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Зачем налоговикам НК, если у них есть свои десять заповедей?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Оказывается, у налоговиков есть десять заповедей их работы. Вся суть сводится к тому, что важен полезный результат для инспекции, а если что-то невозможно — просто плохо захотели.

Это работает в МИФНС № 6 по ХМАО, но и в других инспекциях, возможно, что-то подобное есть. Например, вымпелы с Дзержинским и цитаты Петра I.

Что говорят заповеди

Рассказала налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».

«В суровых краях неожиданно живут очень поэтичные люди. Побывали в инспекции, в которой есть свои 10 заповедей. Вполне хорошие.

Вот, например, 5 заповедь: „Отвечать только на тот вопрос, который тебе задали!“.

Мы свидетелям при подготовке к допросу говорим то же самое. Пора последовать примеру инспекции и написать „10 заповедей для свидетеля на допросе“».

1

Видно на фото очень плохо, поэтому даем расшифровку, стилистика оригинала сохранена:

  • «1 заповедь: соблюдай заповеди Господни и Бог поможет тебе. Религиозные заповеди — основа нравственных ценностей человечества, очень инструментальны, понятны, они не противоречат тому поведению, которое мы требуем от сотрудников.
  • 2 заповедь: не лги начальнику своему! Ложь уничтожает доверие и уважение между людьми. Искаженная информация — это бессмыслица. Ложь страшнее воровства и страшнее отсутствия результата.
  • 3 заповедь: в Инспекции не наказывают за мелкие ошибки. Каждый имеет право на ошибку. В Инспекции наказывают за невыполнение своих прямых обязанностей. Без ошибок не бывает успехов — это обязательная часть управленческого процесса, нормальный результат любого развития. Сотрудник, откровенно забивающий на свои обязанности и тратящий рабочее время на личные дела или ерунду, гарантированно получит «по шапке». Если у сотрудника много свободного времени на работе — это всегда недоработка руководителя.
  • 4 заповедь: задача, выполненная на 99%, считается невыполненной! Всегда нужно стремиться улучшить результат! Результат у сотрудника, отдела либо есть, либо нет.
  • 5 заповедь: отвечать нужно только на вопрос, который тебе задали! У нас часто ответ сотрудника никак не связан с вопросом. Да, он был большой, развернутый, художественно оформленный, но с вопросом никак не связан. Часто слышно: «Вы не даете мне сказать...», «Ну хоть один раз выслушайте меня...», «Вы говорите, что это не конструктивный диалог, а это просто рабочий спор...», «Вы дослушайте...» и т.п. Не надо! Вас не об этом спросили! Мы мыслим в другом формате.
  • 6 заповедь: завершенная работа оценивается только по полезному результату для Инспекции, а не по тому количеству времени и телодвижений, которое она заняла! Многие подробно описывают долгий и тернистый процесс, потому что им кажется, что это повышает ценность их работы. «Мы тут три недели бились, бились...». Не прокатит! Где результат? Все измеримо!
  • 7 заповедь: отдел оценивается по самому слабому сотруднику! Обучайте сотрудников и наставничайте! От безнадежных — избавляйтесь! Кто слабое звено? Кто тащит отдел на дно? Каждый сотрудник должен знать конкурентные свои показатели! Даже если все до единого в отделе «звезды», но среди вас затесался один балласт, он один вас всех и «утопит». Налоговая — служба суровая, сентиментальным и слабым тут не место!
  • 8 заповедь: все возможно! Или невозможно — это то, что мы плохо захотели! И как говорит начальник Инспекции: «Я давно живу с этой привычкой — все в этой жизни возможно!».
  • 9 заповедь: создавай успешную команду! Уважение, честность, взаимопомощь — залог крепкого и дружного коллектива. Помните, ваши коллеги — это вторая семья, с которой вы проводите много времени. Высокие показатели и реальные достижения не возможны без сплоченности и единого командного духа. Все должно делаться хорошо, с любовью, настроением, ответственностью, без всяких там «нормально» и «так сойдет».
  • 10 заповедь: отрицаешь — предлагай! Предлагаешь — делай! Говоришь «так не получится»? Выйди за рамки обычного! Предложи 3 варианта решения проблемы, которые приведут к результату! Предложил — реализуй! Уровень «диванного эксперта» — не наш уровень«.

Ну а в самом конце — что налоговая ориентирована на результат. Вернее, на РЕЗУЛЬТАТ!

«Невозможно — это то, что мы плохо захотели» — хороший постулат. Интересно, как он коррелирует с различными комиссиями по побуждению?

О том, как налоговики действуют в общении с налогоплательщиками на самом деле, мы поговорим уже завтра на бесплатном вебинаре «Самые скандальные налоговые споры 2021». Записаться можно тут.

Поэтичное

Ну а напоследок — местное творчество, стихи по этим заповедям:

Суровый климат, здесь совсем не рай

А мы, конечно, люди, а не Боги

И чтобы процветал родной наш край

Должны стабильно поступать налоги

 

Чтоб результат давать из года в год

От каждого мы требуем немного

Корпоративных наших правил свод

И заповеди соблюдай Господни строго

 

Ошибка малая случается у всех

Ты за нее не жди разноса пресса

Ведь без ошибок не придет к тебе успех

Ошибка — часть рабочего процесса

 

Не доработал, тут не обессудь,

И истину запомни эту крепко

Нельзя ведь быть беременной чуть-чуть

И результат он есть, иль его нету

 

Ответ конкретный нужен на вопрос

А не трактат в немыслимом охвате

Зачем грузить речей ненужных воз

Ведь мыслим мы совсем в другом формате

 

Ты сил потратил больше во сто крат

И что в итоге? Все ведь измеримо

В работе ценится конечный результат

Мы бились, бились... Не прокатит. Мимо

 

Сотрудник слабый тащит всех на дно

Здесь неуместны жалость, сантименты

Балласт ненужный — слабое звено

Такие вот суровые моменты

 

Все можно сделать, верно выбрав курс

Скажу я откровенно без подвоха

Лишь правильно определить ресурс

Не получилось — мы хотели плохо

 

Со знаком качества работа тебя ждет

Все делай с настроеньем и любовью

Без всяких там «нормально», «так сойдет»

И каждый день не будет тебе новью

 

Суровый климат, здесь совсем не рай

А мы, конечно, люди, а не Боги

Когда ты отрицаешь — предлагай!

К решению ведущие дороги

Автор — Лысенко Николай Степанович, подполковник милиции в отставке.

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