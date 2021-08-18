Две проблемы, которые могут возникнуть при защите ваших денег от инфляции

Люди часто выбирают какие-то инструменты для инвестиций, исходя из цели «защитить деньги от инфляции». Даже, к примеру, ко вкладу в банке пишут отзыв «ставка ниже инфляции, зачем это надо».

Желание не допустить обесценивания своих накоплений вполне понятно.

Вот лежит у человека, допустим, 500 000 рублей. Но 500 000 сегодня или через год — разная сумма по покупательской способности. То есть через год можно будет купить меньше товаров и услуг, располагая таким же количеством денег. Не говоря уже о перспективе пяти или десяти лет.

Так какие две проблемы я вижу в достижении цели «защитить деньги от инфляции»?

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Проблема 1. Официальный уровень инфляции ниже реального

Те цифры, которые публикует Росстат, у многих вызывают вопросы.

Тут еще есть один момент: инфляция считается по довольно большому перечню товаров и услуг. И по тому перечню, который есть у конкретного потребителя, инфляция может быть выше даже официально.

Все мы видим цены в магазинах, многие продукты в этом году подорожали явно не на официальные процентов 6.

Получается, что вклад или облигация со ставкой 7% вроде как защищает от инфляции вложенные сбережения. По факту, даже с учетом процентного дохода на те же сбережения через год можно будет купить меньше.

Проблема 2. Инструменты, перекрывающие инфляцию, несут больше рисков

Есть способы получить доход повыше, чем по застрахованным банковским вкладам и облигациям России (ОФЗ) или надежных госкомпаний. Там ставка может перекрывать даже реальную инфляцию. Но чем доходнее инструмент, тем больше там уровень риска.

И я даже не говорю про какие-то криптовалюты или сомнительные финансовые конторы, обещающие доход по 20% в месяц от вложенной суммы.

Например, по облигациям каких-то компаний есть доходность и 10%, и 15%. 15% — это уже риск зашкаливает. 10% — лучше, но тоже не так надежно, как облигации с 5%.

В чем тут риск? Компания может разориться и допустить дефолт по облигациям. Акции могут приносить хороший доход, а могут падать в цене. И дивиденды по акциям компании могут не платить в тяжелый для себя момент. И так со всеми инструментами.

В конце так и просится какой-то универсальный совет, но его у меня для вас нет. Просто всегда стоит осознавать как плюсы, так и минусы любого способа преумножить свои накопления.