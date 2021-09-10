«Ночной бухгалтер». Начались облавы на однодневки и обнуление деклараций по НДС: к вам тоже придут

Драма с фальшивыми декларациями по НДС продолжается: налоговики получили команду «фас» и прижимают всех подряд в поисках однодневок. Счет при обнулении деклараций идет на миллиарды рублей.

А был ли мальчик — какая разница

Вы же помните последнюю статью Михаила Жуховицкого по теме борьбы с липовыми декларациями? Так вот. Столичные инспекции стали действовать в духе «хватит это терпеть»: ищут директоров однодневок, что стоят у них на учете, допрашивают, если находят, и обнуляют декларации по НДС.

Схема, на самом деле, довольно логичная: сейчас трясут однодневки, чтобы выйти на тех, кто ими пользуется. Суммы получаются астрономические — уже миллиарды рублей.

Но...

Но вот что нам рассказала Карина Урберг, партнёр-адвокат АБ «Центр Экономической Безопасности»:

— Любая, казалось бы, неплохая идея налоговиков почти всегда разбивается о камень ее реализации на местах. Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности в отношении директора компании нужны законные основания, о которых инспекторы в целях аннулирования деклараций напрочь «забывают» и записи в ЕГРЮЛ вносят просто потому, что так надо территориальной налоговой, чтобы добраться до реальной компании. На этом фоне у меня уже давно создалось впечатление, что по мнению налоговиков, НК РФ, да и другие законы (в данном случае 129-ФЗ) должен соблюдать только налогоплательщик. Пример из реальной жизни. Моего клиента недавно допрашивали в налоговой, а два инспектора за соседним столом разглядывали АИС И АСК и спорили, «техническая» компания или нет. Так как они не нашли общий знаменатель, то приняли феерическое решение «вноси недостоверку и обнуляй потом, а там уже разберёмся»!

В общем-то, даже логичные и правильные устремления у налоговиков — о боже, как удивительно — опять превращаются в цирк. Обидно только, что расплачивается за этот цирк обычный бизнес.

Из фееричного и не только

Выводы из свежей судебной практики: оказывается, налоговая имеет право запрашивать документы по контрагенту за период при встречной проверке, а не только по конкретной сделке. Так сказал суд.

А вот как вам это: инспекторы потребовали у компании расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности. То, что такого документа вообще нет, их не остановило. Надо патаму шта.

Еще больше всяких абсурдностей от инспекторов — только в отношении физлиц — мы разберем на бесплатном вебинаре 29 сентября, не забудьте записаться.

Важно, очень важно

Очередное обновление в отчетности: декларацию по НДС за третий квартал бухгалтерам надо сдавать по новой форме.

Еще немного судебной практики. Судам надо проверять, действительно ли человек пишет увольнение по собственному без принуждения, по своей воле. А то... Ну сами знаете, как у нас все «добровольно» бывает.

Чуть-чуть про СМЗ

Попытались разобраться, что делать, если вы самозанятый и ваш доход превысил 2,4 млн. Вообще, конечно, гордиться — вы явно не в числе нуждающихся. Но мы про то, как платить налоги.

А тут мы посмотрели на сотрудничество с самозанятыми глазами налоговиков — и объясняем, когда они могут заинтересоваться такой компанией.

«Более 1 миллиарда рублей мы сэкономили на налогах своим клиентам за 6 лет» — Дмитрий Шумейко В конце сентября мы проведем двухдневную конференцию по бухгалтерскому бизнесу и легальной налоговой оптимизации. Второй день полностью посвящен воркшопу по налогам. Участники, под руководством опытных экспертов, будут разрабатывать схемы и составлять пакеты документов для оптимизации налогов в своих компаниях и в компаниях своих клиентов. Забронировать участие можно перейдя по ссылке

Ваша немного под давлением (атмосферным, конечно) редакция