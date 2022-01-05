Как перейти на УСН в 2022 году

Решили перейти на упрощенку в 2022 году? Поторопитесь, времени осталось — до 10 января включительно. Коротко расскажем, что для этого надо знать.

Почему до 10 января

Чтобы применять упрощенку с 2022 года, уведомление о переходе нужно подать не позже 10 января 2022 года, потому что 31 декабря в 2021 года — выходной.

Все дело в том, что крайний срок по НК — 31 декабря календарного года, предшествующего году, с которого налогоплательщик собирается работать на упрощенке (п. 1 ст. 346.13 НК).

Когда крайний срок выпадает на выходной или нерабочий день, крайний срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Действующие организации и ИП вправе перейти на упрощенку с общей системы или ЕСХН с начала следующего календарного года (п. 1 ст. 346.13 НК). Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ИП вправе применять упрощенку с момента постановки на налоговый учет (п. 2 ст. 346.13 НК).

На организации, возникшие в результате реорганизации, распространяется порядок для вновь созданных (ст. 16 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Новшества с 2022 года

В 2022 году предельный доход по УСН вырастет со 150 млн до 164,4 млн рублей: утверждены новые коэффициенты-дефляторы.

На «Клерке» недавно писали про путаницу с лимитом дохода из-за противоречивых разъяснений Минфина.

Актуальные цифры на 2022 год по страховым взносам для ИП на упрощенке выглядят так:

на ОПС — 34 445 рублей (плюс 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей);

на ОМС — 8 766 рублей.

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Взвесьте за и против

Сделайте предварительный расчет

Чтобы не ошибиться с объектом налогообложения, рассчитайте налог за 2022 год. Для этого либо спрогнозируйте возможные доходы и расходы, либо возьмите данные компании за 2021 год.

Выясните ставку единого налога при УСН в вашем регионе.

На основании данных рассчитайте:

налог к уплате при объекте «доходы» (не забудьте уменьшить на страховые взносы);

налог к уплате при объекте «доходы минус расходы»;

минимальный налог.

Если налог с «доходов» меньше или равен налогу с «доходы минус расходы», то выбирайте объект «доходы». Так же стоит поступить, если минимальный налог больше налога с «доходов». Целесообразно выбрать этот объект и в том случае, если в компании немного расходов (менее 60% от выручки).

Уточните в дирекции планы на 2022

Выясните, не ожидается ли в ближайшее время крупная предоплата.

Она может сильно увеличить доходы без соответствующих расходов. Особенно в том случае, если обязательства по ней будут сильно растянуты во времени.

Узнайте, не ведет ли компания переговоры с крупными заказчиками.