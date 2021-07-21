На каком основании можно отказать кандидату?

Мотивированный отказ — одно из правил, которое недавно появилось в законодательстве и уже серьезно озадачило работодателей. Теперь недостаточно просто отказать кандидату или вообще не давать ему feedback. Если соискатель попросит дать ответ, сделать это надо будет в течение семи рабочих дней.

Давайте разберем, как же можно законно отказать кандидатам, не прошедшим отбор? И какие формулировки при этом использовать?

Безопаснее всего мотивировать отказ несоответствием деловых качеств требованиям к занимаемой должности.

Под деловыми качествами мы понимаем способность выполнять определенную трудовую функцию с учетом профессиональных качеств, личностных качеств. К ним относятся, например, наличие определенной профессии, специальность по квалификации, а также состояние здоровья, определенный уровень образования, опыт работы по данной специальности. Об этом говорится в п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2.

При этом работодатель вправе сформулировать требования к работе, на которую претендует кандидат, необходимые в силу ее специфики. Ими могут быть, например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере.

Главное, чем работодатель должен руководствоваться при установлении подобных требований, — это обоснованность. Дополнительные требования должны быть обусловлены характером труда, отражать его особенности.

Именно обоснованность требований будет оцениваться судом при разрешении трудового спора. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отказ в приеме на работу по причине недостаточного знания английского языка будет обоснованным, если для работы в должности необходимо знать этот язык.

Сформулировать отказ можно, например, таким образом:

«В соответствии с должностной инструкцией для работы в должности требуется свободное владение английским языком. Согласно представленной информацией, ваш уровень владения английским языком — начальный. В связи с этим мы не может принять вас...».

Если затруднительно обосновать отказ только деловыми качествами, правомерно отказать по причине того, что в компании отпала потребность в замещении вакантной должности, так как ее предложили другому кандидату.

Как возможный вариант в данном отказе, можно использовать такую фразу «в настоящее время мы не можем вам предложить данную должность по причине того, что она предложена другому кандидату».

Отмечу, что запрещено отказывать в приеме на работу по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников. Об этом, в частности, говорит ч.2. ст. 64 ТК РФ). В данном случае мотивы отказа могут быть признаны дискриминационными.

Необоснованным является отказ в приеме на работу: