Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Электронные трудовые книжки: проверьте, все ли знаете. Тест для бухгалтеров

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронные трудовые книжки
Версия для печати

Надо ли хранить копии бумажных трудовых? Когда нужны дубликаты? Что указывается в ЭТК при увольнении и что нет?

Электронные трудовые книжки — главная тема для кадровиков прошлого, 2020 года, но вопросы до сих пор остаются. 

Новые разъяснения Роструда и ПФР появляются постоянно. Вот только несколько последних:

И это не говоря о том, что иногда возникают совершенно скандальные истории, вроде недавней, когда у работодателей появился доступ к электронным трудовым соискателей.

Но может быть, вы суперпрофи в этом вопросе и давно уже во всем разобрались? Проверьте себя в нашем тесте :)

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить