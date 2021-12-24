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Уплата налога по УСН за 2021 год

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Рубрика УСН
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Краткий мануал для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.

Как рассчитать УСН за 2021 год

Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь калькулятором на «Клерке».

Расчет налога по УСН с объектом «доходы» не так прост, как кажется на первый взгляд. Чтобы упростить для вас процесс расчета и составления налоговой декларации, мы сделали этот калькулятор.

Срок уплаты УСН за 2021 год

Заплатить налог за год организации надо не позднее 31 марта. В 2022 году это рабочий день, значит никаких переносов нет.

Для ИП срок уплаты — 30 апреля. В 2022 году это выходной день. Поэтому срок уплаты налога за год приходится на ближайший следующий рабочий день — 4 мая.

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Если утратили право на УСН до конца года

Тогда надо сдать декларацию и уплатить налог досрочно. Сдать декларацию надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором нарушили условия применения упрощенки (письмо Минфина от 14.07.2015 № 03-11-09/40378).

Сроки уплаты УСН в 2022 году

Пе­ри­од Ор­га­ни­за­ции ИП
Последний день для упла­ты аван­со­вых пла­те­жей по на­ло­гу
1 квар­тал 2022 года 25.04.2022 25.04.2022
По­лу­го­дие 2022 года 25.07.2022 25.07.2022
9 ме­ся­цев 2022 года 25.10.2022 25.10.2022
Последний день для упла­ты на­ло­га (ми­ни­маль­но­го на­ло­га) за год
2022 год 31.03.2023 02.05.2023
 

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