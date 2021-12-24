Уплата налога по УСН за 2021 год

Краткий мануал для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.
Как рассчитать УСН за 2021 год
Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь калькулятором на «Клерке».
Расчет налога по УСН с объектом «доходы» не так прост, как кажется на первый взгляд. Чтобы упростить для вас процесс расчета и составления налоговой декларации, мы сделали этот калькулятор.
Срок уплаты УСН за 2021 год
Заплатить налог за год организации надо не позднее 31 марта. В 2022 году это рабочий день, значит никаких переносов нет.
Для ИП срок уплаты — 30 апреля. В 2022 году это выходной день. Поэтому срок уплаты налога за год приходится на ближайший следующий рабочий день — 4 мая.
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Если утратили право на УСН до конца года
Тогда надо сдать декларацию и уплатить налог досрочно. Сдать декларацию надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором нарушили условия применения упрощенки (письмо Минфина от 14.07.2015 № 03-11-09/40378).
Сроки уплаты УСН в 2022 году
|Период
|Организации
|ИП
|Последний день для уплаты авансовых платежей по налогу
|1 квартал 2022 года
|25.04.2022
|25.04.2022
|Полугодие 2022 года
|25.07.2022
|25.07.2022
|9 месяцев 2022 года
|25.10.2022
|25.10.2022
|Последний день для уплаты налога (минимального налога) за год
|2022 год
|31.03.2023
|02.05.2023
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