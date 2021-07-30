Что делать, если каршеринг выставил штраф? Пошаговая инструкция по уменьшению штрафа

Каршеринг в больших городах в последнее время пользуется популярностью у автовладельцев. Это удобно, не нужно задумываться о платной парковке в центре города, о хранении авто, о замене резины, не нужно думать о ремонте и заправке автомобиля, все эти проблемы решают за вас службы каршеринга.

Но наряду с удобством, зачастую клиенты данных компаний сталкиваются с огромными штрафами.

В договоре может быть установлен штраф за повреждение авто, штраф за передачу автомобиля третьему лицу, штраф за вождение авто в пьяном виде.

Штрафы установлены для того, чтобы водители соблюдали правила, использовали собственные аккаунты, не водили авто в пьяном виде, тщательно и бережно эксплуатировали автомобили.

Но зачастую службы каршеринга выставляют драконовские штрафы 100 тыс. рублей, 150 тыс. рублей, 250 тыс. рублей, размер штрафа явно несоразмерен нарушенным обязательствам.

Как уменьшить штрафы, выставленные службой каршеринга?

Штраф службы каршеринга — это разновидность договорной неустойки.

Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ сторона договора вправе ходатайствовать об уменьшении размера неустойки.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Пошаговая инструкция по уменьшению размера штрафа службы каршеринга:

1. Ответ на досудебную претензию.

Если каршеринг прислал вам досудебную претензию, то вы можете написать ответ на нее, в которой сослаться на ст. 333 ГК РФ и несоразмерность штрафа размеру нарушенного обязательства и просить Службу каршеринга об уменьшении размера штрафа.

Если вам удастся договориться, тогда все заканчивается на стадии досудебного урегулирования.

2. Участие в судебном заседании.

Если каршеринг все-таки подает на вас в суд, вам обязательно нужно заявлять ходатайство судье о снижении штрафа по ст. 333 ГК РФ. Вы можете лично участвовать в судебном заседании, либо отправить своего представителя, либо ходатайствовать о рассмотрении дела без вашего участия.

Не игнорируйте судебные заседания, обязательно заявляйте ходатайства, т. к. если не заявлять их, суд может не уменьшить размер штрафа.

3. Снижение штрафа по суду.

Далее будет судебное решение, в котором суд как правило снижает размер штрафа. Насколько? Зависит от судьи и региона. Но снижает существенно.

Что делать, если каршеринг необоснованно списал денежные средства с карты?

Или обратная ситуация, когда вы сами вынуждены обращаться в суд, потому что у вас списали с карты денежные средства, допустим 100 тысяч за передачу автомобиля другому лицу, или за повреждение, которого не было, или если было, но сумма ремонта на ваш взгляд завышена.

В этом случае алгоритм, следующий:

1. Досудебная претензия.

Вы, как истец, пишете досудебную претензию в Службу каршеринга.

В досудебной претензии нужно кратко изложить все, с чем вы несогласны, просите уменьшить или отменить размер штрафа, иначе будете вынуждены обратиться в суд. Отправляете досудебную претензию ценным письмом с описью вложения. Почтовую квитанцию сохраняете, чтоб в последующем показать суду, что соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Зачастую службы каршеринга решают вопрос досудебно, стороны договариваются и штраф снижают или аннулируют, если вы докажете, что не совершали правонарушений и не причиняли вреда автомобилю.

2. Исковое заявление в суд

Если досудебно договориться не получилось, вы обращаетесь в суд.

Исковое заявление в соответствии с Законом о защите прав потребителей подается в суд по месту нахождения ответчика, либо по вашему месту жительства. В силу п.3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины.

Какое в данном случае правовое обоснование иска?

Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение.

Плюс в иске просите суд снизить размер штрафа по ст. 333 ГК РФ.

Так как вы являетесь экономически слабой стороной по договору, суды часто идут навстречу и снижают размер штрафа.