Скоринговая система ФНС отслеживает подозрительные расчеты юрлиц и ИП с самозанятыми

ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации и ИП с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

Об этом, в частности, рассказали в УФНС по Тамбовской области в рамках «круглого стола», посвященного развитию самозанятости в регионе.

С помощью этой системы анализируются: периодичность выплат;

источники выплат;

взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей.

По результатам анализа организации и ИП, имеющие признаки нарушений,

По тем, кто попал в эту группы риска, проводится контрольно-аналитическая работа «с целью минимизации рисков злоупотреблений при применении труда самозанятых граждан».

Напомним, в последнее время компании стали часто получать из ИФНС требования по поводу сотрудничества с самозанятыми.

А недавно вышло письмо ФНС , в котором перечислены основные признаки подмены трудового договора договором с самозанятыми.

Анализируя эти признаки, налоговики могут прийти к выводу, что плательщика НПД фактически лишен предпринимательской самостоятельности, а значит имеют место трудовые отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде НДФЛ и взносов.

Более того, ФНС обещает изменить подход к планированию выездных проверок. Одним из критериев станет подозрительное сотрудничество юрлиц с самозанятыми.