Вредные советы: как составить описание вакансии, чтобы на нее точно не откликнулись

Создать грамотную вакансию — это искусство! И результат этих творческих мук может как привлечь талантливых и подходящих кандидатов, так и отпугнуть их. Собрали рецепт максимально отталкивающего предложения работы.

Название: пусть будет как можно более оригинальным или хотя бы совершенно ни о чем не говорящим

Так вашу вакансию просто не смогут найти через поиск. Еще бы! Соискатель ищет позицию менеджера по продажам, а вы-то — «повелителя прибыли и укротителя сложных клиентов». Вам точно не встретиться!

Ну а если кандидат случайно нашел вашу вакансию в ленте, он ни в коем случае не должен понять, что «талантливый сотрудник», которого вы ищете и так и написали в названии, — это именно он, продавец-консультант цифровой техники с большим опытом и отличными квартальными показателями. Пусть пролистывает дальше — у вас много конкурентов, и им тоже нужны хорошие работники.

Зарплата: ни в коем случае не указывайте!

Именно вакансии с пропуском в этой графе чаще всего остаются без просмотров и уж тем более без откликов.

Пусть лежит себе спокойно на поисковиках, не привлекает внимания. Усилить отталкивающий эффект помогут фразы «зарплата в рынке» или «размер оплаты труда — по результатам собеседования».

Условия: напишите про дружный коллектив. И про печеньки

Не стоит перечислять реально важные условия работы, как то: оснащение рабочего места, возможность карьерного развития, график, ДМС, спортзал, зона отдыха, кухня, компенсации за переработку. Только шаблонные фразы, подходящие ко всему и не говорящие ни о чем: уютный офис, милые коллеги, чай/кофе за счет работодателя — именно такое описание позволит соискателю со спокойной душой пролистнуть вашу вакансию.

И добавьте про оформление по Трудовому кодексу и оплачиваемый отпуск. Ну и что, что это не преимущество именно вашей компании, а законодательная норма. Тут вопрос подачи!

Вредные советы сработали уже на этом этапе и вы захотели уйти в аутсорс? Все, что надо знать бухгалтеру — в онлайн-курсе «Клерка».

Информация о работодателе и должности: пфффф! Всё обговорите на первом собеседовании, зачем тратить время и писать об этом.

При прочтении вакансии соискатель не должен до конца понять, где ему, возможно, предстоит работать и что именно делать. Это оставляет ему шанс пройти мимо, не заинтересовавшись вашей компанией.

Не мешайте ему! Пусть найдет предложение с подробным и прозрачным описанием и откликнется на него — кому-то из ваших конкурентов повезет.

Требования: максимально завышайте — пишите, что вам нужен и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Шансов, что найдется такой супергерой, скажем честно, немного. Так что до подготовки оффера вряд ли дело дойдет, будьте спокойны.

Ну а если вдруг и появится такой многозадачный специалист, то вы хотя бы сэкономите: пусть работает за семерых, а получает за одного.

Интонация и подача: жестче и громче

Пусть текст вакансии будет пронизан агрессией и надменностью, эмоциональными высказываниями, написанными КАПСЛОКОМ. Пусть уже на этом этапе соискатели видят, что общаться на равных с ними никто не собирается. Высшим пилотажем будет, если вакансия натолкнет их на мысль о неадекватности работодателя — так они уж точно не станут откликаться.

Если в ваших задачах ни в коем случае не закрыть подбор, воспользуйтесь нашими вредными советами — и у вас всё получится.

Надеемся, вы оценили наш шутливый подход и лишний раз убедились, что для того, чтобы на вашу вакансию откликались, всё нужно делать с точностью до наоборот тому, что мы написали в этой статье.