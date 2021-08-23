«Ночной бухгалтер». Один адрес и IP, единая бухгалтерия и товарный знак — не повод обвинять в дроблении. Очень крутая судебка!

Поволжский суд — самый гуманный суд в мире! Судьи отвернули попытки налоговиков притянуть компаниям схему дробления (несмотря на весь букет взаимозависимости).

Не адресом единым

Сохраните себе реквизиты дела — постановление АС Поволжского округа от 04.08.2021 по делу № А49-4003/2020. Позитивной судебки по дроблению мало, и каждое такое постановление на вес золота.

Почитайте подробности.

Как инспекторы доказывали схему? Проверяемая компания и подконтрольные, по мнению налоговиков, ей организации:

располагались по одному адресу;

имели общую материальную базу, единую бухгалтерию, кадровую политику и счета в одном банке;

вели один вид деятельности;

использовали единые телефонные номера, один адрес электронной почты, один сайт и даже один товарный знак. Выручка от розничной продажи возвращалась налогоплательщику в виде беспроцентных займов.

Но все это показалось суду недостаточным, и компания выиграла спор.

Для тех, кто такое же смелый и любит погорячее — манул о том, как списать подотчет. Да, риски есть. Но есть и варианты спокойно пользоваться таким способом.

Кадровое

Качественный пост про то, как исправить ошибки в расчете зарплаты. Если вы выдали больше, чем должны, ТК может оказаться на вашей стороне.

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Ваша уже выбирающая букет на 1 сентября редакция (а это непросто...)