Как часто можно привлекать к работе в выходные дни?

Большая часть сотрудников в нашей стране работает 40 часов в неделю. Ст. 91 ТК РФ определяет это число как нормальную продолжительность рабочего времени. Для срочных и важных задач компании могут устанавливать ненормированный рабочий день. И за сверхурочный труд нужно платить отдельно в повышенном размере. Иногда приходится привлекать людей и в выходной день, тоже компенсируя такой труд.

Пример из практики

Приведем пример. Сотрудник с его согласия привлекается к работе в выходной в среднем 2 раза в месяц. При этом у него стандартный трудовой договор для офисного сотрудника, и никаких особых пунктов в нем нет. С другой стороны, есть ограничения для сверхурочной работы, т.е. свыше базового рабочего времени. Лимит составляет 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Значит, часто привлекать в выходные незаконно?

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни регламентирует ст. 113 ТК РФ. В ней есть два ключевых правила:

вызвать человека можно только с его письменного согласия;

речь должна идти о выполнении заранее непредвиденных работ, от срочности которых зависит нормальная деятельность организации или ее подразделений.

Таким образом, чтобы привлечь сотрудника в выходной день, для этого нужна веская причина. И ее необходимо обязательно указать в уведомлении о вызове человека на работу.

Сколько раз можно привлечь

Вместе с тем, закон не устанавливает ограничений на количество таких вызовов на работу. Компания сама определяет продолжительность работы в выходной и ее регулярность.

Лимиты в 4 часа и 120 часов касаются исключительно сверхурочной работы на основании ст. 99 ТК РФ.

Работа в выходной день не является сверхурочным трудом, и не надо ориентироваться на них, вызывая сотрудников в воскресенье (если это выходной день) или праздничный день.

Причем в практике встречается мнение о том, что при соблюдении порядка привлечения в выходной сотрудники могут трудиться в субботу / праздники на постоянной основе. Но такую рекомендацию не стоит воспринимать буквально.

Даже если вы вызываете человека в установленном порядке, т.е. он выражает согласие и не относится к льготным категориям, формально все равно нарушается его право на отдых. Поэтому лучше не злоупотреблять вызовом на работу в выходные дни.

Какие еще аргументы

Важным аргументом является и исключительность случаев для привлечения в субботу или воскресенье.

Опасно вызывать человека в офис в выходной для выполнения регулярной, рутинной и стандартной работы, которую он и так делает ежедневно. И в любом случае, необходимо обосновывать такой вызов.

Даже если речь идет об отчете, который требуется в налоговую инспекцию, лучше иметь обоснование. Скажем о том, что при задержке с отчетом, компанию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность.

В ходе проверок инспекторы ГИТ всегда изучают привлечение в выходные и спрашивают, почему была необходимость вызывать человека на работу, например, несколько недель подряд.

Были случаи, когда инспектор видит в этом нарушение ст. 113 ТК РФ, пытаясь привлечь компанию к ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. А это, между прочим, до 5 тыс. рублей штрафа на должностное лицо и до 50 тыс. рублей — на организацию. А повторное нарушение грозит руководителю и дисквалификацией от 1 до 3 лет.

Да, регулярно привлекать сотрудника к работе в выходной закон не запрещает, если он письменно с этим согласен. Но у вас должно быть веское доказательство того, что такие постоянные вызовы «жизненно» необходимы для компании.