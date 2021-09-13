Налоговые разрывы по НДС: как легально не платить за других. Методика, которая защитит от проверок и доначислений. Юрист бесплатно расскажет на вебинаре

В сентябре началось массовое аннулирование деклараций по НДС. ФНС дало инспекторам на местах указание: надо вычистить все однодневки до конца 2021 года. Директоров компаний вызывают на допрос в инспекцию. И если там он заявляет, что отчетность не подписывал, декларацию обнулят, а у контрагентов возникнут разрывы по НДС.

Все так серьезно? Да! Есть способ защититься? Да, записывайтесь на бесплатный вебинар известного юриста Олега Силантьева. Там расскажут про методику защиты от выездных проверок по разрывам НДС. Мероприятие пройдет 16 сентября в 12-00 по мск.

Методика позволяет снизить возможные доначисления в разы, если проверка уже идет. Ну, и главное — научат, как противостоять назначению проверки. Для этого нужно всего лишь научиться грамотно реализовывать свои права, знать, что отвечать налоговикам на их требования и во время вызовов на допросы.

Мероприятия по «побуждению» не закончатся никогда. Знайте, как себя защитить.

Кто уже пользовался такой методикой

Мы заинтересовались этим вебинаром, потому что его опробовали уже в сотне компаний.

Вот что рассказал автор методики г-н Силантьев:

«За годы консультаций я разработал методику, которая помогает легально избежать назначения выездной налоговой проверки из-за разрывов по НДС. Эту методику я успешно опробовал уже больше чем на 100 компаниях (производственных, строительных, торговых) в разных регионах страны».

Какие претензии предъявляют налоговики?

Можно выделить 17 основных претензий, которые предъявляет ИФНС компаниям из-за их контрагентов: ⠀

1) контрагент не находится по юрадресу/в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса контрагента;

2) руководитель контрагента «ничего не знает» о деятельности своей компании;

3) у вашей компании одинаковые IP-адреса с контрагентом/у нескольких контрагентов одинаковые IP-адреса;

4) контрагент представил нулевую декларацию;

5) контрагент не располагает материально-технической базой, персоналом, отсутствуют типичные расходы;

6) руководитель контрагента отрицает свое участие в деятельности И/ИЛИ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности руководителя контрагента;

7) контрагент исключен из ЕГРЮЛ по решению участников;

8) взаиморасчеты с контрагентом не осуществляются;

9) контрагент зарегистрирован незадолго до совершения сделки;

10) у контрагента низкая налоговая нагрузка;

11) согласованность действий нескольких контрагентов налогоплательщика между собой;

12) по цепочке контрагентов образован налоговый разрыв по НДС/источник возмещения НДС не сформирован;

13) подпись руководителя контрагента на договоре/накладной/сф визуально не соответствует образцу его подписи в банковской карточке (в протоколе допроса);

14) руководителю контрагента не начислялась и не выплачивалась зарплата;

15) кандидатура привлеченного субподрядчика не согласована с заказчиком;

16) вашей компанией не представлены транспортные документы по приобретению товара;

17) контрагент являлся участником схемы по обналичиванию денежных средств.

В чем помогает методика юриста Силантьева? ⠀

Для каждой претензии Олег Силантьев разработал способ дискредитации («снятия») доказательств инспекции.

Все основано на анализе арбитражной практики.

Записывайтесь на вебинар, где узнаете, как защититься от выездных проверок. Он пройдет 16 сентября в 12-00 по мск.

На онлайн-лекции:

пошагово разберут алгоритм назначения ВНП;

детально разберут 17 основных претензий инспекции и объяснят, что нужно отвечат ь;

ь; объяснят, как в рамках закона успешно дискредитировать (т.е. «снять») так называемые «доказательства» инспекции и избежать назначения ВНП;

и избежать назначения ВНП; научат, что предпринять в ответ на каждое мероприятие инспекции , чтобы законно избежать ВНП;

, чтобы законно избежать ВНП; дадут пошаговую схему действий , используя которую сможете самостоятельно подготовить необходимые документы и аргументированные возражения на претензии инспекции о необоснованной налоговой выгоде;

, используя которую сможете подготовить на претензии инспекции о необоснованной налоговой выгоде; расскажут, какие документы должны быть у налогоплательщика, чтобы избежать доначислений;

объяснят, как устранить дефекты имеющихся документов, которые могут послужить причиной доначислений.

Кому нужен этот вебинар?

Вебинар подойдет для тех, кто:

не хочет платить НДС за своего «подозрительного» контрагента и ищет для этого законные основания;

законно не хочет платить НДС за своего контрагента, декларацию которого кто-то обнулил;

устал получать требования и информационные письма;

устал от телефонных звонков из инспекции с требованием подать уточненку и доплатить НДС, «а то назначим ВНП!»;

не понимает, почему его хотят сделать крайним из-за «разрыва» в какой-то «цепочке»;

устал от угроз прийти с ВНП и доначислить миллионы. ⠀

Что получите в итоге?

У вас будет инструмент, который позволит легально не платить НДС «за других» или снизить возможные доначисления в разы (если проверка уже идет).

Лектор предоставит схему, используя которую любой бухгалтер, руководитель, собственник сможет самостоятельно определить законность/незаконность требований о представлении документов и выбрать одну/несколько из 12 законных причин для мотивированного отказа в предоставлении документов в инспекцию без штрафных санкций. Получить методику на вебинаре.

К вам придет понимание происходящего при «побуждении» к уплате. И как следствие — уверенность, которой вам до сих пор не хватало в общении с инспекцией.