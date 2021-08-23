ИП на ПСН, который решил продавать кофе, придется получать второй патент

Продажа кофе из кофемашины налоговики отнесут к общепиту. А значит, это новый патент, если до этого предприниматель занимался розничной торговлей или другой деятельностью.

Такое вывод следует из письма ФНС от 18.08.2021 № СД-4-3/11527@.

ИП на рознице, который решил продавать в своем магазине кофе из кофемашины, должен оформить новый патент.

Самостоятельно приготовленный кофе из кофемашины относится к общепиту.

К розничной торговле такая продукция не относится.

Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Со скидкой 73%. Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «». Со скидкой 73%.

Налоговики отнесут продажу такого кофе к новому виду деятельности. А, значит, нужен новый патент.