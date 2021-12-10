«Ночной бухгалтер». Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков

Предприниматели считают, что из-за того, что бухгалтеры терпят, бессмысленных требований становится только больше.

Доколе

Налоговики засыпают компании требованиями из разряда «на голову не наденешь», а бухгалтеры уже привыкли. Считают, что надо реагировать спокойно.

На форуме «Клерка» поделились историей про очередное бессмысленное требование ИФНС. Там компании, по сути, пришлось доказывать налоговикам, что перевод денег с одного счета компании на другой счет налогом не облагается.

Бизнесмен собирается идти с жалобой на абсурдную ситуацию. Бухгалтеры отреагировали философски: на пояснения уйдет меньше времени, чем на жалобы.

Предприниматель не согласился и разгорелась дискуссия. Мол, «вот такое молчание всех и губит».

Есть ли вообще смысл в жалобах? Мы спросили Екатерину Болдинову, налогового адвоката, партнера юридической фирмы Five Stones Consulting. Вот что она рассказала:

— Согласна с тем, что чем активнее ведет себя налогоплательщик в налоговых правоотношениях, тем больше считается с ним налоговая. Поэтому если требование абсурдно или незаконно, то об этом несомненно нужно заявлять в письменном виде. Что касается перспектив, то вопрос исключительно в том, чего вы хотите добиться. Можно добиться признания требования незаконным и «отбиться» от штрафа — но вот остановить поток таких требований практически нереально.

Удаленка, которую мы заслужили

Предрейсовые медосмотры работников теперь можно будет проводить дистанционно: стало известно, как именно это будет происходить.

Снимаешь квартиру? Расскажи

Все расчеты по аренде квартир хотят регистрировать официально, как и сами договоры. Для этого создадут государственную информационную систему. Всех, кто будет пытаться ее обойти, хотят штрафовать.

Кстати, о квартирах. Важный момент: вам не дадут вычет на покупку квартиры, если у вас нет доходов.

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Очень удобно, когда контрагент присылает свой договор. Подписал, отправил — и всё в поле зрения налоговой. А что если ваш фрилансер тоже может сам присылать договор? Что если договор цифровой, электронную подпись создали за вас, а чтобы подписать, нужно нажать всего лишь одну кнопку? Звучит настолько хорошо, что кажется нереальным. Но всё это уже возможно с Рокет Ворк! Теперь никакой бумажной волокиты, ведь всё кадровое делопроизводство с внештатным персоналом мы перенесли в удобный формат онлайн: от договоров до закрывающих документов и расчётов. Зарегистрируйтесь и попробуйте: это займёт не больше двух минут, а первый месяц на платформе для вас будет бесплатным.

Ваша припоздавшая редакция