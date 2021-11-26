​Трудовой договор осваивает удаленку

Заключать трудовые договоры в России можно будет дистанционно, закон об этом приняли в Госдуме. По задумке авторов, документ позволит работодателям и сотрудникам из разных регионов быстрее оформлять трудовые отношения. Собеседование в этом случае можно будет провести онлайн, а контракт заверить электронной подписью.

По данным SuperJob, доля вакансий с удаленным графиком за время пандемии заметно выросла и сейчас в некоторых городах превышает 10 %.

Удаленщики vs. бумажный документооборот

Этот показатель мог быть еще выше, мешают как раз сложности с оформлением «удаленщиков» в привычном «бумажном» формате.

Компании стали набирать кандидатов не из своего региона на удаленную работу, но дальше становилось совершенно непонятно, как их оформлять.

И тут начиналась волокита: документы отправляли будущему сотруднику почтой, потом он расписывался и пересылал их обратно. Если кандидат неправильно расписался, не в том месте поставил подпись, процесс запускался заново.

Возможность оформлять таких сотрудников удаленно чрезвычайна полезна.

Если столичная компания раньше не могла, например, нанять менеджера по продажам, живущего где-нибудь во Владивостоке, то теперь может. При этом, конечно, часть работодателей как не оформляла договоры, так и не будет.

Во всем мире считается нормальной практикой нанимать сотрудников дистанционно, это позволяет компании экономить до 30-40% бюджета — огромная цифра.

Сложности цифровизации

Успешному внедрению практики помешает устаревшее трудовое законодательство: российское трудовое законодательство родом из СССР — оно не особо изменилось. А если взять разнообразные инструкции, документы по кадровому учету, то там просто кошмар.

Иногда проще исключить из зоны законодательства какие-то компании, чем упростить его само. Придумывают какие-то эрзац-механизмы наподобие режима самозанятых, не решая проблему для всех.

С электронной подписью тоже могут возникнуть сложности: например, появится некая инструкция, утвержденная непонятно когда и непонятно кем, которая требует, чтобы под роспись работнику что-нибудь вручили, и вот это «под роспись» не будет соответствовать электронной подписи с точки зрения Роструда или в судебной практике.

В итоге кадровики все равно будут требовать у всех «живую» подпись синими чернилами. При этом ее электронный аналог достаточно надежен.

Если система технически настроена корректно, то это нельзя сфальсифицировать. Авторы законопроекта точно об этом уже задумывались. Работодатель берет на себя риски того, что, сотрудник от него что-то потребует: например, при увольнении скажет, что была опущена какая-нибудь подзаконная норма, которая требует личного присутствия.

Второй риск заключается в том, что сами работодатели будут подвергаться штрафам, проверкам.

Сотрудники часто используют этот инструмент в качестве способа борьбы с нанимателем.

В результате компании будут пытаться по максимуму соблюсти требования закона, а это всегда чревато тем, что инновации вроде электронных подписей внедряются очень медленно.