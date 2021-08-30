Что надо знать кадровику о расследовании несчастных случаев в 2021 г. и предстоящих изменениях?

К расследованию НС компании до сих пор относятся по-разному. Многие почему-то «скрывают» их, опасаясь больших взносов и выплат. Почему это неправильно и незаконно, и что изменится в новом году?

НС — головная боль для HR по ряду причинам. Во-первых, не всегда есть понимание, как действовать и какие документы нужны. Во-вторых, это всегда большая дополнительная нагрузка. Если говорить про удаленку, в этом режиме сложно получать подписи по обучению и инструктажам. А это не только обязательная вещь, но и непременная часть для предупреждения происшествий. Ведь только так компания сможет доказать, что делала все точно и по закону. А ведь штрафы на одного сотрудника могут достигать 440 тыс. рублей.

Именно чтобы «снять боли» и закрыть риски и нужно расследовать каждое происшествие. Само расследование состоит из четырех этапов, и каждый из важно пройти от начала до конца.

Первое — проинформировать о ЧП надзорные органы: ФСС, ГИТ, Прокуратуру, Департамент соцзащиты. Обязательно надо сообщить в профсоюз и родственникам пострадавшего. Затем надо инициировать расследование происшествия. Для этого создайте комиссию, запросите квалификационные документы по необходимости (ГИБДД, медорганизация и т.д.), проведите осмотр места ЧП и опрос пострадавших.

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На основе собранной информации нужно правильно квалифицировать НС — связано ли оно с производством и подготовить необходимые документы и акты. Наконец, передать все документы в надзорные органы.

Главная задача по НС — каждый работник и руководитель должны знать о своих действиях при происшествии с сотрудником. Например, работник должен сразу сообщить руководителю и специалисту по ОТ и сделать фото по возможности. А руководитель — кроме того, организовать доставку потерпевшего в медучреждение.

В этой связи напомним, что с 1 марта 2021 г. срок давности допрасследования по жалобе работника, если он не согласен с решением комиссии, составляет 5 лет. Срок давности по привлечению к ответственности — 1 год с даты устранения нарушения. Но если нарушение не устранено, срока давности нет.

Кроме того, изменения ждут нас с марта 2022 г, когда вступит в силу новый раздел Х ТК РФ. Придется расследовать и вести учет микроповреждений. Надо будет оценивать профриски, разрабатывать меры безопасности и снижать вероятность получения травм. Об этом, кстати, уже напоминают инспекторы во время текущих проверок.

А еще изменятся и сами правила расследования НС. Например, срок извещения о НС продлят до суток (Сейчас — немедленно), комиссия при ДТП будет зависеть от тяжести повреждений, а о тяжелых происшествиях надо будет также сообщать в Минтруд и др.

Поэтому лучше еще раз проверить документы по охране труда и расследовать каждый несчастный случай с сотрудником. Даже если он письменно отказался, уточнив, что получил бытовую травму. Он в любой момент может передумать, да и что решит инспектор ГИТ или ФСС — предугадать сложно.