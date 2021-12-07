Каких сотрудников нельзя перевести на удаленку

Кого нельзя перевести на удаленку, должен знать каждый работодатель, чтобы не было «сюрпризов». В статье расскажем, каких сотрудников нельзя отправить домой, можно ли ввести принудительную удаленку и что делать с теми, кто остался трудиться в офисе или на производстве, если речь о коронавирусных ограничениях.

Каких сотрудников нельзя отправить на удаленку?

Коронавирусные ограничения продолжаются, и требования о переводе части сотрудников на удаленную работу сохраняются во многих регионах — периодически их то отменяют, то вводят опять. Многие компании для собственного удобства постоянно сохраняют удаленный режим работы для своих сотрудников — полностью или частично.

На федеральном уровне в законе нет четких определений, кого можно и кого нельзя перевести на дистанционку, но на практике освободить от посещения рабочего места можно далеко не всех.

Многие виды работ требуют личного присутствия человека. Не могут работать удаленно рабочие на производстве (токари, фрезеровщики, резчики и пр.), наладчики оборудования, пекари и повара, продавцы. Что делать работодателю в подобной ситуации?

Что делать, если нельзя отправить на удаленку?

Если на предприятии есть сотрудники, которых нельзя перевести на удаленку, работодателю следует:

разработать инструкцию по работе в условиях пандемии и ознакомить с ней всех работников;

организовать мероприятия по измерению температуры тела у сотрудников в течение дня;

оформить журнал регистрации результатов измерений температуры;

утвердить график уборки и дезинфекции помещений;

закупить маски и антисептики и раздать их сотрудникам;

обеспечить своевременное отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ.

Заметим, что помимо удаленки регионы могут вводить определенные ограничения на передвижение для некоторых категорий граждан, как правило, это непривитые лица старше 60-65 лет, а также люди, имеющие определенные хронические заболевания. Информацию о соответствующих НПА регионов можно получить на сайте ФСС.

Если это возможно, такие сотрудники в приоритетном порядке переводятся на удаленку. Если их нахождение на рабочем месте критически важно, их можно/нужно допускать к работе. Если нет, придется искать варианты. Оптимальный — вакцинация. Менее выгодный — оформление простоя.

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Можно ли принудительно перевести сотрудника на удаленную работу?

С 2021 года закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ закрепил в ТК РФ новые правила дистанционной работы. И одним из нововведений является возможность переводить работников на удаленку без их согласия в экстренных случаях, в т. ч. при эпидемиях.

По закону, работодатели при этом обязаны обеспечивать вынужденных удаленщиков:

необходимым для дистанционного выполнения трудовой функции оборудованием;

программно-техническими средствами;

средствами защиты информации и иными средствами;

либо компенсировать расходы в связи с использованием принадлежащего работникам или арендованного ими соответствующего оборудования или средств.

По окончании срока перевода на вынужденную удаленку (он не может длиться дольше повлекшего его обстоятельства) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю форму работы, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.

Таким образом, с 2021 года перевести работника на дистанционную работу из дома вы можете не только с его согласия, но и на основании новых положений ТК РФ, регулирующих соответствующий формат трудовых отношений.

Итоги

Итак, перечень работников, которых нельзя перевести на удаленку, законом не регламентирован — каждый работодатель вправе определить его самостоятельно. Сотрудников, оставшихся работать в офисе или на производстве, необходимо обеспечить антисептиками и другими защитными средствами; кроме того, нужно организовать мероприятия по дезинфекции помещений и контролю за состоянием здоровья работников.