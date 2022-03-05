Цитата дня. Про клятвы налоговиков

Госслужащие будут давать клятвы? «Единая Россия» внесла в Думу законопроект об установлении клятвы гражданского служащего.
Вот текст:
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на гражданскую службу Российской Федерации, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь:
- уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации;
- быть честным и неподкупным;
- чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан;
- достойно исполнять возложенные на меня должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации, верно служить народу!».
Налоговые инспекторы относятся к госслужащим, кстати. Ждем выполнения всех обещаний :-)
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