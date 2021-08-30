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«Ночной бухгалтер». В компании есть сим-карты для сотрудников или в онлайн-кассе? Срочно регистрируйте их на Госуслугах

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Для компаний и ИП, которые покупают для работы сим-карты, появилась новая обязанность. Вся рабочая мобильная связь будет отслеживаться уже с момента покупки симок.

Все рабочие сим-карты будут под контролем

Зарегистрировать сим-карту надо помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Вот сроки:

  • до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;
  • до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Мануал для регистрации тут.

С начала года было изъято больше 12 тыс. незаконных сим-карт. Регистрация корпоративных сим-карт ускорит темпы.

Деклы по прибыли к крупному уменьшению — тоже

Налоговики возьмут на особый контроль декларации по налогу на прибыль с уменьшением на крупные суммы.

Речь по уменьшение на сумму свыше 10 млн руб.

Например, у компании за 1 квартал начислено 15 млн налога, а за 1 полугодие 1 млн. К уменьшению получается 14 млн. Это больше 10 млн. Значит, инспекция оповестит региональное УФНС о действиях компании.

Так прописано во внутреннем письме ФНС.

После отмены ЕНВД перешли на патент? Юристы предупреждают, что в ПСН не все так просто. Собрали все разъяснения ФНС и образцы заполнения документом в онлайн спецкурсе. Записывайтесь.

И действия нашего оператора и ведущего в видео-новостях — тоже

Выпустили новый Бухтуб. И сделали вывод, что ведущего и монтажера надо пороть.

Во-первых, ведущий откровенно выпендривается, да еще и главреда нашего ругает. Во-вторых, монтажер вставляет в видос мемы на грани фола. Всех к ответу! Оставляйте комменты, мы очень ждем :-)

И подписывайтесь.

Ваша пуританская редакция

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