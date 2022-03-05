Как правильно составить положение об оплате труда: зарплата, премии, внесение изменений и образец

Положение об оплате труда — это локальный нормативный акт, который устанавливает применяемые в компании системы оплаты труда, премирования и компенсаций. Как разработать и утвердить такой документ, расскажем в этой статье. Также скачивайте образец положения ниже.

Положение об оплате труда в организации: обязательно или нет

Заработная плата устанавливают сотруднику трудовым договором в соответствии с действующими на предприятии системами оплаты труда.

Положение об оплате труда — это локальный нормативный акт, в котором закрепляют применяемые в компании системы оплаты труда, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, механизмы начисления и выплаты заработной платы (ч. 1, 2 ст. 135 ТК).

Можно не составлять такой документ, если все условия оплаты труда закреплены в трудовом или коллективном договоре или в другом локальном акте, например, в правилах внутреннего трудового распорядка.

Таким образом, работодатель обязан закрепить системы оплаты труда, действующие в компании, механизмы начисления и выплаты заплаты, доплаты и надбавки. Однако делать это именно с помощью положения об оплате труда он не обязан.

Кто разрабатывает положение об оплате труда

Вопрос о том, кто должен разработать положение об оплате труда, решает генеральный директор фирмы. Он может назначить конкретное ответственное лицо — юриста, бухгалтера, специалиста по кадрам, либо создать рабочую группу из этих или других специалистов.

Свое решение руководитель закрепляет в приказе.

Структура положения об оплате труда

Типовую форму положения об оплате труда действующее законодательство не содержит. Поэтому его структуру и содержание определяет работодатель самостоятельно, исходя из специфики деятельности, финансовых возможностей и штата компании (ч. 4 ст. 135 ТК).

Как правило, в положение включают следующие разделы.

Общие положения

В этом разделе обычно прописывают цели и порядок применения положения, указывают действующие нормативные правовые акты (законы, подзаконные акты, локальные нормативные акты компании), которыми регулируются вопросы оплаты труда. Также может быть указано лицо, ответственное в компании за исчисление заработной оплаты.

Термины и определения

Здесь прописываются термины и определения, относящиеся к оплате труда и премированию работников, используемые в положении.

Система оплаты труда

Это один из основных разделов документа. В нем излагают применяемые в компании системы оплаты труда (повременная, сдельная).

Если для разных категорий работников предусмотрены разные системы оплаты труда, то описывают все применяемые системы.

Можно указать должностные оклады и тарифные ставки для каждой категории сотрудников. А также прописать форму оплаты труда: наличными деньгами через кассу или перечислением на банковские карты, процент возможной оплаты части зарплаты в натуральной форме. Следует указать срок выплаты заработной платы, правила, форму и сроки представления расчетных листков (ст. 131, 136 ТК).

Правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных

В этом разделе конкретизируют, какие доплаты и в каком размере производят:

при выполнении работ различной квалификации (ст. 132 ТК);

при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 60.2 ТК);

при расширении зон обслуживания или увеличении объемов работ (ст. 60.2 ТК);

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК);

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК);

за работу в ночное время (ст. 96 ТК).

Указывается оплата труда работников при невыполнении норм труда, а также при простое (ст. 155, 157 ТК).

Премирование работников

Этот раздел включают в положение об оплате труда, если в компании не разработано отдельное положение о премировании. В нем следует прописать:

1. Виды премирования. Они будут зависеть от установленных работодателем критериев — регулярности выплат, заслуг работников, источников финансирования.

Как правило, виды премирования классифицируются по характеру выплат и обстоятельствам назначения. Например, положением могут быть установлены текущие или периодические премии, которые выплачиваются с регулярностью в течение определенного временного интервала (месяц, квартал, полугодие, год).

Конкретных требований или ограничений в этой части законодательство не устанавливает. Кроме того, работодатель может предусмотреть единовременные премии, которые приурочены к каким-либо производственным показателям или к конкретным событиям или датам. Например, за выполнение важного производственного задания, выслугу лет, при достижении пенсионного возраста, к юбилею и так далее (ч. 4 ст. 135 ТК РФ).

Премии могут назначаться за индивидуальные заслуги работника, например, за перевыполнение плана продаж в конкретный период, или могут быть коллективными.

2. Показатели премирования. Они должны быть определены максимально четко, понятно и объективно, с описанием порядка их определения, поскольку это будет являться ключевым элементом системы премирования.

К примеру, надо указать зависимость размера премии от результатов работы. Показатели премирования могут быть:

количественными. Например, от роста производства, объема продаж и чистой прибыли и так далее;

качественными. Примером может служить соблюдение стандартов, технических условий, недопущение брака, обеспечение бесперебойной работы и тому подобное.

При начислении коллективной премии следует предусмотреть такой показатель, как коэффициент трудового участия с описанием методики его определения.

Здесь также можно указать, кто оценивает результат работы конкретного сотрудника, как этот результат фиксируется, кто принимает конечное решение по выплате премии.

3. Размеры вознаграждений. Величина премий не ограничена, ее устанавливает работодатель в зависимости от заранее определенных показателей.

Размер может быть фиксированным, а также дифференцированным (в процентном отношении к некоторой величине).

Фиксированный процент премии можно установить в виде конкретной суммы, например, в размере 20 тыс. рублей к окладу либо в процентном отношении к окладу, например, в размере 20 процентов от оклада.

Дифференцированный размер может устанавливать предел премии с градацией от минимального до максимального — например, сумма ежемесячной премии от 10 до 60 процентов оклада сотрудника в зависимости от процента перевыполнения плана.

Если в компании применяют различные дифференцированные премии, то можно разработать регламенты по различным видам премий и иным поощрительным выплатам, которые будут являться приложениями к положению об оплате труда.

4. Категории премируемых работников. Система премирования может быть основана на двух подходах: дифференцированном премировании различных категорий сотрудников либо на единообразном премировании всех работников предприятия.

При применении дифференцированного премирования выделяют различные категории сотрудников, для каждой из которых устанавливают свой порядок и условия поощрения. Такие категории можно выделять по различным признакам:

в зависимости от выполняемых функций применяется традиционное деление работников на рабочих, служащих, специалистов и руководителей;

в зависимости от принадлежности к различным сферам производства применяется деление на работников основного производства, вспомогательного производства и непроизводственной сферы.

При установлении единообразного премирования для всех сотрудников предприятия предусматривают единый порядок и условия премирования, без деления на категории. Такой подход обычно используют в компаниях, где большая часть работников выполняет одинаковую трудовую функцию.

5. Сроки выплат премий. Ограничение сроков выплаты заработной платы 15 календарными днями со дня окончания периода, за который начислена зарплата, установленное в ч. 6 ст. 136 ТК, не распространяется на премии.

Сроки выплаты стимулирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или другой временной отрезок, могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом (письмо Роструда от 26.09.2016 № ТЗ/5802-6-1, письмо Минтруда от 21.06.2020 № 14-1/ООГ-9132). Работодатель определяет, когда возникает право на получение премии и когда ее выплата должна быть произведена.

Порядок индексации заработной платы работников

В этом разделе необходимо установить сроки и порядок индексации заработной платы. Индексация может производиться ежеквартально или ежегодно в зависимости от роста индекса цен, характеризующего уровень инфляции, или в зависимости от изменения МРОТ (ст. 134 ТК);

Ответственность работодателя

Указывается ответственность работодателя за задержку, невыплату заработной платы и за другие нарушения порядка оплаты труда и премирования (ст. 236 ТК).

Прочие условия оплаты труда

В этом разделе можно описать правила вступления положения в силу, внесения в него изменений и так далее.

В положение при необходимости можно включить дополнительные разделы.

Порядок составления и утверждения положения об оплате труда

Для разработки проекта положения об оплате труда может быть сформирована рабочая группа или назначено ответственное должностное лицо.

Разработанный проект, как правило, направляют на согласование заинтересованным подразделениям. В процессе согласования могут быть высказаны замечания и дополнения к проекту локального нормативного акта.

Проект положения, подготовленный с учетом поступивших предложений и замечаний, вместе с обоснованием необходимо направить в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников, представляющий их интересы (ч. 4 ст. 135, ч. 1 ст. 372 ТК).

Выборный орган «первички» не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта должен направить работодателю в письменной форме мотивированное мнение о документе.

Если такое мнение не содержит согласия с проектом либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним или в течение трех дней после получения мнения обязан провести дополнительные консультации с профсоюзом для достижения взаимоприемлемого решения (ч. 2, 3 ст. 372 ТК).

Руководитель компании вводит в действие готовый документ своим приказом об утверждении положения об оплате труда. Положение вступает в силу со дня его утверждения или со дня, оговоренного в нем или в приказе об утверждении.

Скачать образец положения об оплате труда.

Ознакомление сотрудников с положением об оплате труда

Утвержденное руководителем компании положение об оплате труда необходимо довести до сведения всех сотрудников компании под подпись (ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.3, ч. 5 ст. 312.1, ч. 5 ст. 312.3 ТК).

В частности, можно оформить отдельный лист ознакомления. Если положение разработано в связи с изменением организационных или технологических условий труда, то о таких изменениях необходимо уведомить сотрудников не менее чем за два месяца до вступления в силу новых правил (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.3, ч. 2 ст. 74, ч. 5 ст. 312.1, ч. 5 ст. 312.3 ТК).

Изменение положения об оплате труда

Работодатель вносит изменения в положение об оплате труда:

в связи со вступлением в силу либо изменением нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения;

в связи с необходимостью изменений системы оплаты труда.

Для внесения правок рекомендуем придерживаться следующей последовательности.

1. Подготовка изменений. Правки можно внести в первоначальный текст документа либо подготовить новое положение.

2. Учет мнения первичной профсоюзной организации (при ее наличии). Поскольку положение об оплате труда работодатель принимает с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии), то и изменения в него вносит в том же порядке (ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 135 ТК).

3. Утверждение изменений. Руководитель компании издает приказ об утверждении правок либо новой редакции документа.

4. Ознакомление сотрудников. С правками, внесенными в положение, либо с новой редакцией документа необходимо ознакомить всех сотрудников компании под подпись.

5. Заключение допсоглашения к трудовым договорам (при необходимости). Условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты — обязательные условия трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК). Поэтому, если внесение правок в положение об оплате труда влечет изменение условий трудовых договоров, необходимо заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам (ч. 2 ст. 22.1, ст. ст. 22.2, 22.3, 72, 312.2 ТК).

Если же изменения положения об оплате труда и премировании не влияют на условия трудового договора, то вносить в него изменения не надо. Например, это возможно, если изменения касаются системы премирования, в трудовом же договоре указанная система не рассмотрена, а сделана отсылка на положение, в которое вносятся изменения.

6. Изменение условий трудовых договоров по инициативе работодателя при изменении организационных или технологических условий труда (при необходимости). Если сотрудник не согласен с правками, а они связаны с изменением организационных или технологических условий труда, допускается изменение условий трудовых договоров по инициативе работодателя (ч. 1 ст. 74 ТК).

О предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить сотрудников не позднее, чем за два месяца, в письменной форме (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.2, 22.3, ч. 2 ст. 74, ч. 5 ст. 312.3 ТК).

Следует использовать этот порядок также в том случае, если условия трудового договора не меняются, но в нем есть отсылка на положение об оплате труда, в который вносят изменения в части выплаты зарплаты (апелляционные определения Пермского краевого суда от 16.02.2015 по делу № 33-1676, Нижегородского областного суда от 03.07.2012 по делу № 33-4179/2012).

В уведомлении следует описать изменения условий по оплате труда и их причины, а также разъяснить право сотрудника отказаться от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора и указать последствия такого отказа (ч. 3, 4 ст. 74 ТК). Если внесение правок не влечет необходимости вносить изменения в условия трудового договора и соответственно заключать дополнительное соглашение, то факт уведомления работника и его согласие продолжать работу в новых условиях все равно следует зафиксировать, например, в виде отметки на уведомлении.

7. Предложение не согласным с изменениями работникам другой работы либо прекращение с ними трудовых отношений. Если внесение правок в положение об оплате труда связано с изменением организационных или технологических условий труда и работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу.

Это может быть как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации работника, так и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предложить все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

Предлагать вакансии в других местностях он обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.2, 22.3, ч. 3 ст. 74, ч. 5 ст. 312.3 ТК).

При отсутствии подходящей работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).

Срок хранения положения об оплате труда

Сроки хранения документов определены в перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденном приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

Положения об оплате труда должны храниться (п. 294 перечня):

по месту разработки и утверждения — постоянно. Это означает, что компании — источники комплектования государственных или муниципальных архивов должны передавать документы, утратившие силу, в архив. Компании, которые не являются источниками комплектования архивов, должны сохранять положения не менее десяти лет;

в других организациях — пять лет после замены новыми положениями.