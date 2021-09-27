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Скоринговая система ФНС отслеживает подозрительные расчеты юрлиц и ИП с самозанятыми

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Рубрика Самозанятые
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ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации и ИП с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

Об этом, в частности, рассказали в УФНС по Тамбовской области в рамках «круглого стола», посвященного развитию самозанятости в регионе.

С помощью этой системы анализируются:

  • периодичность выплат;
  • источники выплат;
  • взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей.
По результатам анализа организации и ИП, имеющие признаки нарушений, попадают в группу риска.

По тем, кто попал в эту группы риска, проводится контрольно-аналитическая работа «с целью минимизации рисков злоупотреблений при применении труда самозанятых граждан».

Напомним, в последнее время компании стали часто получать из ИФНС требования по поводу сотрудничества с самозанятыми.

Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить

А недавно вышло письмо ФНС, в котором перечислены основные признаки подмены трудового договора договором с самозанятыми.

Анализируя эти признаки, налоговики могут прийти к выводу, что плательщика НПД фактически лишен предпринимательской самостоятельности, а значит имеют место трудовые отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде НДФЛ и взносов.

Более того, ФНС обещает изменить подход к планированию выездных проверок. Одним из критериев станет подозрительное сотрудничество юрлиц с самозанятыми.

 

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