Кто-то сдает за компании уточненки по НДС уже в Питере. Обращения в налоговые, в ФНС, и даже в СК — бесполезны

В СК просто переслали в УФНС обращение компаний по фальшивым декларациям. Без проверки на предмет преступления. История от наших читателей.

Несколько компаний, за которых подали уточненки по мошенническому ЭЦП через уполномоченную бухгалтерию, объединились и написали обращение в СК. А там не нашли повода зарегистрировать обращение в КУСП (книга учета сообщений о происшествиях, без регистрации в ней материалы не передают в производство сотрудникам), а просто переслали его в Управление ФНС. Не говоря уж о проверке обращения на предмет возбуждения уголовного дела.

В редакцию «Клерка» пришло письмо от главного бухгалтера одной из компаний Санкт-Петербурга.

«Осенью 2020 года мои клиенты и коллеги из Петербурга попали в сложную ситуацию по причине того, что за их компании неустановленными лицами были поданы уточнённые декларации по НДС с полным обнулением показателей. У некоторых процесс имел обратный эффект, и в декларациях увеличили суммы к уплате с соответствующими искажениями книг покупок и продаж.

Благодаря редакции Klerk.ru и вашим публикациям по этой теме осенью 2020 года мы с коллегами объединились и подали коллективное заявление в СК. В итоге, не так давно, мы получили ответ.

На данный момент мы имеем полное бездействие ФНС и правоохранительных органов. При этом, наши заявления в СК предваряли жалобы в Управление ФНС и районные инспекции, из которых были получены формальные отписки по принципу «Ничего не видели, не знаем и не умеем. Сами разбирайтесь». Об этом факте мы упоминали и по тексту заявления в СК, и делали акцент на то, что бюджет несёт серьёзные потери. Но, вопреки здравому смыслу, Следком перенаправил наше заявление тому же Управлению ФНС. Теперь ждём очередных дублирующих отписок.

Самое интересное в этой истории то, что наши запросы у налоговиков данных о юридических и физических лицах, IP-адресах, доверенностей и других сведений, связанных с мошенническими декларациями, остались без ответа. При личной встрече с инспектором нам было сказано, что это налоговая тайна и дать эти сведения они не могут. В итоге, существенную информацию мы доставали через провайдеров, выходили через них на операторов связи, которые непосредственно выдавали ЭЦП и т.д., в общем проводили своё мини-расследование в рамках собственных правовых полномочий.

Поскольку налогоплательщики остались со своими проблемами один на один, и в дальнейшем улучшения ситуации пока не ожидается, единственное положительное, что мы можем сделать хотя бы для других коллег, — это придать огласку проблеме с мошенничеством и привлечь внимание таких же пострадавших, как и мы.

Эти безобразия всё ещё продолжаются, знаем по нашим контрагентам. А подобные проблемы несут бизнесу риски, как репутационные, так и финансовые — уходят заказчики, возникают судебные претензии со стороны контрагентов и т.д..«.