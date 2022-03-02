Топ главных вопросов в работе ИП: КЭП, справка о доходах, адрес в ЕГРИП

В этой статье разберемся, как получить КЭП, справку о доходах и как поменять адрес регистрации в ЕГРИП.

Как ИП получить квалифицированную электронную подпись

ИП на ЕСХН должны сдать декларацию за 2021 год до 31 марта 2022. ИП на общем режиме или на упрощенке — не позднее 4 мая.

Проверьте свою электронную подпись заранее. Ведь правила работы с сертификатами электронных подписей поменялись. И если вы их пропустили, есть риск проблем с отчетностью за прошлый год.

Продолжают вступать поправки к Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и появляются подзаконные акты. В них идет речь о новом порядке получения и работы с электронной подписью в организациях, у индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

С 1 января 2022 года руководители организаций и ИП при смене или обновлении электронной подписи должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам.

Но тут требуются дополнения.

Куда именно обращаться за новой ЭП, будет зависеть от того, кто получает подпись — первое лицо компании или работник.

ИП получают подписи ФНС непосредственно в отделении инспекции или в офисе доверенного лица налоговой. Вот список, куда можно обращаться.

Важный момент! Если на момент сдачи декларации за 2021 год на руках останется действующая подпись переаккредитованного УЦ, то менять подпись не нужно. Такими подписями можно пользоваться до конца 2022 года.

А вот кому для сдачи декларации надо получить новую ЭП, предстоит:

1. Подать заявление на выдачу сертификата:

в налоговой — приехать, заполнить бумажную форму у сотрудника;

через сайт налоговой — через Личный кабинет ИП.

2. Найти носитель, на который ФНС запишет электронную подпись.

Нужен токен (похож на флешку), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. Подойдут токены под названиями: Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ. Можно использовать носитель, который у вас уже есть, либо приобрести новый: в удостоверяющем центре или в магазине производителя.

В налоговой могут также попросить документы, которые подтверждают, что токен сертифицирован — сертификат соответствия. Этот документ запросите в точке, где получали токен, или скачайте с сайта производителя токена.

3. Посетить инспекцию.

Это требование введено специально, чтобы убедиться в личности получателя (п. 25 приказа ФНС). Если будете обращаться в инспекцию не по месту регистрации, уточните, не откажут ли вам в приеме документов. С собой захватите паспорт, СНИЛС, флешку-токен и сертификат соответствия на токен.

4. Приобрести КриптоПро CSP, установить ЭП на компьютер.

Для работы с подписью, нужно установить средство криптозащиты на компьютер — программу КриптоПро CSP. Чтобы запустить программу, на нее нужно купить лицензию. После этого настройте компьютер и браузер так же, как делали это с прошлой ЭП, установить подпись.

Электронную подпись ФНС выдает бесплатно. Но это относится только к файлам ЭП, которые запишут на токен. Платить все же придется: за токен и лицензию на КриптоПро CSP.

Если планируете обращаться к доверенным лицам ФНС, то готовьте тот же набор документов. Обращение личное. В офисе можно сразу получить токен, а также КриптоПро CSP. В некоторых УЦ помогут и с настройкой компьютера и ответят на вопросы по работе с подписью.

Подпись налоговой выдается в единственном экземпляре и защищена от копирования — поэтому всем сотрудникам, которые подписывают электронные документы компании, понадобится купить свои подписи.

Также в подпись не включают никаких расширений, которые дают доступ к специализированным площадкам и порталам. Пока порталы не отказались от расширений полностью, использовать ЭП ФНС на них не получится.

Как ИП получить справку о доходах

Стандартную справку по форме 2-НДФЛ бизнесмен получить не может, ведь ИП сам является налоговым агентом, который удерживает и перечисляет налог за сотрудников. Документально подтвердить доходы в этом случае помогают налоговые декларации, бухгалтерские документы, выписки со счетов и прочее.

Чаще всего ИП требуется подтвердить доход, если нужен кредит, пособие или льгота, виза за границу, расчет алиментов или трудоустройство.

Если ИП на общей системе налогообложения, то для подтверждения дохода за предыдущий год подойдет декларация 3-НДФЛ с отметкой налоговой. При сдаче декларации за год можно заранее сделать несколько копий, заверить их в ФНС и использовать по необходимости. Во многих случаях декларация по форме 3-НДФЛ полноценно заменяет справку 2-НДФЛ.

Если нужна справка о доходах за текущий год, то подойдет также копия книги учета доходов и расходов ИП (КУДиР).

ИП на упрощенке понадобится копия декларации по УСН за предыдущие периоды, а за текущий период — заверенная копия КУДиР.

Индивидуальные предприниматели, работающие по патенту, подтвердить доходы могут при помощи книги учета доходов вместе с первичными документами. Речь идет о кассовых приходных ордерах, актах о выполненных работах и пр. Перед предоставлением по месту требования копию книги учета доходов надо прошить и заверить в налоговой.

ИП на НПД могут самостоятельно сформировать справку о доходах через специальное приложение.

Некоторые органы власти могут потребовать справку о доходах в классическом виде, а не сведения из деклараций или регистров. ИП может оформить ее самостоятельно. Утвержденной формы такой справки нет, но обязательно укажите следующие данные:

реквизиты (ИНН, ОГРНИП, контактные данные);

название документа;

дата;

ФИО ИП;

размер дохода за год;

подписи: ИП и бухгалтера (при наличии или необходимости).

Банки, как правило, не требуют дополнительно справку о доходах, если у ИП расчетный счет обслуживается у них. А выписка по расчетному счету также может служить подтверждением доходов ИП, например, для получения визы.

Иногда получить справку о доходах ИП можно и в налоговой. Хотя это не является стандартной услугой, но некоторые инспекции их выдают. Для этого нужно обратиться в ИФНС с заявлением.

Как ИП сменить «юридический адрес»

В законе нет понятия «юридический адрес ИП». Когда так говорят, имеют в виду адрес, по которому зарегистрирован предприниматель.

По закону ИП регистрируется по месту жительства. Это может быть квартира, дом или комната в общежитии, где он прописан. Зарегистрироваться по адресу нежилого помещения нельзя, то есть не получится указать адрес своего офиса или торговой точки.

Адрес регистрации ИП в ЕГРИП вносит налоговая. Вы можете использовать его в работе, например, в договорах с контрагентами, если не договоритесь с партнёрами об указании другого адреса. При желании письма и документы от контрагентов вы можете получать по любому другому адресу. Просто договоритесь об этом с партнёрами и коллегами. Законом это не запрещено. Письма от контролирующих органов также будут приходить по месту жительства.

По закону предприниматель может не проживать по адресу своей регистрации. Например, если вы временно переехали к родственникам в границах своего региона, уехали в длительное путешествие по России или за границу, сообщать об этом в налоговую не нужно.

Если ИП сменил место жительства, сообщать о смене юридического адреса в ФНС не нужно. Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц, сами передадут информацию в налоговую, а та внесёт изменения в ЕГРИП. Обычно это занимает 15 рабочих дней, но по факту может быть и дольше. Проверить, обновились ли сведения в ЕГРИП, можно на сайте ФНС.

Если хотите сократить этот срок до 5 рабочих дней, заполните заявление «О внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП» для ФНС. К заявлению приложите копии документов, которые подтверждают изменения. Например, разворот паспорта с новой отметкой о регистрации по месту жительства. При этом копии должны быть заверены у нотариуса, если вместе с копиями в регистрирующий орган не предоставлен оригинал. Документы можно отнести в налоговую лично, отправить через нотариуса, МФЦ, электронные сервисы ФНС или по почте.

Если у вас есть сотрудники, не забудьте перерегистрироваться в ФСС по новому месту прописки. Для этого обратитесь в ближайшие отделение. Так же посетите новое отделение ПФР, чтобы перезаключить или обновить соглашение об электронном документообороте.