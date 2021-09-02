Как объяснить налоговикам, что работать с самозанятыми — не преступление. Советует эксперт

Налоговики массово вызывают работодателей на разговор по поводу их работы с самозанятыми. Эксперт напоминает, что работа с самозанятыми — не преступление, но нужно соблюсти несколько важных моментов.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, а вот такую „новинку“ из ФНС кто-то уже получал? Чего хотят? Чем сердце успокоится?».

«В первую очередь интересно, у кого-то из коллег уже был опыт такой беседы? Куда именно будут давить? Понятно, что в сторону трудовых договоров, но там реально СЗ. Чем удовлетворятся?».

В комментариях пишут, что да, вызывали уже:

«У нас так было. Сказали, что "запретить работать с самозанятыми не можем, но рекомендуем минимизировать. Если небольшие зарплаты у штатных работников, порекомендуют их увеличить и пересдать РСВ... за предыдущий квартал"».

А кроме того напомнили, что ФНС сама же запретила вызывать самозанятых на беседу.

Вообще, в комментариях указали много случаев вызова. Судя по всему, это явление носит массовый характер.

Ситуацию с вызовами по самозанятым комментирует Ольга Пономарева, управляющий партнер Юридического Бюро «Пронина, Пономарева и партнеры»:

«Пристальное внимание к самозанятым, в принципе, прогнозируемо. Так часто бывает у нас, сначала дают „послабления“, потом планомерно всех тех, кто ими воспользовался неправомерно, призывают к ответу.

Много уже сказано о том, чем отличается самозанятый от лица, которое работает по ТД, и по каким признакам налоговая будет переквалифицировать ГПХ договоры с самозанятыми в трудовые и, соответственно, начислять налоги и взносы на суммы, уплаченные самозанятым, как на зарплату.

Поэтому массовые вызовы с предложениями объясниться тем, кто работает с самозанятыми, предсказуемы и опасны для тех, кто не услышал сказанного или не обратил на него внимание.

Прежде всего, нужно будет объяснить предпринимательскую (логически и экономически обоснованную) цель работы с людьми как с самозанятым, цель такой организации бизнеса. Затем протестировать фактическую организацию работы с самозанятым и договоры на предмет наличия признаков трудовых отношений.

Если и с тем и с другим „ок“, то можно смело и доходчиво объяснить налоговикам, что сама по себе работа с самозанятыми — это не преступление».