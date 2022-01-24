Семьи с детьми теперь не платят НДФЛ при продаже квартиры

Обычно продать квартиру без НДФЛ можно через 5 лет, а в ряде случаев – через 3 года. Но для семей с двумя детьми минимальный срок владения сократили до нуля. То есть продать квартиру можно почти сразу после оформления собственности на нее, и НДФЛ не будет.
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