«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам расскажут, как надо было заполнять РСВ, который они уже давно сдали

Новый финт ушами от ФНС: налоговики пообещали бухгалтерам разъяснения, как заполнить РСВ, который они уже давно сдали.
Припозднились
Вопрос с необлагаемыми зарплатами в пострадавшем бизнесе возник у многих бухгалтеров при сдаче отчетности. Как правильно посчитать взносы, бухгалтеры решали сами, с вариантами помогали и 1Ски.
Но официальной информации, как все сделать верно, от налоговиков так и не дождались.
Теперь ФНС пообещала разъяснения дать, но только предварительно согласует их с Минфином.
И все бы ничего, если бы не то, что РСВ за 2021 год уже давно сдали.
«Безопасней по максимальному варианту. Потом зачет/возврат», — пишут наши читатели.
Самые умные
Старательные и во всем разбирающиеся инспекторы открыли для себя новую область знаний: оказывается, они еще в моющих средствах знатоки. Суд с ними не согласился, и доначислить 5,5 миллионов клининговой компании не удалось.
Как обезопасить свой бизнес от налоговых рисков в 2022 году, расскажут топовые эксперты на мини-конференции «Клерка». Это большой двухдневный вебинар, где мы разберем все новшества в работе ФНС в разных сферах.
Социалочка
За рождение троих детей россиянам надо давать почти 2 миллиона на покупку жилья, считают депутаты. И даже проект в Госдуму внесли. Жаль только, что это опять инициатива справедливороссов.
Инструкция
Мы протестировали сервис налоговиков по онлайн-регистрации бизнеса на примере ООО и собрали для вас полезную инструкцию — забирайте.
Дискуссия
Как лучше вести бухучет в компании — отдать на аутсорс или штатному бухгалтеру? Ловите статью-размышление.
Не пропустите! Совсем скоро пройдет сразу три интересных онлайн-мероприятия от Академии PwC, посвященных профессиональным квалификациям:
- презентация программы CIMA для финансистов и управленцев — 17-го февраля;
- презентация Диплома АССА ДипИФР для бухгалтеров — 28-го февраля;
- вечер квалификаций для всех тех, кто хочет изучить и понять особенности, отличия и специфику обеих программ, чтобы точно быть уверенным в своём выборе.
Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Регистрируйтесь прямо сейчас!
Мем дня
Забирайте, вдруг не видели:
?
Ваша не думает, что во всем разбирается редакция
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.