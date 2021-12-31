Все изменения для бухгалтера-2022: ФСБУ, налоги, отчетность, кадры, ЭЦП

С 2022 года начинают действовать сразу несколько важных поправок в работе бухгалтерии предприятий на всех налоговых режимах. В частности, ужесточились условия применения льгот, изменены некоторые формы первичных документов, а также правила учета НДФЛ, НДС и других налогов. Этот обзор поможет сориентироваться в новых реалиях и определить для себя самые важные моменты.

НДФЛ

Введена новая форма деклараций 3-НДФЛ и 6-НДФЛ. Сдавать документ на обновленном бланке нужно, начиная с отчетности за 2021 год.

Также больше не нужно подавать эту декларацию при продаже следующих видов имущества:

жилой недвижимости и земельных участков по цене менее 1 млн рублей;

гаражей, транспорта и другого имущества по цене до 250 000 рублей.

Правило действует только на продажу имущества, начиная с 2022 года.

Впервые на «Клерке» легендарный лектор Эльвира Митюкова проведет онлайн-практикум по теме «НДС: декларация за 4 квартал и работа в 2022 году» с выдачей удостоверения о повышении квалификации на 16 ак. часов. На пракутикуме вы научитесь: — заполнять отчетность по НДС без ошибок;

— разбираться в последних поправках в НДС;

— отвечать на требования налоговиков по камерлкам;

— работать с прослеживаемостью. Полная программа вебинара тут

Транспортный налог

Изменения в правилах этих бюджетных отчислений незначительные:

При уничтожении или изъятии автомобиля транспортный налог платить не нужно. Чтобы уведомить ФНС о том, что транспортное средство больше не на балансе предприятия, нужно подать заявление в любое отделение налоговой инспекции. Налог не платится с 1-го числа месяца после снятия автомобиля с баланса. Введен единый срок уплаты транспортного налога для всех предприятий — 1 марта года после окончания отчетного периода.

Также изменилась форма заявления на налоговые льготы по транспортному налогу.

Контрольно-кассовая техника

Новые правила по маркировке товаров и ККТ:

Предприятия, работающие с маркированными товарами, должны обновить кассу под формат 1.2 до 1 февраля 2022 года.

Изменяются правила маркировки обуви, вывода из оборота промаркированной воды, маркировки при ввозе товаров из стран ЕАЭС.

Через кабинет ККТ нужно будет передавать в ФНС данные о регистрации и перерегистрации аппарата, его снятии с учета (в связи с кражей, закрытием предприятия и другими причинами) и включении в реестр.

Начиная с 20 апреля 2022 года снимается послабление по применению ККТ для курьеров.

Проверки налоговиками контрольно-кассовой техники теперь можно будет проводить без предупреждения, даже если место установки аппарата — квартира налогоплательщика.

Трудовое законодательство

Начинает действовать ряд важных изменений в Трудовом кодексе:

Увеличение контроля за безопасностью на производстве. С 1 марта 2022 года все предприятия должны своевременно выявлять профессиональные риски и опасности на рабочих местах и, если нужно, отстранять сотрудника от такой работы с сохранением среднего заработка. Работодателей обязали вести учет даже микротравм на производстве (ссадин, ушибов) и фиксировать каждый случай с дальнейшим выяснением обстоятельств, а также устранением рисков. Перенос выходных дней — график работы предпринимателей и организаций нужно составлять с учетом принятых изменений. Правительство установило длинные выходные на новогодние праздники (10 дней), а также весной на майские праздники, летом — приуроченные ко Дню России, и осенью для празднования Дня народного единства. Новые условия приема женщин на предприятия с тяжелыми условиями работы. Запрет на их наем заменили на ограничения, а также утвержден перечень таких производств. Рост пособий от ФСС. С февраля 2022-го размер выплат вырастет на 5,8%. В частности, единоразовая выплата матери при рождении ребенка составит 19 981,73 рублей, пособие по уходу за ребенком теперь составит 7493,66 рублей. Установлены новые лимиты на наем иностранцев. Для разных отраслей установлены свои квоты на прием на работу иностранных граждан, например, в строительных компаниях иностранцев может быть не более 80% от всего числа сотрудников. Изменены правила досрочного назначения «северянам» страховой пенсии по старости. Теперь в стаже, необходимом для выхода на пенсию, будет также учитываться время дополнительного профессионального обучения.

Все эти нововведения повышают уровень социальной защищенности работников и одновременно потребуют соблюдения дополнительного ряда правил со стороны руководства предприятия.

Расчеты с персоналом

С 2022 года величина прожиточного минимума составит:

13 793 руб. для трудоспособных граждан;

12 274 руб. для детей;

10 882 руб. для пенсионеров.

Еще два важных изменения, вступающих в силу с 1 января:

Окончательный переход на механизм прямых выплат. Предприятие больше не сможет платить сотруднику пособия в счет взносов в ФСС, к тому же теперь больше не применяется и не выдается бумажный вариант «больничного» — только электронный.

Новые правила возмещения ФСС расходов на оплату 4-х дополнительных выходных дней при уходе за ребенком-инвалидом. Изменения незначительные, но если на предприятии есть такие сотрудники, то бухгалтеру нужно изучить особенности новой процедуры.

Уровень МРОТ вырастет до 13 890 рублей, соответственно, его нужно будет учитывать при начислении заработных плат в 2022 году.

Получение электронной подписи

Цифровая электронная подпись для ИП и руководителей (бухгалтеров) ООО будет выдаваться на носитель заказчика только в удостоверяющих центрах ФНС и их доверенных лицах. Услуга будет бесплатной.

Компаниям, занимающимся предоставлением финансовых или кредитных услуг, цифровая подпись будет выдаваться в удостоверяющих центрах Центробанка и его доверенных лицах.

РСВ

Изменилась форма отчетности по страховым взносам в связи с переходом на систему прямых выплат от ФСС. Нужно будет заполнять документ по-новому начиная с I квартала 2022 года.

Бухгалтерский учет

С 1 января 2022 года меняются правила учета:

Вводится стандарт документооборота, согласно которому один первичный документ может относиться к нескольким связанным или повторяющимся фактам. Введены изменения в стандарт учета основных средств: введены новые понятия, появился критерий материально-вещественной формы, отдельно учитываются объекты инвестиционной недвижимости, поменялись правила амортизации и др. Меняются правила учета аренды и лизинга — теперь арендатор должен признать право пользования активом и обязательства по аренде. Стоимость права пользования активом нужно амортизировать. Вводится в действие стандарт «Капитальные вложения». Учет расходов на санаторно-курортное лечение работников упрощается, если договор с оздоровительным комплексом заключен напрямую, а также работник подал заявление на компенсацию части понесенных расходов. Начинают действовать электронные варианты накладных на перевозку грузов. Заказ-наряд, электронные транспортная накладная и сопроводительная ведомость имеют такой же статус, как и их бумажные аналоги. Чтобы работать по новой безбумажной системе, нужно заключить договор об электронном документообороте с оператором информационной системы электронных перевозочных документов.

Для компаний, ведущих упрощенный учет, предоставляются некоторые послабления в применении новых правил.

Налог на прибыль организаций

Исчисление и ставка налога не поменялись, но декларация будет иметь несколько измененный вид. Отчет за 2021 год уже нужно будет подавать по новой форме.

Налог на имущество организаций

Как и для транспортного налога, вводится новое правило по срокам оплаты налога на имущество организаций. Все субъекты РФ должны внести оплату до 1 марта за прошедший налоговый период.

К тому же изменилась форма декларации, начиная с отчета за 2021 год, а также организации теперь получили право не включать в декларацию сведения об объектах с кадастровой стоимостью. Если кроме них у компании больше нет недвижимости, то и отчитываться не нужно. Также будет действовать новая форма заявления на предоставление льготы по налогу на имущество.

НДС

Начинают действовать льготные условия для организаций в сфере общепита:

Зарегистрированные в 2022-2023 годах компании и ИП, занимающиеся услугами общепита, не будут облагаться НДС.

Уже работающие компании и ИП получат освобождение от уплаты НДС при условии годового дохода до 2 млрд рублей и доли услуг общепита не менее 70%.

При получении льготы заведениями общественного питания не будут считаться:

ИП и организации, установившие свои вендинговые аппараты;

предприятия, занимающиеся заготовками для общепита;

кулинарные отделы в торговых залах.

Также льготу на этот вид налога получают рыбные хозяйства в случае реализации племенных рыб и их эмбрионов. 10%-я ставка НДС вводится на продажу любых видов форели.

Одновременно ужесточаются правила начисления НДС на перепродажу товаров, купленных у граждан (бытовая техника и электроника).