«Ночной бухгалтер». Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков

Предприниматели считают, что из-за того, что бухгалтеры терпят, бессмысленных требований становится только больше.
Доколе
Налоговики засыпают компании требованиями из разряда «на голову не наденешь», а бухгалтеры уже привыкли. Считают, что надо реагировать спокойно.
На форуме «Клерка» поделились историей про очередное бессмысленное требование ИФНС. Там компании, по сути, пришлось доказывать налоговикам, что перевод денег с одного счета компании на другой счет налогом не облагается.
Бизнесмен собирается идти с жалобой на абсурдную ситуацию. Бухгалтеры отреагировали философски: на пояснения уйдет меньше времени, чем на жалобы.
Предприниматель не согласился и разгорелась дискуссия. Мол, «вот такое молчание всех и губит».
Есть ли вообще смысл в жалобах? Мы спросили Екатерину Болдинову, налогового адвоката, партнера юридической фирмы Five Stones Consulting. Вот что она рассказала:
— Согласна с тем, что чем активнее ведет себя налогоплательщик в налоговых правоотношениях, тем больше считается с ним налоговая. Поэтому если требование абсурдно или незаконно, то об этом несомненно нужно заявлять в письменном виде. Что касается перспектив, то вопрос исключительно в том, чего вы хотите добиться. Можно добиться признания требования незаконным и «отбиться» от штрафа — но вот остановить поток таких требований практически нереально.
Удаленка, которую мы заслужили
Предрейсовые медосмотры работников теперь можно будет проводить дистанционно: стало известно, как именно это будет происходить.
Снимаешь квартиру? Расскажи
Все расчеты по аренде квартир хотят регистрировать официально, как и сами договоры. Для этого создадут государственную информационную систему. Всех, кто будет пытаться ее обойти, хотят штрафовать.
Кстати, о квартирах. Важный момент: вам не дадут вычет на покупку квартиры, если у вас нет доходов.
Обучение для бухгалтеров
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Очень удобно, когда контрагент присылает свой договор. Подписал, отправил — и всё в поле зрения налоговой.
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Что если договор цифровой, электронную подпись создали за вас, а чтобы подписать, нужно нажать всего лишь одну кнопку?
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Ваша припоздавшая редакция
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