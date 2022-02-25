Фондовый рынок пробивает дно. Что делать?

Сами знаете о чем говорят и пишут из каждого утюга. И даже если вы совсем далеки от событий, все равно вы знаете, что банки один за другим попадают под санкции, а на фондовом рынке творится какой-то хаос. Мы спросили экспертов, как на это реагировать инвесторам.

Что происходит на фондовом рынке прямо сейчас

Стоимость акций отечественных компаний на фоне событий вчерашнего дня резко обвалилась.

На графике портала Investing.com это выглядит так:

Нестабильная ситуация на биржах: вчера на «Клерке» писали, что операции там то останавливались, то снова возобновлялись:

Потом положение дел немного выровнялось:

Но намного лучше от этого инвесторам не стало: нестабильность рынка многих пугает, особенно неопытных в инвестировании.

Как реагировать? Нужно ли срочно что-то предпринять? Разберемся по порядку.

Были ли такие обвалы в другие годы?

Очевидный вопрос и очевидный ответ: конечно, обвалы уже бывали раньше. Но они не были столь масштабными как сейчас.

Вот крупнейшие подобные ситуации за последние годы по расчетам «РБК Инвестиции»:

Вывод тоже очевиден: инвесторы уже переживали нестабильные времена, значит, есть надежда выйти из кризиса и сейчас. Хотя эксперты признают: российский рынок акций прежним уже не будет.

То есть, это большой кризис. У меня паника!

Паника — нормальное следствие страхов, но ее нужно брать под контроль — конечно, не только в сфере инвестиций. Вот что посоветовала на портале Банки.ру Лиза Майер-Мараховска, бизнес-психолог, консультант по управлению. Wealth Psychologist. Founder в Mind Practice Partner в EMYL & Associates:

— Внезапные падения и резкие подъемы на фондовом рынке являются нормальной частью инвестиционного пути. Для начала признайте наличие своих эмоций, но не проживайте их слишком долго. Сделайте паузу между вашими импульсивными желаниями и действиями.

Неудачи являются неотъемлемой частью инвестирования. Примите их и извлеките из них уроки. Получив новую информацию, спросите себя: действительно ли это событие способно серьезно повлиять на мировую экономику в долгосрочной перспективе, или воздействие будет недолгим?

Как реагировать?

Вот что советуют эксперты.

Любовь Буталий, эксперт по инвестициям, директор ООО «Финам-Ставрополь»:

— Как реагировать на ситуацию? Прежде всего, с холодной головой. Кризисы приходят и уходят. Продавать акции с двузначными убытками, на мой взгляд, сейчас не стоит. И доллар покупать по 84-89 рублей я бы не стала.

Покупать то, что сильно выросло, экономически неграмотно.

Вадим Никифоров, консультант по личным финансам и инвестициям, аудитор международной аудиторской компании:

— Первым делом — успокоиться, восстановить пульс и с холодной головой открыть приложение брокера со своим портфелем. Деньги не любят панику и во время паники богатые богатеют, а бедные беднеют.

Стоит начать с оценки своего портфеля и задуматься над тем, чтобы избавиться в первую очередь от активов, которые будут под давлением санкций.

Левон Акопов, собственник IT-компании и частный трейдер, консультант по инвестициям, руководитель проекта Афинанс.рф:

— Даже в сложившейся обстановке, несмотря на дикие просадки по основным инструментам, остается возможность, как минимум уменьшить издержки. Любой дисциплинированный инвестор должен иметь часть своего портфеля в «кэше», для выкупа внезапных просадок ликвидных активов.

В текущей ситуации данный запас можно пустить на покупку просевших облигаций с погашением в течении нескольких месяцев. Уровень просадки по этим инструментам позволяет закрыть сделку с высокой доходностью.

Как действовать?

Любовь Буталий, эксперт по инвестициям, директор ООО «Финам-Ставрополь»:

— Наверное, лучше купить то, что упало, т.е. акции дивидендных российских компаний, которые вряд ли попадут под санкции. Горизонт инвестирования — от трех лет. Легендарный барон Ротшильд сказал о том, что «покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь». Есть еще такая версия этой фразы: «Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя кровь». Этот подход вполне применим сегодня к российским активам.

Вадим Никифоров, консультант по личным финансам и инвестициям, аудитор международной аудиторской компании:

— Стоит проверить, насколько диверсифицирован ваш портфель. Если все активы представляют только российский рынок и индустрии с потенциальным риском, тогда лучше распределить активы в зависимости от географии и уйти в более тихие гавани (рассмотреть китов в виде крупных международных компаний).

Главное, помнить, что сейчас валюта будет стоить дорого (на момент ответа неизвестно какие санкции будут введены), соответственно, покупка акций, например, Apple в пересчете на рубли будет стоить дороже, чем было пару дней/недель назад.

Левон Акопов, собственник IT-компании и частный трейдер, консультант по инвестициям, руководитель проекта Афинанс.рф: