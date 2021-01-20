Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Обзор изменений по ПСН в регионах. Стоимость патентов в Омской области вырастет в 53 раза. Кто больше?

Итак, ЕНВД перестал существовать и многие предприниматели бросились переходить на ПСН, чтобы не вести учет доходов. Но не тут-то было, власти многих регионов решили резко увеличить ставки.

Ранее мы уже писали про кратное повышение налогов в Ставропольском крае. Скандал вынудил губернатора края заявить о том, что закон будет пересмотрен.

Но Ставропольский край не единственный, поднявший потенциальный доход для предпринимателей. Отличился, в частности, Татарстан.

Законодатели республики вероятно считают, что предприниматели без работников, занимающиеся бытовыми услугами, много зарабатывают и решили поднять им стоимость патентов до 1 млн рублей. Дополнительный работник увеличит потенциальный доход еще на 300 тыс. рублей.

Для сравнения: по старой версии закона, ИП без работников платили налог с потенциального дохода от 220 до 370 тыс. (в зависимости от района) на 1 человека работника, включая самого предпринимателя.

Резко подняли потенциальный доход и для владельцев недвижимости. Если раньше потенциальный доход при сдаче квартиры в Казани составлял 5 тыс. рублей с квадратного метра, то по новому закону — 12 тыс. рублей. Причем по коммерческой недвижимости ставки такие же. Интересно, депутаты видели, за сколько сдаются квартиры в Казани? Редакция «Клерка» заглянула на Авито и посмотрела цены на аренду однокомнатной квартиры — примерно 13-16 тыс в месяц за квартиру в 24-30 кв.м. Т.е. годовой доход владельца такой квартиры менее двухсот тысяч, а потенциальный доход, с которого предлагается платить налог, почти 300 тыс. рублей. Люди, которые писали законопроект, хоть на какие-то экономические расчеты опирались?

С розничной торговлей ситуация двоякая. Для тех, у кого торговый зал маленький, стоимость патентов даже уменьшиться: при торговом зале до 10 кв.м. потенциальный доход составит 866,2 тыс. рублей. По старой версии закона налог не зависел от площади торгового зала. А вот тем ИП, у кого зал ближе к 50 кв.м. придется платить больше.

📌 Реклама

На фоне Татарстана власти Амурской области выглядят благодетелями — они всего лишь подняли в два раза потенциальный доход по некоторым видам деятельности. При этом новые виды деятельности в закон не добавлены и применять ПСН по рознице или общепиту с залами более 50 кв.м. будет нельзя, если закон не поправят до 1 апреля.

В Белгородской области потенциальный доход тоже подняли в два-три раза. Но зато ввели дифференциацию по районам. Таким образом, у некоторых ИП стоимость патентов может и уменьшиться, если они работают в населенных пунктах, относящихся к группе 3.

В Костромской области в два раза подняли стоимость патентов для ИП без работников. Да и наёмные работники влетят в копеечку, размер потенциального дохода вырос и на каждого работника.

В Магаданской области резко выросла стоимость патентов по торговле. Так, при торговом зале в 40 кв.м. патент считали от потенциального дохода 1 250 000, а с 2021 года уже 4 330 800. Почти в два раза выросла стоимость патента по общепиту.

В Кировской области в два раза подняли потенциальный доход для ИП без работников при оказании различных услуг. И в два раза для розничной торговли и общепита. Однако при этом уменьшили ставки по УСН с 15 до 5% и с 6 до 1%, если по видам деятельности, в отношении которых в четвертом квартале 2020 года применялась система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, за налоговый период 2021 года составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов:

Ставки по УСН для тех, кто применял только ЕНВД уменьшены и в Кемеровской области, но только для тех, кто не совмещал вмененку с другими системами налогообложения.

В Свердловской области у некоторых владельцев торговых объектов патенты станут дороже, но кто-то заплатит и меньше — потенциальный доход теперь зависит от квадратных метров. Значит те ИП, у кого маленькая площадь залов, заплатят меньше, чем в прошлом году.

Есть регионы, в которых вообще стоимость патентов не менялась, просто добавили новые виды деятельности. Например, так поступили в Санкт-Петербурге и Новгородской области.

Лидером по поднятию ставок оказалась Омская область. Ранее в нашем анти-рейтинге лидировал Ставрополь, но омские законодатели тоже решили, что у них в области бизнес слишком много зарабатывает.
Чекбокс
Подтвержденный профиль
Доставка для бизнеса день в день — 400 ₽ в пределах МКАД
Фиксированная цена, часовые интервалы и грамотные курьеры на автомобилях.
Узнать больше
Реклама на Клерке

По всем услугам, оказываемым в Омске, потенциальный доход вырос больше, чем в десять раз. По рознице и общепиту рост составил почти в 16 раз. Т.е. потенциальный доход на один объект с торговыми залами в столице области составит 4 767 000 рублей! Причем независимо от площади объекта. Еще больше удивляет размер потенциального дохода по сдаче в аренду недвижимости — 15 890 000 рублей. И не важно, одну квартиру ты сдаешь, маленький павильон или торговый центр.

В законодательном собрании Омской области лежит еще один закон с поправками по патентной системе, внесенный главой региона. Думаете, губернатор решил пойти навстречу бизнесу, как в Ставрополье? А вот нет — ставки еще увеличиваются! Так. например ИП-парикмахер без работников в Омске платил в 2020 году налог с потенциального дохода в 16 тыс. рублей. В конце года п/д на 2021 год подняли в 10 раз и патент уже должен считаться с 169 500 рублей. Но этого показалось властям мало и они решили еще увеличить потенциальный доход — до 850 700 рублей. Каждый работник добавит для расчета патента еще 213 400 рублей. Таким образом, по сравнению с 2020 годом налог у парикмахера в Омске вырастет в 53 раза.

Да, в области был несколько занижен потенциальный доход в прошлые годы, но надо же как-то экономически рассчитывать, сколько способен заработать среднестатический парикмахер или фотограф. Пока цифры в законе Омской области выглядят скорее как заградительный тариф — власти сделали все, чтобы ПСН была в области невыгодной. Так зачем лицемерить? Убрали бы неугодные им виды деятельности и все.

А как обстоит дело с повышением ставок по патенту в вашем регионе?

📌 Реклама

Онлайн-курс
Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет
Курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама