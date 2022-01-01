Декларация по УСН за 2021 год: как заполнить

Начался отчетный период, пора сдавать декларации. Упрощенцам надо иметь ввиду, что за 2021 год сдается отчет по новой форме.

Новая декларация утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Новая форма потребовалась из-за введения переходного периода потери права на УСН с 2021 года.Напомним, если доходы превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, можно продолжить применять УСН.

Лимит доходов надо умножать на коэффициент-дефлятор, но к доходам 2021 года он не применяется.

В течении переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 % для УСН «доходы»; с 15 до 20 % для УСН «доходы минус расходы».

Повышенные налоговые ставки применяются в налоговом периоде превышения и только к налоговой базе, исчисленной начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика и (или) численность работников превысили предельный размер.

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В декларации теперь надо указывать код признака применения налогоплательщиком налоговой ставки:

для УСН «доходы» при ставке от 1 до 6 процентов — код 1;

для УСН «доходы» при ставке 8 процентов — код 2;

для УСН «доходы минус расходы» при ставке от 5 до 15 процентов — код 1;

для УСН «доходы минус расходы» при ставке 20 процентов — код 2.

Кроме того, появились еще одни коды — налоговой льготы. Во многих региональных законах установлены пониженные налоговые ставки, это и есть льготы которые надо будет кодировать. Принцип формирования кода похож на тот, который используется в декларациях по налогу на имущество. Поле кода состоит из двух частей: в первой указывается семизначный код из приложения к Порядку заполнения декларации, а во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Пример приведен в Порядке заполнения:

Если налоговая льгота установлена подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 2 закона субъекта РФ, то указывается:

3 4 6 2 0 1 0 / 0 0 0 2 0 0 0 3 1 5 . 1

Еще одно новое поле появится для ИП, применявших патентную систему налогообложения и у которых образовалась переплата по этому налогу из-за утраты права на ПСН. Оно находится в разделе 1.1 и 1.2.