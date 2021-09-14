Новичок на ПСН: сколько платить и когда можно взять каникулы

Популярность ПСН, похоже, только растет: на форуме «Клерка» постоянно появляются новые вопросы, а в топе публикаций блогеров стабильно держатся статьи именно на эту тему. Особенно много вопросов у новичков: сколько платить, почему выгодно, почему именно ИП? Мы решили ответить на самые популярные.

Давайте по порядку.

Какие налоги заменяет патент?

Если очень коротко, то ПСН заменяет НДФЛ, НДС и налог на имущество, которое ИП использует в предпринимательской деятельности. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, от НДФЛ освобождаются только доходы от патентной деятельности.

То есть если вы, например, продали товар организации по договору поставки — это уже не попадает под ПСН.

Во-вторых, важный вопрос: есть ли у вас работники? Если да, плохие новости: вы являетесь по отношению к ним налоговым агентом и должны перечислять за них НДФЛ.

С НДС тоже есть исключения:

ввоз товаров на таможенную территорию России;

выставление счетов-фактур с НДС;

налоговое агентство.

Второй случай, кстати, самый распространенный.

Наконец, есть нюанс по налогу на имущество. Дело в том, что условие в части освобождения от налога на имущество у ИП не действует, если объект включен в региональный перечень имущества, облагаемого от кадастровой стоимости. Этот перечень составляется для организаций, но применяется и для ИП на ПСН или УСН.

Исключения по налогам для ПСН выглядят именно так, но есть еще множество деталей: разобраться в них поможет новый крутой онлайн-курс «Клерка»! Мы делали его целой командой экспертов с учетом всех последних изменений в законах. Так что скорее начинайте проходить!

Как узнать, сколько я должен платить?

С тем, как рассчитать и оплатить патент, сложности иногда возникают даже у опытных предпринимателей. Разберемся в основах.

Итак, для расчета и уплаты любого налога (и в ПСН, в частности) нужно начинать с налогового периода. Для ПСН это срок действия патента.

Сейчас патенты выдаются на любое количество календарных дней. Но нужно, чтобы соблюдались два условия:

чтобы все эти дни были в пределах одного календарного года;

а срок патента составлял не менее месяца.

То есть, нельзя получить патент на 25 дней или, например, с 1 декабря 2021 по 31 марта 2022 года.

Налог по ПСН — единственный, у которого «плавающий» налоговый период.

Далее, для расчета нужен потенциальный доход. Размер потенциального дохода — это налоговая база на год, установленная властями. Его устанавливают на региональном уровне, поэтому в разных областях стоимость патента различается.

Раньше размер потенциального дохода ограничивал НК, но с 2021 года максимума нет. О скандальных историях в связи с этим на «Клерке» много раз писали:

Удобнее всего рассчитать стоимость патента на сайте ФНС: у них для этого есть специальный калькулятор

Если же вы хотите все посчитать сами (или перепроверить), то правила такие.

Если патент берется на весь год, с 1 января по 31 декабря, то все просто: потенциальный доход умножается на ставку налога 6%.

Если срок патента менее года, то надо сначала разделить годовой ПД на количество дней в году (365 или 366), а потом умножить результат на количество дней патента.

Какие сроки уплаты?

Сроки оплаты зависят от срока действия патента:

если срок меньше 6 месяцев — оплачивается в полном размере не позднее срока окончания действия патента;

если срок от 6 до 12 месяцев — в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента; в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

Если вы вдруг прекратите деятельность, но срок действия патента не пройдет — то вам пересчитают сумму налога. Доплатить оставшуюся сумму нужно будет в течение 20 дней со дня снятия с учета в налоговой.

Платить налог по патенту нужно по реквизитам, которые обязана выдать налоговая вместе с патентом.

Важно: обязательно уточните у них КБК налога. Дело в том, что кодов шесть, и они зависят от того, куда зачислят налог.

Еще нужно платить страховые взносы в фиксированной части — эта уплата производится не позднее 31 декабря. Взносы же в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей уплачиваются не позднее 1 июля следующего года.

Слышал, что можно взять налоговые каникулы. Это как?

В некоторых регионах для вновь зарегистрированных ИП установлены ставки налога 0%. Это называется налоговыми каникулами, хотя в законе и нет такого определения.

Для применения каникул нужно соблюдать условия: то есть воспользоваться этой привилегией может не каждый предприниматель. Вот краткий перечень условий.

Первое. ИП зарегистрировался после введения налоговых каникул.

На налоговые каникулы могут рассчитывать и те ИП, кто раньше официально прекращал свою деятельность, но решил ее возобновить.

Это возможно, если предприниматель впервые возобновил свою деятельность и повторно зарегистрировался после введения налоговых каникул.

Второе. С момента регистрации ИП не истекли два календарных года.

Третье. Доля дохода от видов деятельности, по которым ИП использует налоговые каникулы, должна быть не менее 70%.

Четвертое. Нет перерыва работы на ПСН в течение двух налоговых периодов.

Если на какое-то время вы прекратите применять спецрежим, то лишитесь налоговых каникул.

Пятое. Вид деятельности ИП попадает под действие налоговых каникул.

Конкретные виды деятельности, которые попадают под освобождение, региональные власти устанавливают по ОКВЭД 2, а по бытовым услугам — дополнительно по ОКПД2.