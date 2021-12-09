Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Клерк.ру
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

Списание брака в бухгалтерском учете: какие есть особенности

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

Для целей налогообложения прибыли при оприходовании металлолома возникает внереализационный доход. Разберем подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Олегом Графкиным.

Исходная ситуация

Организация занимается оптовой торговлей крепежными изделиями. В процессе хранения и продаж выявляется бракованный товар. Часто из-за сроков обнаружения брака, превышающих сроки, установленные договором, поставщику товара (дальнее зарубежье) претензию по качеству предъявить нельзя, в результате чего убытки от порчи списываются на финансовые результаты организации (нормы естественной убыли для этого товара не установлены).

Как в бухгалтерском и налоговом учете оприходовать металлолом, полученный при списании бракованного товара?

Ответ

В бухгалтерском учете металлолом, полученный при списании бракованного товара, следует учесть в качестве долгосрочного актива к продаже, при последующей реализации которого признается прочий доход в договорной сумме и одновременно прочий расход в размере стоимости такого актива.

Для целей налогообложения прибыли при оприходовании металлолома возникает внереализационный доход. При последующей реализации металлолома организация признает доход от реализации в сумме, установленной договором, без учета НДС.

Доход от реализации может быть уменьшен на стоимость металлолома в размере признанного при оприходовании металлолома внереализационного дохода.

Обоснование ответа

Бухгалтерский учет

Отражение в бухгалтерском учете информации о запасах организаций с 01.01.2021 осуществляется на основании стандарта бухгалтерского учета «Запасы», разработанного на основе МСФО (IAS) 2 «Запасы» и утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

На основании подп. «г», «д» п. 3 ФСБУ 5/2019 запасами, в частности, являются товары.

Если имущество, полученное в результате порчи товаров, отвечает критериям, перечисленным в п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы», то оно принимается к учету в качестве запасов.

В этом случае материалы (в т.ч. узлы, детали), как один из видов запасов, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, если иное не установлено ФСБУ 5/2019 (п. 9.

Однако необходимо учитывать следующее.

В рассматриваемой ситуации речь идет об оприходовании металлолома, извлекаемого из негодных к продаже товаров. При этом имеет место точка зрения, согласно которой, если торговля металлоломом не является ее обычной деятельностью организации, то последующая продажа металлолома не входит в обычный операционный цикл такой организации.

При этом приобретает значение то обстоятельство, что согласно п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» для целей ПБУ 16/02 под долгосрочным активом к продаже понимается объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается (принято соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже, заключено соглашение о продаже, другое).

Долгосрочными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов (смотрите также Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19).

При таких обстоятельствах металлолом не может быть признан запасом. Так, активы принимаются на учет в качестве запасов, если они потребляются или продаются в рамках обычного операционного цикла организации либо используются в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов.

Еще больше про нюансы ФСБУ 5/2019 «Запасы» можно узнать на нашем бесплатном вебинаре. Записывайтесь прямо сейчас

Как указано в письмах Минфина России от 29.01.2020 N 03-05-05-01/5302, от 22.01.2020 N 03-05-05-01/3316, исходя из ПБУ 16/02, долгосрочный актив к продаже учитывается в составе оборотных активов обособленно от других активов и принимается к бухгалтерскому учету в момент, когда его использование прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается.

Подтверждением может быть соответствующее решение, принятое руководством организации, начало действий по подготовке актива к продаже, заключение соглашения о продаже, др. Выбытие долгосрочного актива к продаже отражается в бухгалтерском учете одновременно с признанием дохода от его продажи.

Таким образом, металлолом может учитываться в качестве долгосрочного актива к продаже.

В общем случае долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего актива на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже (п. 10.2 ПБУ 16/02, смотрите также информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19)*(1).

Последующая оценка долгосрочных активов к продаже в общем случае осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов.

Так, в стоимости таких активов учитывается наименьшая из двух величин:

  • стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла;
  • сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

По нашему мнению, в данном случае ценности приходуются за счет балансовой стоимости к дальнейшей продаже товара.

Величина, на которую это балансовая стоимость превышает чистую стоимость продажи ценностей, списывается на расходы текущего периода. Указанный расход классифицируется для целей отчета о финансовых результатах как расход от выбытия запасов.

При этом прочего дохода в виде стоимости лома, полученного при выбытии ОС, не возникает. В данном случае непосредственно в момент извлечения металлолома поступления новых активов в организацию не происходит и экономических выгод организация не получает, так как товары, непригодные к продаже, уже признавались активом организации: организация уже понесла затраты на их приобретение.

Экономическая выгода возникает от продажи извлеченных ценностей, когда в момент их продажи признается доход при соблюдении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99, но не в момент их извлечения. Смотрите также Рекомендацию Фонда «НРБУ «БМЦ» Р-63/2015-КпР «Материальные ценности от ликвидации основных средств», принятую Комитетом по рекомендациям 24.04.2015 (далее — Рекомендация Р-63/2015-КпР).

На основании п. 2 ПБУ 9/99, доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Аналогичное понятие дохода приведено в п. 7.5 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России, Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997) и в МСФО.

Организации следует отразить прочий доход при продаже лома в сумме, установленной договором, и балансовую стоимость лома в прочих расходах (пп. 6, 7, 12 ПБУ 9/99, пп. 11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации). НДС при реализации будет исчисляться покупателем, который будет являться налоговым агентом (п. 8 ст. 161, п. 3.1 ст. 166 НК РФ).

При этом в бухгалтерском учете организации могут быть отражены следующие записи по счетам:

  • Дебет 41, субсчет «Долгосрочные активы к продаже» Кредит 41 — учтен металлолом в составе долгосрочных активов к продаже.
  • Дебет 62 (76) Кредит 91, субсчет «Прочие доходы» — признан доход от продажи металлолома.
  • Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 41, субсчет «Долгосрочные активы к продаже» — списана фактическая стоимость металлолома;
  • Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 62 (76) — отражена сумма НДС, удержанная налоговым агентом — покупателем металлолома.
  • Дебет 51 Кредит 62 (76) — получены денежные средства.

Для принятия к учету подлежащего к сдаче металлолома может быть оформлен приходный ордер (за основу для него можно принять ордер по форме N М-4, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а).

Налог на прибыль организаций

Стоимость материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, учитывается в целях налогообложения в составе внереализационных доходов на основании п. 13 ст. 250 НК РФ.

В соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ, доходы налогоплательщика в виде стоимости МПЗ, полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации ОС, признаются внереализационными доходами независимо от их использования или неиспользования в производстве (реализации или для управления организацией) (письма Минфина России от 14.11.2008 N 03-03-06/1/631, от 19.05.2008 N 03-03-06/2/58, от 15.06.2007 N 03-03-06/1/380).

В силу п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, а также при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ.

Несмотря на то, что в данной норме речь идет о получении материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (о чем упоминается в постановлениях ФАС Московского округа от 09.08.2011 N КА-А40/8328-11, от 13.04.2011 N КА-А40/1689-11), по мнению контролирующих органов, стоимость материалов, полученных при демонтаже или разборке имущества, не являющегося основным средством, также подлежит включению в состав внереализационных доходов (письма Минфина РФ от 21.10.2009 N 03-03-05/188, ФНС РФ от 23.12.2009 N 3-2-13/227@).

Поскольку иное главой 25 НК РФ не предусмотрено, то в соответствии с подп. 5 и 6 ст. 274 НК РФ указанные внереализационные доходы учитываются исходя из рыночных цен, определяемых в порядке, аналогичном установленному ст. 105.3 НК РФ, на момент совершения внереализационных операций без включения в них НДС. На это же указывает и Минфин России, например, в письмах от 30.05.2016 N 03-03-06/1/30913, от 10.08.2012 N 03-03-06/1/400.

При реализации металлолома организация признает доход от реализации в сумме, установленной договором, без учета НДС (подп. 1, абзац пятый п. 1 ст. 248 НК РФ). То есть при получении лома черного и цветного металла и дальнейшей его реализации следует дважды отразить в составе доходов стоимость материалов — при оприходовании металлолома, полученного от демонтажа, в составе внереализационного дохода в соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ и при реализации указанного имущества в составе доходов от реализации в соответствии с п. 1 ст. 249 НК РФ (постановление Четвертого ААС от 04.02.2013 N 04АП-2241/12).

По общему правилу при выбытии материалов и иного имущества, полученных в результате списания (ремонта) ОС, в расходы можно включить их стоимость (письма Минфина России от 30.09.2010 N 03-03-06/1/621, от 19.04.2010 N 03-03-06/1/275), то есть по мере отпуска в производство (с учетом ст. 318-319 НК РФ) или по мере реализации (подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, письма Минфина России от 20.06.2018 N 03-03-06/1/42057, от 10.08.2012 N 03-03-06/1/400).

Полагаем, что данный вывод распространяется и на рассматриваемую ситуацию.

Причем, согласно п. 2 ст. 268 НК РФ, если цена приобретения (создания) имущества, указанного в том числе в подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения (смотрите также письмо Минфина России от 01.11.2010 N 03-07-07/70).

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»