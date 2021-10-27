Как компании не нарваться на штрафы, работая с самозанятыми

Налоговики все сильнее прижимают самозанятых и компании, которые с ними работают. Чтобы не попасть в зону риска, важно соблюдать правила.

Что случилось

ФНС выпустила письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, где привела признаки незаконных схем с самозанятыми.

На волне выхода этого письма начались массовые вызовы самозанятых на допросы в налоговую. Проверяют не только их, но и компании, которые с ними работают.

Кто в зоне риска

Итак, в числе основных признаков подмены трудовых отношений договором с СМЗ следующие:

заказчик ставит регистрацию в качестве СМЗ обязательным условием;

заказчик определяет режим работы самозанятого, в том числе продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха;

у самозанятого есть куратор от заказчика, который руководит и контролирует работу СМЗ;

самозанятый выполняет работу полностью материалами, инструментами и оборудованием заказчика (или вовсе работает у него в офисе / на объекте);

периодичность выплат совпадает с выплатами зарплаты в организации;

суммы выплат регулярные и фиксированные.

В зону риска могут попасть как компании с единственным исполнителем-самозанятым, так и те, у кого таких десятки. Размер бизнеса значения тоже не имеет.

Если же речь о самозанятых, то особое внимание могут уделить тем, кто работает с одной-единственной компанией, хотя прямого запрета на такое сотрудничество в законе нет.

Уже сейчас таких самозанятых вызывают на комиссии в налоговую.

Что будут спрашивать

Вот некоторые из возможных вопросов к самозанятому:

Знакомо ли вам ООО «Ромашка», с которым у вас заключен договор услуг? Каким образом вы о нем узнали? Какие услуги вы оказывали ООО «Ромашка»? Вы оказывали эти услуги лично? Кому вы подчиняетесь? / Кто контролирует вашу работу? Когда вы зарегистрировались в качестве самозанятого? Вы зарегистрировались в качестве самозанятого по инициативе ООО «Ромашка»? Как происходил процесс заключения договора? Кто был инициатором заключения договора? На какой срок заключен договор? Опишите офис ООО «Ромашка». ООО «Ромашка» — ваш основной источник дохода? Вы оказываете аналогичные услуги другим хозяйствующим субъектам? Каков ваш график работы? Кто вам обеспечивает условия труда? Кто оплачивает телефон / интернет / ПО? Как часто вам выплачивают вознаграждение? От каких показателей зависит ваш заработок? Какая ответственность предусмотрена по договору в случае невыполнения вами работы? Предусмотрена ли дисциплинарная ответственность в договоре?

Как правильно оформить отношения с СМЗ

Как избежать попадания в зону риска или хотя бы сделать все зависящее от компании для этого?

Прежде всего, правильно оформить договор.

Это может быть:

договор подряда;

договор возмездного оказания услуг;

договор авторского заказа;

договор перевозки.

То есть — договор гражданско-правового характера.

Помните, что СМЗ нельзя нанять как посредника или агента. Нельзя заключать с ним договор поручения или комиссии.

Чего делать нельзя

Прописывать в договоре личный характер выполнения работ

Потому что это один из признаков трудового договора. Если вам важно, чтобы работу делал лично СМЗ, то укажите в договоре, что исполнитель вправе привлекать третьих лиц, но с письменного согласия заказчика.

По закону, такое право у самозанятого действительно есть. У него не может быть в подчинении сотрудников, но привлекать помощников по тому же договору ГПХ самозанятый вполне может. Это подтверждает ФНС в Письме от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@.

Заключать договор на неопределенный срок

Это одно из важнейших условий договора подряда (ст. 708 ГК РФ). Если вы не указываете конкретный срок исполнения работ, то автоматически попадаете на риск подозрения в трудовых отношениях с СМЗ.

Кроме того, не стоит и постоянно перезаключать договор с одним и тем же СМЗ. Это тоже большой риск (письмо ФНС от 01.04.2021 г. № АБ-4-20/4336@).

Устанавливать ежемесячную оплату в фиксированной сумме

ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет подозрительные организации и ИП, работающие с самозанятыми.

Суть системы, в частности, в том, что она анализирует периодичность и источники выплат. И как мы уже писали выше, в зону риска сразу попадают регулярные выплаты.

Сделайте акцент на процессе сдачи работ, только после которого может выплачиваться вознаграждение. Это одно из важнейших условий договора ГПХ.

Не указывайте прямые признаки трудовых отношений

Не прописывайте в договоре установленный график работы, не указывайте место работы, не употребляйте иные формулировки, характерные для трудового договора.

Если сомневаетесь, лучше еще раз изучите критерии ТД по закону (раздел III ТК РФ).

Что еще должен знать бухгалтер

Основной вид отчетности по работе с самозанятым — это чеки, которые он отправляет организации после получения каждой выплаты.

Учесть в расходах можно даже чек самозанятого, если после выписки этого чека он слетел с НПД. Главное, чтобы чек был оформлен без ошибок.

А еще важно помнить, что самозанятому нельзя выдавать никакие расчетные листки. Хотя многие новички в этом режиме могут у вас их попросить (таких случаев, увы, много).

Выводы

Чтобы избежать налоговых рисков в работе с СМЗ, важно:

Проверить статус самозанятого перед заключением договора. Изучить и разъяснить самому СМЗ отличия отношений по ГПД от трудовых отношений. Правильно составить договор ГПХ. Исключить признаки трудовых отношений из взаимодействия с самозанятым (в том числе выдачу ему расчетных листков).