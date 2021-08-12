Нюансы расчета среднего заработка при оплате праздничных и выходных в 1С: ЗУП ред. 3.1

Предприятия и организации, работа которых требует непрерывного присутствия сотрудников, для выполнения поставленных задач вынуждены привлекать людей к работе в выходные и праздничные дни. Варианты могут быть разные, например, сотрудник вышел работать в праздничный (выходной) день, или же для непрерывности производственного цикла предприятие работает посменно и, соответственно некоторые дни смены перепадают на праздничные дни. В этой публикации поговорим о нюансах расчета среднего заработка в таких ситуациях.

Для привлечения к работе в праздничный или выходной день руководитель издает приказ (распоряжение) с указанием причин выхода в нерабочий день и перечислением сотрудников, которые привлекаются к работе, с их согласия.

Инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, могут привлекаться к работе в выходные или праздники лишь при условии, что им это не запрещено по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением.

Трудовой кодекс РФ, а именно ст. 153 обязует работодателя оплачивать работу в праздничный или выходной день не менее чем в двойном размере.

Согласно ч. 3. ст. 153 ТК РФ, по инициативе сотрудника, работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В такой ситуации оплата производится в одинарном размере.

Но для сотрудников, работающих по сменному графику, предусматриваются другие правила — оплата такого времени производится в двойном размере, но вот заменять выходным днем не положено, т.к. эти дни включены в месячную норму времени по его рабочему графику. Об этом говорится в «п. 5 рекомендации Федеральной службы по труду и занятости от 02.06.2014».

Рассмотрим на примерах, как отразить оплату праздничных и выходных дней в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1.

В июне, согласно производственному календарю, есть праздничный день 12 июня — «День России» — который перепал на субботу и в связи с этим выходной день перенесен на 14 июня.

Производственный календарь в 1С находится в разделе «Настройки». Здесь пользователь может посмотреть, какие дни праздничные и их переносы.

Согласно установленному графику работы, пекарь Маковкин И.С. работал в праздничный день 14 июня.

При начислении заработной платы программа автоматически начислит ему доплату за работу в выходной день. Оплата за этот день уже учтена в сумме оплаты по его графику.

Из расчетного листка видно, что доплата произведена за один день (8 часов).

Таким образом, с помощью производственного календаря программа контролирует работу в праздничные дни.

Какие еще могут быть варианты и как производится расчет оплаты?

Сотрудник получает сдельную оплату в зависимости от выработки — расценка увеличивается не менее чем в два раза; Зарплата в праздничный (выходной) день, на основе тарифной ставки, часовой или дневной увеличивается вдвое. Сотруднику установлен оклад — рассчитывается дневная или часовая (при не полностью отработанном дне) ставка. При превышении нормы рабочего времени по графику начисляется оплата и доплата за работу — получается оплата в двойном размере. Если сотрудник не отработал норму часов за месяц, установленную рабочим графиком, ему начисляется одинарный размер оплаты за работу в праздничный (выходной день) день.

Следует учесть, что при расчете оплаты за работу в праздничный (выходной) день учитывается не только оклад, но и другие компенсационные и стимулирующие выплаты, надбавки. Хотя некоторые работодатели придерживаются иного мнения, аргументируя свою позицию тем, что оклад за выполнение трудовых обязанностей, включающих определенный круг работ, не предусматривает дополнительных выплат.

Во избежание недопонимания порядок и размер оплаты за работу в выходные и праздничные дни лучше закрепить в коллективном или трудовом договоре.

Обратите внимание на настройки программы для определения дневной или часовой тарифной ставки сотрудника.

Проверьте настройку и при необходимости измените ее в разделе «Настройка» — «Расчет зарплаты». Ставка может определяться исходя из:

среднемесячного количества дней (часов);

нормы времени по графику сотрудника;

нормы времени по производственному календарю.

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Рассмотрим другой пример, как отметить работу в праздничные дни с помощью документа.

Для включения данного функционала перейдите в раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты». Нажав на гиперссылку «Настройка состава начислений и удержаний», перейдите в подраздел «Прочие перечисления» и установите галочку «Работа в праздничные или выходные дни».

В результате в разделе «Зарплата» появится пункт «Работа в выходные и праздники».

Обратимся к примеру: ООО «Карамелька» на день России принимала участие в региональной выставке-продаже «Сладкие торжки», где презентовала свою продукцию. В связи с этим мероприятием менеджер по продажам Булочкина О.И. была привлечена к работе в выходные дни 12 и 13 июня 2021 г. У сотрудника предусмотрена оплата труда, согласно оклада.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Работа в выходные и праздники» и нажмите «Создать».

Шаг 2. Укажите месяц и выберите дни работы сотрудника, нажав кнопку «зеленый плюсик» — «Добавить». По нажатию «Ок» даты переместятся в документ.

В нашем примере менеджер Булочкина О.И. работала в день проведения мероприятия выставки-продажи 12 и 13 июня 2021 г.

Шаг 3. Укажите причины работы в праздничный и выходной день с помощью кнопок «Подбор» или «Добавить», далее заполните список сотрудников.

Установите переключатель «Оплата производится» в положение «По часам», если сотрудник отработал не весь день и укажите количество часов. В нашем примере Булочкина О.И. отработала указанные дни полностью.

В колонке «Способ компенсации» из предложенных вариантов установите «Повышенная оплата».

Шаг 4. Установите галочку «Согласие на работу в выходной день получено» и проведите документ по команде «Провести».

По нажатию кнопки «Печать» доступны следующие формы:

«Приказ о работе в выходной (праздничный день)»;

«График работы в выходной (праздничный день)».

С приказом сотрудник ознакомляется под роспись.

Форма «График работы» представляет собой список сотрудников и даты их выхода на работу в праздники или выходные дни.

Шаг 5. Начислите зарплату сотруднику Булочкиной О.И. в разделе «Зарплата» — «Начисление зарплаты и взносов».

Программа добавит строку в начисление — «Оплата работы в праздничные и выходные дни». За два дня работы в выходной день Булочкиной О.И. начислено 13020,24. руб. Т.е. за один рабочий день оплата в двойном размете составила 6510,12 руб.

Разберем порядок расчета.

В настройках программы установлено, что при расчете среднего заработка применяется среднемесячное количество дней в месяце. Разберемся, сколько это и откуда оно берется.

Если двойной размер оплаты получился 6510,12 руб., то средний заработок в одинарном размере составит 3255,06 руб. (6510,12/2). Какое же среднее количество дней применяется в расчете? Давайте посчитаем.

Оклад 67000 руб. разделим на средний заработок, используемый в расчете — 3255,06 руб., получим в среднем 20,58 дней. Откуда это число? Обратимся к производственному календарю, точнее к его печатной форме — в ней детально расписаны нормы дней и часов.

По строке «Рабочие дни» за 2021 год стоит число 247 и, если разделить его на 12 месяцев получим как раз среднемесячное количество рабочих дней — 20,58 (247/12).

Отсюда имеем оплату за работу в выходной день 67000 / 20,58 *2 дня* двойной размер. Итог 13020,24 руб. При ручном подсчете возможна неточность в результате округления чисел.

Изменим настройку пересчета среднего заработка и возьмем в расчет норму времени по производственному календарю.

Пересчитаем начисления сотрудника Булочкиной О.И. Сумма оплаты за работу в праздничные и выходные изменилась — 12761,90 руб.

Среднедневной заработок при такой настройке берется 3190,48 руб. (12761,90 руб. / 2 дня / 2-й размер оплаты). Если 67000 руб. разделить на 3190,48 руб. видно, что в расчете использовалось число дней текущего месяца по производственному календарю — 21 день.

Аналогично, изменив настройку и взяв в расчет норму дней из графика сотрудника, программа применит количество дней для конкретного графика.

Для нашего примера эта настройка не изменит расчет, т.к. у сотрудника установлен график работы «Пятидневка», который совпадает с производственным календарем.

Число рабочих дней будет отличным от производственного календаря при использовании сменных или индивидуальных графиков работы.

Шаг 6. Сохраните документ «Начисление зарплаты и взносов».

Сформируйте расчетный листок. Из него видно, что сотруднику Булочкиной О.И. дополнительно оплачено два дня работы.

Как говорилось выше, кроме повышенной оплаты сотрудник вправе воспользоваться отгулом, который может использовать и в другом месяце. В этом случае зарплата за текущий месяц начисляется за отработанные дни с оплатой праздничных дней в одинарном размере.

Для этого в документе «Работа в выходные и праздники» поставьте отметку — «Отгул». При этом сотрудник может взять отгул только за один день, а за другой день получить повышенную оплату.