У работодателей появился доступ к электронным трудовым соискателей. Кто-то сливает базу?

Данные, которые содержит электронная трудовая, доступны на сайте ПФР только ее владельцу. Однако они появляются у потенциальных работодателей, хотя это — незаконно.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Нахожусь в некотором недоумении. Знакомой при трудоустройстве потенциальный работодатель при ней открыл её электронную трудовую книжку. Сколько искала информацию, везде пишут, что доступ к электронной трудовой есть только у владельца трудовой.

Работодатель действовал за рамками закона или такой сервис для работодателя существует?».

В комментариях уточнили, точно ли это была трудовая. Автор пишет, что да, ей даже потом фото показали. Комментаторы почти единогласно высказались, что это незаконно:

«Пока человек не принят на работу и не дал согласие на обработку персональных данных, они должны быть скрыты от третьих лиц. Мало ли... Бывает же такое, что в трудовой книжке увольнение по статье, и человек ее „теряет“. И на новом месте работы заводит „чистую“. Лично знаю такой пример, причем человек пожертвовал 10 годами стажа, чтобы устроиться на новую работу».

Еще пишут, что на сайте ПФР есть раздел для работодателей, но доступа к чьим-либо трудовым книжкам там нет.

Да и незаконно это — по сути, доступ третьих лиц к персональным данным.

Еще прозувучало мнение, что кто-то просто слил базу:

«Все базы, которые попадают в ПФР, рано или поздно будут в общем доступе. Как базы ГАИ раньше продавали, так же и с ПФР. Уровень защиты данных — никакой. Кто то слил и уже торгуют вовсю».

И подобное рассказали про банки:

«У меня знакомый был, работал в банке, в кредитном комитете, так у них всегда была актуальная база по НДФЛ по физикам, с указанием дохода и места работы, так что всё везде есть, просто не афишируется».

Есть мнение, что любую базу можно взломать. Или купить.