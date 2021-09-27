Скоринговая система ФНС отслеживает подозрительные расчеты юрлиц и ИП с самозанятыми

ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации и ИП с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.
Об этом, в частности, рассказали в УФНС по Тамбовской области в рамках «круглого стола», посвященного развитию самозанятости в регионе.
С помощью этой системы анализируются:По результатам анализа организации и ИП, имеющие признаки нарушений, попадают в группу риска.
- периодичность выплат;
- источники выплат;
- взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей.
По тем, кто попал в эту группы риска, проводится контрольно-аналитическая работа «с целью минимизации рисков злоупотреблений при применении труда самозанятых граждан».
Напомним, в последнее время компании стали часто получать из ИФНС требования по поводу сотрудничества с самозанятыми.
Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответитьА недавно вышло письмо ФНС, в котором перечислены основные признаки подмены трудового договора договором с самозанятыми.
Анализируя эти признаки, налоговики могут прийти к выводу, что плательщика НПД фактически лишен предпринимательской самостоятельности, а значит имеют место трудовые отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде НДФЛ и взносов.
Более того, ФНС обещает изменить подход к планированию выездных проверок. Одним из критериев станет подозрительное сотрудничество юрлиц с самозанятыми.