступлениях, <...> регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП».
Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении»:
«Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК».
То есть, формально они опираются на этот момент. Однако, как можно понять из заявления об отсутствии признаков преступления, причем от нескольких компаний, что некто за них сдает уточненки с использованием электронной подписи, когда как доверенности на эти действия им никто не давал?
Комментирует адвокат Вячеслав Василевский:
«Сейчас ситуация такова, что правоохранительные органы зачастую не проводят должной проверки по заявлениям граждан и юридических лиц. Даже заявителей не вызывают для их подробного опроса и уточнения обстоятельств произошедшего.
Из заявления, конечно, это не возможно понять. Необходимо проводить по нему соответствующую проверку. Минимум, истребовать у налоговой доверенности, провести исследование почерка, для установления, что доверенность была подделана.
Заявления всегда регистрируются в КУСП, а заявителю дают талон уведомление».
Иными словами, пункт 20 упомянутой Инструкции СК № 71 относится к случаю, когда отсутствие преступления очевидно. Например, когда по весне или по осени массово поступают заявления «о марсианах, которые внедрили лазером через розетку жучок в голову заявителя». Но это явно не описанный выше случай с ЭЦП...