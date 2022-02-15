«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам расскажут, как надо было заполнять РСВ, который они уже давно сдали

Новый финт ушами от ФНС: налоговики пообещали бухгалтерам разъяснения, как заполнить РСВ, который они уже давно сдали.

Припозднились

Вопрос с необлагаемыми зарплатами в пострадавшем бизнесе возник у многих бухгалтеров при сдаче отчетности. Как правильно посчитать взносы, бухгалтеры решали сами, с вариантами помогали и 1Ски.

Но официальной информации, как все сделать верно, от налоговиков так и не дождались.

Теперь ФНС пообещала разъяснения дать, но только предварительно согласует их с Минфином.

И все бы ничего, если бы не то, что РСВ за 2021 год уже давно сдали.

«Безопасней по максимальному варианту. Потом зачет/возврат», — пишут наши читатели.

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