Уплата налога по УСН за 2021 год

Краткий мануал для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.

Как рассчитать УСН за 2021 год

Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь калькулятором на «Клерке».

Расчет налога по УСН с объектом «доходы» не так прост, как кажется на первый взгляд. Чтобы упростить для вас процесс расчета и составления налоговой декларации, мы сделали этот калькулятор.

Срок уплаты УСН за 2021 год

Заплатить налог за год организации надо не позднее 31 марта. В 2022 году это рабочий день, значит никаких переносов нет.

Для ИП срок уплаты — 30 апреля. В 2022 году это выходной день. Поэтому срок уплаты налога за год приходится на ближайший следующий рабочий день — 4 мая.

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Если утратили право на УСН до конца года

Тогда надо сдать декларацию и уплатить налог досрочно. Сдать декларацию надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором нарушили условия применения упрощенки (письмо Минфина от 14.07.2015 № 03-11-09/40378).

Сроки уплаты УСН в 2022 году

Пе­ри­од Ор­га­ни­за­ции ИП Последний день для упла­ты аван­со­вых пла­те­жей по на­ло­гу 1 квар­тал 2022 года 25.04.2022 25.04.2022 По­лу­го­дие 2022 года 25.07.2022 25.07.2022 9 ме­ся­цев 2022 года 25.10.2022 25.10.2022 Последний день для упла­ты на­ло­га (ми­ни­маль­но­го на­ло­га) за год 2022 год 31.03.2023 02.05.2023