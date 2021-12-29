Когда платить зарплату за декабрь: таблица

В конце каждого месяца бухгалтеры как обычно начисляют зарплату, чтобы выплатить ее в установленный срок. Но с декабрем не все так просто.

Проблема в том, что сразу после окончания месяца начинается череда выходных и праздничных дней. У многих день выплаты зарплаты приходится на эти выходные дни.

Сроки выплаты зарплаты

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК, зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается:

правилами внутреннего трудового распорядка;

коллективным договором;

трудовым договором.

Она должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

То есть самый поздний срок, который может быть установлен для зарплаты за декабрь — 15 января.

Но в каждой компании срок свой.

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Досрочная выплата

Выплачивать зарплату раньше положенного срока не запрещено. Об этом, в частности, говорится в письме Минтруда № 14-1/В-582 от 26.07.2019 . Но это право, а не обязанность работодателя.

А вот если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то досрочная выплата — это уже обязанность работодателя, которую нельзя игнорировать.

Выплатить зарплату надо накануне праздничного (выходного дня).

Выходные дни продлятся с 31 декабря по 9 января, и ближайший предшествующий им рабочий день — 30 декабря.

Смотрите в нашей таблице, когда надо выплатить зарплату за декабрь.

Установленный срок выплаты Когда выплачивать 01.01.22 30.12.21 02.01.22 30.12.21 03.02.22 30.12.21 04.01.22 30.12.21 05.01.22 30.12.21 06.01.22 30.12.21 07.01.22 30.12.21 08.01.22 30.12.21 09.01.22 30.12.21 10.01.22 10.01.22 11.01.22 11.01.22 12.01.22 12.01.22 13.01.22 13.01.22 14.01.22 14.01.22 15.01.22 14.01.22

Совмещение аванса с зарплатой

Так как выплатить зарплату за декабрь кому-то придется очень рано, возникает мысль, а нужен ли тогда аванс.

Можно ли декабрьскую зарплату выплатить одной суммой? Такой вопрос задали Роструду.

Например, аванс должен быть 22 декабря, а зарплата 8 января, но ее выплатят с 27 по 30 декабря. Расстояние между авансом и зарплатой слишком маленькое. Невольно возникает мысль объединить эти две выплаты.

Но так нельзя, считает Роструд.

В этой ситуации аванс надо платить 22 декабря, а зарплату — 30 декабря.

Оплата за 31.12

Последний день декабря — это выходной. Но не для всех. Кто-то в этот день будет работать по графику, кто-то выйдет на работу по производственной необходимости.

Если 31 декабря является для работника рабочим в соответствии с его графиком работы, то работа в такой день должна быть оплачена в обычном одинарном размере. Потому что это выходной день, а не праздничный.

Если же сотрудника, у которого стандартная пятидневка, привлекают к труду 31 декабря, то оплата должна быть в двойном размере или (по желанию работника) можно оплатить в одинарном размере и предоставить неоплачиваемый день отдыха.

Оплачиваемый день Пятидневная рабочая неделя Сменный график 31.12.2021 в двойном размере или в одинарном размере неоплачиваемый день отдыха в одинарном размере