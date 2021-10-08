Может ли самозанятый работать только с одной компанией? Формально этого ему никто не запрещает, однако бухгалтеры сообщают, что налоговики начали вызывать на комиссии. Да и вообще стали проявлять большой интерес к этой теме.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«По всей видимости, бизнес начал шибко экономить на страховых взносах, привлекая самозанятых и где можно, и где нельзя.

ФНС даже выпустила письмо (от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@), в котором приводит „характерные признаки применения схем уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ „плательщиков НПД“ в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и соответственно незаконной оптимизации страховых взносов и налога на доходы физических лиц“».

В комментариях начали спорить, в каком случае самозанятый может работать только с одной компанией:

«Я вообще не понимаю, как человек может быть самозанятым и работать только с одной организацией, это же нарушение».

На это возразили, что самозанятому никто не запрещает работать только с одной компанией:

«Нарушение со стороны физлица? Но ведь нигде нет прямого запрета на работу по одному договору. Сегодня у него пять клиентов, завтра один».

В ответ привели пример с водителем, который каждый день в рейс выходит:

«Ну если это юрист внештатный или бухгалтер — то да. А если это водитель который ежедневно выходит в рейс или торговый агент допустим (я просто видела именно на таких примеры), то тут нечему удивляться».

Для конкретно этого случая сошлись во мнении, что так делать не стоит. И из-за таких налоговики возьмутся за всех самозанятых.

А вот другой случай, когда самозанятый работает только с одной компанией (он в ней последние два года не работал):

«Работник вышел на пенсию, пришел к директору и сказал, что не хочет каждый день работать, увольняется. Работник редкой профессии, молодежь на такую специальность не идет. Что остается? Вот и согласился физик быть самозанятым и изредка помогать».

Пишут, что налоговики уже вызывают на комиссии:

«Похоже, уже взялись. Мы работаем всего с одним самозанятым. Самозанятый проживает в другом регионе, помогает нам с группой в соцсетях. Сегодня прилетел вызов на комиссию в налоговую».

А еще пишут, что требование быть ИП или самозанятым — часто встречается в вакансиях. И что люди, которые согласились так работать, первыми побегут к налоговикам:

«В вакансиях полно теперь такого счастья для наёмника на полный рабочий день в офисе — статус ИП или СЗ. Вынужденные на это согласиться первыми будут аплодировать стоя при переквалификации их договора в трудовой. И с удовольствием дадут показания всем, кто спросит».

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«С одной стороны, с точки зрения трудового законодательства трудовые отношения подразумевают под собой, в первую очередь, личное выполнении сотрудником своих обязанностей за плату в интересах, под управлением и контролем работодателя, а также подчинение сотрудника всем ЛНА и правилам внутреннего распорядка.

Если лицо перешло на режим самозанятости и на текущий момент сотрудничает исключительно только с одним заказчиком-юридическим лицом, то в данном случае отсутствуют признаки трудовых отношений. Это означает, что оснований для признания самозанятого в качестве работника со всеми вытекающими последствиями нет.

В целом, сам факт непрерывного сотрудничества с одним юридическим лицом не влечет за собой переквалификацию в трудовые отношения.

Другое дело, когда самозанятый и юридическое лицо имеют некоторые взаимовыгодные договоренности, и сам работник имеет статус самозанятого чисто на бумаге. В таком случае руководство должно осознавать последствия таких решений и должно быть готово понести соответствующие расходы».

На «Клерке» недавно писали, что налоговики начали вызывать на комиссии самих самозанятых.