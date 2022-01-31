Управленческий учет: обзор решений для автоматизации

Для успешной работы организациям нужно не только грамотно вести бухгалтерский учет и оптимизировать налогообложение, но еще и анализировать состояние бизнеса. Нет ли кассовых разрывов, вовремя ли погашается дебиторка, какие расходы преобладают в себестоимости, насколько выбранные направления деятельности рентабельны и т.д. Проще говоря, вам нужен управленческий учет. Мы подготовили обзор решений, которые облегчат вам работу с ним и сделают бизнес эффективнее.

Adesk (Адеск) https://adesk.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Сервис помогает владельцам малого и среднего бизнеса свести все финансовые потоки в одном безопасном месте без найма специального сотрудника и без кучи эксель-таблиц. Адеск помогает без огромных временных затрат и рутины спрогнозировать кассовые разрывы, найти нерентабельные проекты и избавиться от них, считать чистую прибыль в реальном времени и грамотно планировать финансы своего бизнеса. Адеск подходит всем, но раскрыть потенциал этого сервиса на максимум смогут скорее всего владельцы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и ИП. Какие основные задачи решает В первую очередь Адеск помогает пользователям наладить порядок в финансах бизнеса, внедрить управленческий учет и не тратить на это по 20 часов в неделю. Сервис помогает прогнозировать кассовые разрывы, экономить время на управленческий учет, видеть критически важные финансовые показатели и избавляться от ненужных расходов и нерентабельных проектов. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Адеск имеет интеграции с такими банками как Тинькофф, Модульбанк, Точка, ПриватБанк. Существует возможность автоматически получать выписки из Сбербанка и Альфа-банка. Есть интеграции с CRM (amoCRM, Bitrix24), а также интеграция с Albato и 1С. Также, в сервисе есть возможность выгрузки данных из выписок формата 1С и эксель, а также экспорт данных в эксель формате. ?С Дополнительные услуги Это базовая настройка аккаунта на старте, аудит, финансовый помощник, финансовый учет под ключ. Ознакомиться с ними можно тут. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Есть пробный период, который позволяет пользователю ознакомиться с сервисом и понять, подходит ли он ему или нет. Длится он 14 дней. Стоимость некоторых тарифов: Эконом. Подходит для фрилансеров и самозанятых. 833 рубля в месяц, при условии оплаты за год.

Первый. Полный пакет опций для максимального результата. 2499 рублей в месяц при условии оплаты за год. Интерфейс программы Данные в ней могут быть представлены в различном виде, например в виде графиков и диаграмм: В виде таблиц: И даже в виде календаря:

ПланФакт https://planfact.io/ Особенности, какому бизнесу подойдет ПланФакт онлайн-сервис для учета и планирования доходов, расходов и прибыли в малом бизнесе. Работает по модели SaaS 24/7 из любой точки мира. У компании два направления: 1) онлайн-сервис, который предоставляет клиентам инструменты для ведения управленческого учета; 2) направление экспертного консалтинга услуги по внедрению финансового учета «под ключ» и обучению клиентов работе с продуктом. Преимущества: сервис на основе двойной записи автоматически строит все 3 главные отчета для собственника ДДС, ОПиУ, Баланс;

интеграция с банками, CRM-системами, 1С серьезно экономит время собственника на внесение данных по сравнению с Excel;

служба поддержки работает 7 дней в неделю; Основная аудитория ПланФакта владельцы микро- и малого бизнеса с оборотом от 1 до 50 млн рублей в месяц. Больше всего клиентов из сферы услуг и тех, кто занимается проектной деятельностью. Какие основные задачи решает Автоматизация учета для экономии времени: загрузка банковских выписок; внесение наличных через Telegram; импорт операций из файлов Excel; возможность настройки обмена данными между другими программами и ПланФактом. Интеграция с популярными банками, CRM-системами и эквайрингом. Детальная аналитика для принятия решений: мониторинг денег по всем ИП и юрлицам; анализ прибыли и рентабельности направлений; контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; построение 3-х основных отчетов ДДС, ОПиУ, Баланса; отдельный анализ операционного, инвестиционного и финансового потоков платежей; 2 метода расчета прибыли. Наглядное планирование для роста бизнеса: прогноз кассовых разрывов; контроль общего бюджета компании; анализ бюджета каждого проекта. Полный контроль над финансами: возможность делегирования сотрудникам внесения платежей и предоставления доступов к определенным данным; мобильная версия; возможность экспорта всех финансов компании в детализированный файл в любой момент. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel интеграции с банками: Сбербанк, Альфа Банк, Точка, Тинькофф Банк, Открытие, МодульБанк, ПриватБанк;

CRM-системами: amoCRM, Битрикс24;

интеграция с 1С: Бухгалтерия;

эквайринг и карты физлиц: ЮKassa, Тинькофф Касса, Робокасса, ДзенМани;

открытое API для любых интеграций;

загрузка и выгрузка файлов Excel. Дополнительные услуги Консультации и настройка: часовая консультация, аудит аккаунта, внедрение финучета под ключ. Услуги по сопровождению: обучение и ведение учета. Бесплатная и быстрая поддержка среднее время на ответ в чате составляет 1 минуту. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Тарифы: Стандарт от 3 100 р/мес. (для малого бизнеса): 5 юрлиц, пользователи не ограничены, все возможности программы.

Максимум от 7 900 р/мес. (для компаний с большим количеством юрлиц): юрлица не ограничены, все возможности программы, приоритетная поддержка, обучение и внедрение.

Финансист обучает ведению учета 14 900 р/мес. Финансист берет всю рутину на себя, ведет учет, планирует финансы 24 900 р/мес.

Полноценный финдиректор на аутсорсе 44 900 р/мес.

Внедрение под ключ 34 900 р/мес. 14 дней бесплатного тестирования сервиса. Интерфейс программы Вот как выглядит в программе баланс: А вот это отчет о прибылях и убытках: Данные можно представить в виде понятных и наглядных диаграмм и графиков:

КУБ24 ФинДиректор https://kub-24.ru/finance/ Особенности, какому бизнесу подойдет В КУБ24 есть документы (счет, акт, накладная), а также товары и услуги. Благодаря этому КУБ24: формирует Платежный календарь автоматически;

формирует точный отчет по должникам;

формирует автоматически отчет о прибылях и убытках;

можно проваливаться в каждую цифру отчета вплоть до проданного товара и увидеть кто из продавцов его продал;

можно начислять зарплату сотрудникам. В сервис можно загружать документы из 1С и строить отчеты с детализацией до товаров и услуг. Пользователь получает рекомендации на основе отчетов. Например, на этот товар нужно поднять цену на 5%, а на этот сделать скидку 3% и т.д. В блоке маркетинга собираются данные из рекламных кабинетов Яндекса, Гугла, ВК и ФБ/Инстаграмм. Есть отчеты, где сравниваются как рекламные компании так и рекламные каналы между собой. Основные плоьзователи руководители и собственники малого и среднего бизнеса с оборотом от 60 млн до 5 млрд в год. Какие основные задачи решает Импортирует данные из банков, 1С, Excel, ОФД и СРМ. Разносит операции по статьям и проектам автоматически. Производит расчет прибыли и рентабельности по проектам. Прогнозирует кассовые разрывы, позволяет заплатнировать приходы и расходы с помощью Платежного календаря и Финмодели. Решает иные аналитические задачи. Ведение управленческого учета: Автоматический сбор данных из различных источников;

Построение отчетов;

Дашборды, визуализация;

Бюджетирование;

Финансовая модель, прогнозирование. Data Storytelling: Аналитика финансов;

Аналитика по продажам;

Аналитика по товарам;

Аналитика по проектам и направлениям;

Маркетинговая аналитика;

Автоматические рекомендации на основе данных. Дополнительно: Учет товаров;

Согласование платежей;

Юротдел;

Онлайн прайслисты. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel 1С: выгрузка документов с детализацией до товаров и услуг;

Банки: Сбер, Открытие, Тинькоф, Точка, Модульбанк, Альфа-Банк, Уралсиб;

ОФД: ПлатформаОФД, Такском;

Эквайринг: Юкасса, Монета;

Личные карты: Дзен Мани;

Рекламные каналы: Яндекс Директ, Google Ads, Facebook, Вконтакте;

CRM: AmoCRM, Битрикс24;

Выгрузка/загрузка данных из Excel. Дополнительные услуги Техподдержка в чате, по телефону и емайл, настройка интеграций и отчетов, ведение управленческого учета, наличие API, доработка отчетов под специфику клиента, интеграции под заказ. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Тариф ФинДиректор 2000 р/месяц. 14 дней бесплатно, бесплатная демонстрация. Интерфейс программы Интрфейс с простой навигацией. Данные представляются в том виде, в котором их удобнее просматривать пользователю таблицы, графики, диаграммы с настройкой, например, по периоду.

Компас https://erp.compas.ru/ Ключевые преимущества, какому бизнесу подойдет Компас полнофункциональная система управления бизнесом, автоматизирующая все участки учета начиная с ERP управления персоналом и заканчивая производством, документооборотом с учетом договоров (в т.ч. ГОЗ) и CRM. Во всех модулях можно вести соответствующие модулю элементы бухгалтерского, налогового, МСФО и управленческого учета без повторного ввода первичной информации. Есть встроенная аналитика, единая для всех модулей системы, в разрезе ЦФО, направлений деятельности фирмы, по отдельным фирмам или точкам продаж, проектам (договорам), клиентам, шифрам и статьям затрат позволяет собрать данные для управленческого учета. Какие основные задачи решает Планирование финансовой деятельности, бюджетирование;

Расчет прибыльности направлений бизнеса и отдельных проектов;

Контроль денежных потоков, платежный календарь, контроль лимитов по статьям бюджетов;

Бюджет движения денежных средств (БДДС);

Отчеты о прибылях и убытках (ОП и У) и управленческий баланс;

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, прогноз кассовых разрывов;

Распределение косвенных затрат и расчет себестоимости;

Управление договорами, графики оплат, расчет цены контракта, себестоимости, мониторинг исполнения договора;

План-факторный анализ деятельности предприятия, удобный конструктор отчетов, в том числе в визуальной и графической форме;

Реализация раздельного учета по ГОЗ, требований 275-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановления от 19.01.1998 г. N 47 (в том числе в формате электронного документа отчета ЕИС ГОЗ). Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Есть загрузка/выгрузка с Eхcеl, c 1C и с любыми программами в форматах XLS, CSV. Дополнительные услуги Есть интеграция, внедрение, при необходимости доработка ПО «под ключ», техподдержка и обучение. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Стоимость тиражных лицензий 17 500 35 000 за лицензию. Лицензии конкурентные. Продукт можно протестировать, заказ на тестирование или пилотный проект можно оставить на сайте. Интерфейс программы

Planior https://planior.com/ Особенности, какому бизнесу подойдет Planior.com это сервис управленческого учета и бюджетирования, с помощью которого компании могут вести учет, получать финансовую отчетность, формировать бюджеты, проводить финансовый анализ, управлять деньгами бизнеса. Planior работает прямо в браузере как облачный сервис. Он будет полезен малому и среднему бизнесу. В числе клиентов есть и микробизнес с оборотом несколько миллионов рублей в год, и более крупные компании с годовой выручкой более 1 млрд. рублей. Сервис предоставляет готовый набор бюджетов, статей и финансовых показателей, с которыми работают предприниматели и экономисты в реальном бизнесе. Интерактивное обучение работе с программой, встроенное в сервис в виде набора подсказок и заданий, пройдя по которым пользователь быстро осваивает функционал планирования, учета и анализа. Какие основные задачи решает Анализ финансов компании с помощью дашборда с наглядными финансовыми графиками по 37 показателям;

Формирование Бюджета доходов и расходов (БДР), Бюджета движения денежных средств (БДДС) и Баланса. Вспомогательные бюджеты: Продажи, ФОТ, Операционные расходы, Финансовые расходы, Инвестиции, Капитал, Закупки;

Настройка статей бюджетов под особенности бизнеса на основе готовых шаблонов, включающих более 195 типовых статей;

Загрузка операций из банковской выписки в формате 1С, из Excel файлов, из реестров ЮКасса, Робокасса в виде csv файлов;

Интеграция с банками (Тинькофф, Точка Банк) позволяет автоматически загружать операции по расчетным счетам компании;

Разнесение операций по бюджетам, статьям и категориям. Для ускорения работы можно настроить автоматическое распознавание операций по заданным правилам;

Планирование бюджетов вручную или с помощью автоматического заполнения по заданным правилам;

План-факт анализ, сравнение динамики бюджета с прошлым годом, прогноз исполнения бюджета с учетом предположений и допущений «что-если»;

Анализ прибыльности бизнес-направлений компании: проектов, категорий, клиентов, подразделений;

Прогноз кассовых разрывов с помощью платежного календаря, позволяющего планировать платежи по неделям и дням, и управлять остатками денег на счетах;

Ведение учета кассовым методом и методом начисления;

Мультивалютный учет по 30 валютам с пересчетом в валюту бюджета по курсу ЦБ, автоматический расчет курсовых разниц;

Консолидация бюджетов по юрлицам с исключением внутригрупповых оборотов;

Многопользовательский доступ с разграничением прав доступа для сотрудников. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Planior предоставляет возможность загрузки данных: Из банковской выписки в формате 1С (.txt);

Из файлов Excel (.xlsm);

Из реестров операций платежного сервиса Robokassa (.csv, .xls);

Из реестров операций платежного сервиса ЮКасса (.csv);

Из выписки платежного сервиса ЮMoney (.csv);

Автоматически с помощью интеграции с банками (Тинькофф Банк, Точка Банк). Список доступных интеграций и способов загрузки данных расширяется, все бюджеты, аналитические отчеты и операции можно выгрузить из Planior в Excel файлы. Дополнительные услуги Консалтинг при внедрении управленческого учета на основе Planior. Техподдержка в чате, по email и по телефону. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Тариф Базовый 200 руб. в мес.: БДР, Продажи, ФОТ, Расходы, Финансовые расходы;

3 пользователя;

Упрощенный учет в бюджетной таблице. Тариф Оптимальный 600 руб. в мес.: БДР, БДДС, Продажи, ФОТ, Расходы, Финансовые расходы, Инвестиции, Капитал;

1 юрлицо, 1 р/счет и 5 касс

4 пользователя

Учет операций кассовым методом Тариф Корпоративный 1200 руб. в мес.: БДР, БДДС, Баланс, Продажи, ФОТ, Расходы, Финансовые расходы, Инвестиции, Капитал, Закупки;

1 юрлицо, 1 р/счет и 5 касс;

6 пользователей;

Учет операций методом начисления. Есть бесплатный пробный период 30 дней, в течение которого можно попробовать любой из перечисленных тарифов. Для Оптимального и Корпоративного тарифов можно посмотреть демо-компании, которые уже заполнены данными. При необходимости можно добавить к тарифу дополнительные юрлица, счета и пользователей (платные опции). Интерфейс программы

МойСклад https://www.moysklad.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет МойСклад облачный сервис для учета в торговле: склад, ведение клиентской базы, бухгалтерия, интеграция с банками, статистика по воронке продаж. Подходит малому и среднему бизнесу, в т.ч. розничным магазинам и сетям, оптовым компаниям, интернет-магазинам и селлерам на маркетплейсах. 1. Простой интерфейс; 2. Доступ с любого устройства (есть мобильное приложение), десятки интеграций, автоматическое обновление; 3. Поддерживает сразу 3 вида учета: Оперативный следить за движением товаров, делать закупки и работать с документами;

Бухгалтерский;

Управленческий видеть прибыль и рентабельность продаж для принятия решений. 4. МойСклад адаптирует функционал к требованиям законодательства. Например, позволяет вести бизнес с учетом 54-ФЗ об онлайн-кассах и обязательной маркировки товаров. Какие основные задачи решает МойСклад позволяет выполнять основные задачи управленческого учета, например: Управлять продажами, закупками и контролировать взаиморасчеты;

Отслеживать платежи и возвраты в реальном времени;

Собирать данные о ценах и остатках на нескольких складах;

Вести бухгалтерию и складской учет;

Вести клиентскую базу. Без дополнительной программной разработки доступны: Обработка любого количества заказов одновременно;

Заполнение и печать форм документов по стандартным и вновь созданным шаблонам;

Настройка автоотчетов на электронную почту. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel МойСклад поддерживает интеграцию: С маркетплейсами

CMS и конструкторами сайтов

Магазинами во ВКонтакте и Instagram

CRM-системами

Онлайн-кассами

Системами эквайринга

Службами доставки

Системами ЭДО Есть экспорт / импорт данных из Excel, например, при работе с базой клиентов. Дополнительные услуги Обслуживание: персональный менеджер поможет настроить сервис. Есть техническая документация и учебный центр с курсами по учету в торговле. Все это бесплатно.

Техподдержка работает 24/7. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Есть бесплатный тариф с базовыми возможностями без ограничения по времени. Платные тарифы начинаются от 450 руб. Цена зависит от количества сотрудников, точек продаж, юридических лиц. До 31 марта 2022 для малого бизнеса действует скидка 50%. Интерфейс программы

Финтабло https://fintablo.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Финтабло онлайн-сервис финансового и управленческого учета. Собирает банковские и наличные операции в едином месте и автоматически распределяет их по статьям. Подходит малому, среднему бизнесу и ИП. Какие основные задачи решает Управленческий и финансовый отчет. Отчёт о движении денежных средств;

Отчет о прибылях и убытках;

Отчет о рентабельности проектов и направлений;

Панель приборов для оценки здоровья бизнеса;

Платежный календарь;

Бюджет движения денег;

Бюджет доходов и расходов;

Сигналы о кассовых разрывах. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Интеграция с топ-5 банков, с экварингом, с Zenmoney (для загрузки платежей с карт физлиц). Выгрузка операций из банка каждые 30 минут или 1 раз в сутки. Дополнительные услуги Техническая поддержка и консультации финансового менеджера. Поддержка в чате от технических экспертов с финансовым образованием. Консультации по переезду из Google Docs, Excel и других сервисов. Видео-консультации через Zoom. Видео-курсы и база знаний (справочный центр со статьями и видео-уроками). Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Тариф «Денежный поток» от 1 790 руб./мес. Тариф «Деньги и прибыль» от 3 990 руб./мес. Тарифы отличаются набором функций и доступными отчетами. 14 дней бесплатного тестового периода. Интерфейс программы

Моё Дело Финансы https://www.moedelo.org/upravlencheskij-uchet Особенности, какому бизнесу подойдет Сервис пригодится собственнику малого и среднего бизнеса, генеральному и финансовому директору, предпринимателю, бухгалтеру, оказывающему услуги управленческого учёта. Особенно рекомендован группам компаний от 2-х юридических лиц, для бизнеса с оборотом от 60 млн до 2 млрд в год. Сервис загрузжает данные из учётной системы, разносит операции по статьям отчётов, считает отклонения от плана и визуализирует данные. Любой отчёт можно детализировать до исходных операций. Какие основные задачи решает Консолидация данных по юр. лицам. Отчетность по группе компаний с визуализацией данных и аналитикой;

Автоматизация финансового учёта. Конструктор отчетов, план-факт анализ, автоматизированная загрузка данных;

Отчёты по продажам и товарам. Рентабльность, платежный календарь. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Интегрируется с разными базами и конфигурациями 1С, Excel, сервисом «Моё дело». Дополнительные услуги Персональный консультант и поддержка. Можно приобрести услугу внедрения. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Можно подключиться и тестировать сервис 14 дней бесплатно. Стоимость тарифов: 1 юридическое лицо 12 600 руб. (квартал) и 42 000 руб. (год);

12 600 руб. (квартал) и 42 000 руб. (год); До 3 юридических лиц 16 200 руб. (квартал) и 54 000 руб. (год);

16 200 руб. (квартал) и 54 000 руб. (год); До 5 юридических лиц 18 600 руб. (квартал) и 62 000 руб. (год). Интерфейс программы

Управленка https://1c-wiseadvice.ru/upravlenka/ Особенности, какому бизнесу подойдет Возможность консолидации данных по нескольким юридическим лицам, построение гиюких автоматических отчетов, сервис анализирует бизнес в любом разрезе. Отчеты доступны в телефоне. Предназначен для ИП и ООО на любой системе налогообложения, среднего и малого бизнеса всех сфер деятельности. Какие основные задачи решает Все отчеты программы строятся в разрезе управленческих аналитик статей доходов и расходов управленческого учета. платежный календарь;

движение денежных средств;

план-факт анализ;

отчет о прибылях и убытках. Можно настроить собственные варианты отчетов. Платежный календарь поможет предупредить надвигающийся кассовый разрыв. План-факт анализ подскажет не требуется ли вмешательство предпринимателя в рабочие процессы. Отчет о движении денежных средств показывает структуру расходов бизнеса. Отчеты доступны не только для просмотра в интерфейсе сервиса, но и через безопасного телеграм-бота. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Сервис автоматически загружает данные из подключенных банков и 1С:Бухгалтерии и относит каждую операцию на статью управленческого учета. Также доступны: Управление кошельками с телефона;

Интеграция с 1С Бухгалтерия;

Интеграция с Telegram. Дополнительные услуги Информация уточняется. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования 14 дней бесплатного доступа с полным функционалом. Тариф «Базовый» 5 000 руб/мес.;

Тариф «Полный» 30 000 руб./мес. Интерфейс программы

Финолог https://finolog.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Сервис для учета, аналитики, планирования, составления финансовых и управленческих отчетов. Подойдет для малого и среднего бизнеса. стройматериалы. Его уже используют в таких сферах как производство продуктов, IT-разработки, а также управляющие компании, агентства недвижимости, страховые агенты, салоны красоты, гостиницы, фитнес клубы и т.д. Какие основные задачи решает Учет денег, включая планирование кэшфлоу, импорт из Экселя и выписок, работу с разными валютами;

Формирование отчетов: движение денежных средств (ДДС), прибыль и убытки (P&L), анализ расходов, прямых и косвенных затрат, ABC-анализ клиентов;

Прием заказов с сайта компании: прием платежей, админка заказов, аналитика и управление заказами, товары и услуги;

Выставление счетов, публичная ссылка. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Варианты интеграции: с банками;

с эквайрингом;

с amoCRM;

с Дзен-мани;

с АПИ Финолога. Дополнительные услуги Консультации финолога, помощь с настройкой управленческого учета в рамках сервиса Финолог, услуга удаленный финдиректор. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования 14 дней использования сервиса бесплатно. Тарифы: 1 месяц - 3 990 руб.;

3 месяца - 2 997 руб. мес (скидка 25%) 8 990 руб. единоразово;

12 месяцев - 2 499 руб. мес (скидка 37%) 29 990 руб. единоразово. Интерфейс программы

Mr.Doc http://mrdoc.org/ Особенности, какому бизнесу подойдет Облачный сервис, который работает через браузер. Подходит интернет-магазинам и розничным точкам продаж. Какие основные задачи решает Учет продаж: оформление документов для отгрузки, возврата товаров, резервирование товаров;

Закупки: оформление документов поступления и возврата, автоматическое создание поступлений или заказов на основании потребностей клиентов;

Контроль расчетов с контрагентами, ведение договоров в валюте и рублях;

Ценообразование: создание различных типов цен, автоматический расчет, импорт прайс-листов и наличия номенклатуры поставщиков, конвертация;

Складской учет, включая перемещение товаров между складами;

Учет денег: контроль наличных и безналичных средств в кассах и по счетам в банке, расчеты с эквайерами, поступление оплаты через интернет;

Отчеты: аналитика по заказам покупателей, заказам поставщикам, ценам, остаткам, графики движений денежных средств и продаж;

Подготовка и распечатка документов: ТОРГ-12, счет-фактура, счет на оплату, товарный чек, кассовые ордера. Можно создавать свои печатные формы. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Импорт справочников из Excel. Импорт и экспорт банковских платежей счетам в банке. Экспорт данных в 1С: Бухгалтерия 2.0 и 3.0. Обновление справочника банков в соответствии с данными ЦБ. Гибкий API интерфейс для синхронизации с различными системами. Дополнительные услуги Техническая поддержка, возможность быстрого подключения дополнительных пользователей, рабочих мест кассиров. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора. Стоимость зависит от количества пользователей и дополнительных функций. Например, для 3-х пользователей использование сервиса с рабочим местом кассира и обменом данными с поставщиками обойдется в 80 руб. / день. Интерфейс программы

Класс365 https://class365.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Программа работает в облаке, онлайн, в нее входят различные решения: для складского учета, для интернет-магазина, для компаний, занимающихся оказанием услуг, служб доставки и сервисных центров. Также предлагается встроенное решение для управленческого учета. Какие основные задачи решает Управление подразделениями, складами и подрядчиками онлайн;

Управление задачами из программы для управленческого учета;

Отслеживание в реальном времени расходов, доходов и задолженностей;

Контроль бизнес-процессов и финансовых потоков;

Формирование управленческой отчетности. В систему отчетов входят: Рентабельность продаж;

Анализ продаж;

Отчет о прибылях и убытках;

Онлайн-монитор работы розничных точек;

Контроль остатков и движения денежных средств;

Отчет движения и остатков товара;

.Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Есть интеграция с 1С. Дополнительные услуги Помощь специалиста, техподдержка, форум пользователей. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования 14 дней использования и помощь специалиста бесплатно. Интерфейс программы

Решения для управленческого учета в 1С Для управления предприятием можно использовать типовые конфигурации от 1С. В зависимости от масштаба бизнеса и его потребностей вы можете выбрать одну из готовых программ: Управление нашей фирмой. В программе есть все основное для организаций торговли или для оказания услуг, выполнения работ: склад, закупки и резервы, банк и касса, кадры и расчет зарплаты, производство, аналитические отчеты и CRM. Благодаря имеющейся аналитике можно узнать статистику продаж, прибыльность, проконтролировать денежные потоки и взаиморасчеты, вести учет доходов, расходов и анализ финансового результата.

Управление торговлей. Более специализированная программа, ориентированная на работу с торговыми операциями. Поддерживает различные виды торговли: розничную, оптовую, в кредит, по предварительному заказу, комиссионную.

Комплексная автоматизация. Программа, предназначенная для объединения различных областей бизнеса: бухгалтерии, торговли, склада, расчета зарплаты, кадрового учета. Ориентирована на использование в малом и среднем бизнесе: в торговых предприятиях, на небольших производствах, в компаниях, оказывающих услуги.

1С:ERP Управление предприятием. Предназначена для крупных предприятий, преимущественно осуществляющих производство. Позволяет оптимизировать процесс производства, получить достоверные сведения о деятельности, организовать эффективную работу в едином информационном пространстве, согласовать работу различных служб, улучшить работу коммерческого и логистического отдела, качество обслуживания клиентов и т.д.

1С:ERP. Управление холдингом. Продукт, аналогичный по своей функциональности предыдущему, но с более широкими возможностями. В первую очередь в нем можно объединять сведения сразу по группе компаний и управлять ею на трех уровнях: оперативном (производственные процессы), тактическом (вести управление ресурсами), стратегическом (управлять эффективностью холдинга вцелом). Существуют и собственные решения франчайзи 1С для управленческого учета. Приведем несколько примеров как стандартных решений, так и нетиповых конфигураций.

Первый БИТ. БитФинанс https://www.bitfinance.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Это готовое решение для автоматизации управленческого учета на базе 1С. Позволяет оптимизировать функции финансовой службы: согласование заявок, управление оплатами, бюджетирование, консолидация данных, анализ план-факта, управленческий баланс. Предназначен для среднего и крупного бизнеса, фирм и предприятий любой отрасли, которым требуется гибкое управление структурой доходов и расходов, имеющих сложно структурированные финансовые потоки и значительное число операций. БИТ.ФИНАНС.Холдинг – решение для управления эффективностью холдинга, создания единого информационного пространства, системы бюджетирования, финансового планирования и управления, сбора отчетности. БИТ.ФИНАНС/МСФО подходит компаниям, которым требуется вести параллельный учет внеоборотных активов и мэппинг учетных данных на план счетов МСФО для предоставления отчетности с учетом мировых стандартов (IFRS, GAAP). Какие основные задачи решает Управление движением денежных средств;

Управление договорами и обязательствами;

Бюджетирование, формирование и управление;

Управленческий учет, актуальная информация в виде наглядных отчетов с детализацией до накладных и платежек;

Прогнозы по сценариям и моделям для оценки инвестиционных проектов;

Управленческая многомерная отчетность по внутрикорпоративным стандартам;

МСФО, GAAP US, в том числе параллельный учет, трансформация данных;

Консолидация данных. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel БИТ.ФИНАНС имеет статус 1С:Совместимо, который подтверждает, что система стабильно и корректно работает с другими программными решениями на базе «1С:Предприятие». Возможна бесшовная интеграция БИТ.ФИНАНС с типовыми программами 1С: 1С:Бухгалтерия 8;

1С:Бухгалтерия 8 КОРП;

1С:Комплексная автоматизация 8;

1С:Управление производственным предприятием 8;

1С:ERP;

1С:Управление торговлей 8. Также программа интегрируется с системой бизнес-анализа Power BI, есть загрузка-выгрузка данных из MS Excel. Можно получать уведомления о новых задачах через бесплатное мобильное приложение, на e-mail и в Telegram. Дополнительные услуги Внедрение автоматизированных систем управленческого учета «под ключ»: ­ предпроектный аудит учета и методические рекомендации, что нужно изменить в текущем подходе;

предпроектный аудит учета и методические рекомендации, что нужно изменить в текущем подходе; ­ внедрение автоматизированной информационной системы с применением различных проектных технологий, настройка под бизнес-процессы и интеграция с другими ПО клиента;

внедрение автоматизированной информационной системы с применением различных проектных технологий, настройка под бизнес-процессы и интеграция с другими ПО клиента; ­ обучение пользователей. Техническая поддержка и консультационное сопровождение системы после завершения проекта. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Действуют следующая стоимость поставок: БИТ.ФИНАНС/Стандарт 50 000 руб. Управление финансовыми потоками с контролем по БДДС;

БИТ.ФИНАНС/ПРОФ 150 000 руб. Централизованное казначейство и Бюджетирование (БДДС, БДР, ББЛ и др.);

БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет 350 000 руб. Консолидация корпоративной отчетности, Казначейство и Бюджетирование (БДДС, БДР, ББЛ и др.), учет по МСФО и GAAP;

БИТ.ФИНАНС/Холдинг 500 000 руб. Сверка внутригрупповых оборотов и консолидированная отчетность для холдинговых компаний, MDM, учет по МСФО и GAAP;

БИТ.ФИНАНС/для 1С:Управление торговлей 350 000 руб. Автоматизация управленческого учета в торговых компаниях: казначейство и бюджетирование, управление нормативно-справочной информацией (MDM);

БИТ.ФИНАНС/МСФО 185 000 руб. Автоматизация учета по международным стандартам. Параллельный учет внеоборотных активов. Специальное предложение действует при апгрейде версии БИТ.ФИНАНС (скидка до 50%, размер скидки зависит от варианта текущей и желаемой поставки). Усовершенствование программы необходимо, если ваш бизнес растет и растут требования к управленческой отчетности предприятия. Вам потребуется увеличить функциональность системы и перейти на другой продукт линейки, отвечающий новым задачам. Чтобы получить скидку: Убедитесь, что ваша программа БИТ.ФИНАНС и основная поставка лицензионные;

Подготовьте регистрационные номера программ;

Позвоните в Первый Бит;

Менеджер озвучит вам сумму скидки. Есть возможность записаться на бесплатную демонстрацию и получить обзор реализованных проектов на предприятиях вашей сферы. Интерфейс программы

КОРУС Консалтинг. «1С:Управление холдингом» https://1c.korusconsulting.ru/ Особенности, какому бизнесу подойдет Компания предлагает автоматизацию на базе описанного выше решения «1С:Управление холдингом». Это комплексное решение от российского разработчика, СPM-система (Corporate Performance Management), позволяющая структурировать и автоматизировать весь спектр задач в рамках управления группой компаний. Это одно из самых многофункциональных решений от «1С», которое охватывает основные области управленческого учета, существенно увеличивая эффективность работы группы компаний. Система может быть использована для автоматизации деятельности непосредственно управляющей компании, так и в качестве решения для управления финансами бизнес-единиц, группой компаний. «1С:Управление холдингом» разработана на платформе «1С:Предприятие» и включает лучшую функциональность широко известных на рынке решений «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», «1С:Консолидация ПРОФ». Экспертную поддержку в процессе разработки решения оказывали консультанты международной аудиторской компании EY (Ernst & Young). Преимущества 1С: Управление холдингом: ИТ-инструмент для управления всей группой компаний, создания единого автоматизированного контура контроллинга всех структурных единиц группы компаний;

Единый источник информации для оценки эффективности управления группой компаний;

Простота сбора, консолидации и проверки данных о деятельности всех структурных единиц;

Сопоставимость и объективность данных для целей внутри корпоративного учета, внешних потребителей отчетности;

Знакомый российским пользователям интерфейс, доступная техническая поддержка 1С. Какие основные задачи решает Централизованный бухгалтерский и налоговый учет;

Бюджетирование и централизованное казначейство;

Централизованное управление договорной деятельностью холдинга: маршруты согласования, комментарии, графики платежей;

Консолидация управленческой отчетности и полноценный бизнес-анализ в формате привычных dashboards;

Стратегическое управление по модели Balanced Scoreсards позволяет провести декомпозицию стратегических целей в иерархии ключевых показателей эффективности;

Управление инвестиционной деятельностью: выбор инвестиционных альтернатив, централизация закупочной деятельности, автоматизация тендерной работы;

Фабрика платежей: возможности для эффективного управления финансовыми потоками холдингов;

Подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО. Интеграция, включая 1С и выгрузку в Excel Бесшовная интеграция со всеми продуктами на платформе «1С:Предприятие». Дополнительные услуги Внедрение, аудит процессов и разработка методологии операционной и финансовой деятельности, комплексная поддержка (методическая, техническая, консультационная), аудит систем и бизнес-процессов. Стоимость продуктов, специальные предложение, наличие демо-версии или тестирования Информация уточняется. Интерфейс программы Информация уточняется.