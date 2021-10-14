Электронные трудовые книжки: проверьте, все ли знаете. Тест для бухгалтеров

Надо ли хранить копии бумажных трудовых? Когда нужны дубликаты? Что указывается в ЭТК при увольнении и что нет?

Электронные трудовые книжки — главная тема для кадровиков прошлого, 2020 года, но вопросы до сих пор остаются.

Новые разъяснения Роструда и ПФР появляются постоянно. Вот только несколько последних:

И это не говоря о том, что иногда возникают совершенно скандальные истории, вроде недавней, когда у работодателей появился доступ к электронным трудовым соискателей.

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