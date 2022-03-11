Законно ли штрафовать работников?

Любые штрафы и финансовые санкции незаконны, так как не предусмотрены трудовым кодексом Российской Федерации. Что делать, если вас оштрафовали на работе, рассказали эксперты общероссийского Профсоюза работников торговли и услуг.

Как и за что обычно штрафуют?

Чаще всего работодатель «наказывает рублём», если сотрудник нарушает трудовую дисциплину. В том числе разговаривает по телефону в рабочее время, нарушает корпоративный дресс-код, регулярно опаздывает и так далее.

Однако любой штраф неправомерен и может ударить по работодателю тем же рублём. У компании есть три меры дисциплинарного взыскания и они прописаны в статье 192 ТК:

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

Все. Точка.

Так же на грани законности – недоначисление премиальной части заработной платы или депремирование, хотя и в этом случае есть судебная практика, где подобные манипуляции признавались вне закона.

Плохое качество работы также излюбленный повод для неправомерных штрафов.

Работодатель не может депремировать за невыполнение нормы, KPI или брак. Исключение – если эти нормы максимально подробно прописаны в трудовом договоре и должностной инструкции. Согласно статьям 155 и 156 трудового кодекса, в таком случае за некачественную работу и заработную плату можно удержать пропорционально выполненному объёму.

Что грозит компании?

За незаконные санкции сотрудник вправе обратиться за защитой в надзорные органы. Для начала, если в компании есть профсоюз, можно через него урегулировать споры в досудебном порядке. Но если компания не готова к диалогу, есть несколько путей:

трудовая инспекция;

прокуратура;

суд.

Важно! Доказать свою правоту можно только при условии работы в «белую». Если вы работаете без трудового договора или с использованием «теневых схем», суд на вашу сторону не встанет. А вот трудовая инспекция и прокуратура подобным способом ведения дел точно заинтересуется. Но премию это точно не вернет.

Проблематично будет доказать свою правоту, если премия привязана к прибыли компании. Нет прибыли – нет премии.

Но если отношения с компанией соответствуют трудовому кодексу, то регулярные штрафы наказуемы. Если невыплаты носят системный характер, то трудовая инспекция может признать их частичной невыплатой заработной платы. А если надзорные органы усмотрят в этом злой умысел, то возможна даже уголовная ответственность.

А если выпустить внутренний документ компании о штрафах?

«Узаконить» штрафы нельзя. Любой подобный акт или приказ – неправомерен. Он лишает сотрудников защиты, что недопустимо, согласно статье 8 ТК.

Наказание работодателю за такие фокусы грозит серьезное. Первое – штраф компании от трудовой инспекции.

Инспектора по любой жалобе от сотрудников придут с проверкой и посмотрят приказы по штрафам, сравнят зарплату по договорам с расчётными листами и накажут по ст. 5.27 КоАП. ИП грозит штраф от 1 000 до 5 000 ₽, юр. лицу — от 30 000 до 50 000 ₽.

Кроме того, работник может обратиться в суд с иском. Кроме суммы штрафа сверху суд начислит проценты и добавит моральный вред по ст. 237 ТК.

В каких случаях удержания из зарплаты законны?

В соответствии со статьей 137 ТК удержания денежных средств допустимы в случае, если это возврат аванса, возмещение лишних начислений, возврат за неотработанный, но отгулянный отпуск.

Кроме того, согласно 39 главе того же ТК, которая регламентирует вопросы материальной ответственности, работодатель вправе взыскать с сотрудника ущерб, который произошел по его вине.

Если материальная ответственность на сотруднике была полная, то и взыщут всю сумму ущерба, при этом сотрудник заранее подписывает соответствующий документ о полной материальной ответственности. Если такого соглашения нет, то с сотрудника можно взыскать только его среднемесячный доход (ст. 241 ТК).

Часто если сотрудник действительно виноват, он готов понести ответственность. Если сумма ущерба велика, то стороны могут договориться о том, чтобы компенсация взымалась частями в течение какого-то времени. Для этого нужно подписать дополнительное соглашение.