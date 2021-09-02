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«Ночной бухгалтер». А вы что, разве не Шива? Директора поручают бухгалтерам миллион распечаток и 3-НДФЛ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Клерки активно обсуждают, какие поручения — рабочие и нерабочие — им приходилось получать от директоров и главбухов. Рабочих все-таки больше — но каких!

Про Юлия Цезаря и Шиву

Сыр-бор разгорелся в соцсетях и на сайте «Клерка» по поводу фразы в вакансии бухгалтера о том, что надо «выполнять поручения директора / главного бухгалтера». Поделились в «КУБе» — и понеслась.

Выяснилось, что чаще всего за такой формулировкой бухгалтеры начинают подозревать компанию без секретаря, где его обязанности, соответственно, скидывают на буха. То есть ты одновременно и учетом занимаешься, и распечатываешь миллион каких-то документов, а в перерывах иногда еще и кофе подносишь, наверное.

Ну в общем, такой себе универсальный робот. Ну или Юлий Цезарь нашего времени, вот.

Один из юзеров написал в комментариях даже такой вариант:

«А сделай-ка мне, любезнейшая, 3-НДФЛ за прошлый год. Доки какие надо у жены, свяжись с ней, она все объяснит.»

Мы решили устроить опрос и выяснили, что большинство поручений клерки получают все-таки рабочие (77%). Но бывают и другие — по личным поездкам и командировкам, по походам в магазин и даже по организации мероприятий:

А вы с чем сталкивались, коллеги?

Куда же без любимых

Чтобы сообщить налоговикам о льготе по налогу на имущество организаций, скоро придется использовать новую форму заявления: ФНС опубликовала приказ.

Самозанятые продолжают беспокоить налоговиков — точнее, их отношения с компаниями. Что делать, чтобы и вашу компанию не притянули, мы разобрались с экспертом.

И смех, и грех: налоговики в последнее время сами удивляются своим требованиям. Даже не знаем, как прокомментировать.

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Ну теперь-то точно все хорошо будет

Все, можно успокаиваться: рынок труда в стране вышел на допандемийный уровень, считает Минтруд. Ох уж эта занимательная статистика...

А еще там рассказали о размерах материнского капитала в стране на следующий год.

Рассказываем самое важное, что нужно знать о пособиях бухгалтеру и кадровику в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» — не проходите мимо.

Ваша немножко дождливая редакция

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