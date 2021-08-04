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Как подготовить увольнение за непрохождение испытательного срока?

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Увольнение на испытательном сроке происходит нечасто. Возможно, поэтому HR-специалисты не считают тему приоритетной. В итоге и сам процесс не всегда проходит гладко, а то и доходит до суда. Как избежать этого и обосновать непрохождение испытания?

Первый и главный вопрос — какие документы важны для испытания?

Конечно, речь идет о трудовом договоре. В нем нужно указать условие об испытании, критерии оценки и ссылки на документы, которые регулируют работу в первые месяцы.

Причем условие об испытании можно включить в договор только по соглашению. Если человек не согласен, отказать в оформлении в штат на этом основании нельзя.

В этой связи напомним, что испытательный срок не может быть более 3 месяцев, а для руководителей, директоров филиалов, заместителей и главных бухгалтеров — 6 месяцев. А вот беременным сотрудницам, работницам с детьми до 1,5 лет, работникам младше 18 лет, принятым в порядке перевода или впервые поступающим на работу после окончания вуза — испытание установить нельзя.

Второй документ — должностная инструкция. Она содержит требования к должности, обязанности, права и ответственность сотрудника.

Если инструкции нет, не получится уволить в связи с непрохождением испытания и привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей.

Например, в одном из дел водитель пожарного автомобиля не сделал приемку места стоянки. Его уволили, но суд восстановил сотрудника: этих обязанностей не было в должностной инструкции водителя пожарного автомобиля.

Обязательно подготовьте план работы и задания на время испытания. Но не стоит делать его приложением к договору, иначе вносить изменения можно только по соглашению с работником.

Причем план должен предусматривать обязанность предоставлять отчеты о выполнении конкретных заданий, формат, сроки.

Все следующие задачи ставятся письменно в корпоративной электронной почте. Фиксацией факта невыполнения задач будут:

  • отчеты работника;
  • служебные записки или характеристика от руководителя;
  • акты (о невыполнении плана).

Если человек не прошел испытание, запросите в письменном виде объяснения о причинах невыполнения плана работы.

Наконец, в соответствии со ст. 71 ТК РФ, при неудовлетворительном результате испытания работодатель предупреждает в письменной форме о расторжении договора не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания сотрудника не выдержавшим испытание.

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