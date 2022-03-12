Как руководителю не нарушить ТК при сокращении работников

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Рубрика Трудовые отношения
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Процедура сокращения штата конкретно и подробно прописана в трудовом законодательстве России. Однако не всегда даже столь регламентированный процесс проходит гладко. Преимущественно — по вине работодателя. Иногда это банальные ошибки при потоковом увольнении, а иногда — и злой умысел.

В общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг рассказали о наиболее распространенных нарушениях при сокращении штата компании.

Что говорит ТК

Сокращение штата процедура, казалось бы, простая, четко регламентированная в статьях 81, 82, а также со 178 по 180 ТК. Однако, как правило, единовременно приходится увольнять множество сотрудников и именно здесь то самое, слабое место — человеческий фактор, из-за которого возникают ошибки.

Как надо

  1. Сначала компания издает приказ о сокращении, в котором четко и подробно прописываются сроки увольнений, список должностей, которые попадают под оптимизацию и утверждается новое штатное расписание.
  2. Далее службе кадров необходимо определить круг сотрудников, которых сокращать запрещено на законодательном уровне. Это беременные женщины, матери с детьми до трех лет, мать- или отец-одиночка, сотрудники, являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. А также единственные кормильцы в многодетной семье.
  3. И, наконец, провести аудит на предмет выявления работников, имеющих преимущества перед другими.

При прочих равных условиях в штате оставляют:

  1. Семейных сотрудников, если у них два и более иждивенца.
  2. Людей, получивших, в период работы на компанию, производственную травму.
  3. Инвалидов боевых действий.

Дополнительные категории преимущественных прав могут быть зафиксированы в коллективном договоре. Это допускается частью 3 статьи 179 ТК.

После первых трех этапов работодатель должен уведомить о сокращениях службу занятости. При массовом увольнении он обязан это сделать за три месяца. В тот же срок, согласно требованию статьи 82 ТК, компания обязана запросить мотивированное мнение профсоюза об изменении штатного расписания. При этом объединение может высказаться против сокращения. А у работодателя будет 10 дней на окончательное решение.

Далее о предстоящих изменениях нужно под роспись и персонально уведомить сотрудников. Делается это за два месяца. Но бывают исключения — при срочных договорах.

Когда при сокращении нужно быть особенно внимательным?

Согласно части 1 статьи 81 ТК, попадающему под сокращение сотруднику необходимо предложить должности, куда его могут перевести. Как равнозначные, так и нижестоящие. В том числе «декретные».

И вот на этом моменте рекомендуем сотруднику написать работодателю официальную служебную записку с перечнем своих квалификаций, приложив к ней копии документов об образовании. Сделав это, у работодателя не будет шанса сказать, что он не знал о ваших возможностях выполнять ту или иную работу.

Если консенсуса достигнуть не удалось, дальше происходит увольнение.

Но бывает так, что сразу после проведения сокращений компания наращивает обороты и принимает на срочные договоры новых людей. Так, например, произошло в Калужской области. Шестеро сокращенных работников обратились в суд с иском признать увольнение незаконным, ведь сразу после сокращения работодатель набрал новый штат на срочные трудовые договоры. А вот функционал и условия труда остались прежними. При этом вернуться старых сотрудников не пригласил. Суд встал на сторону истцов. Все шестеро были восстановлены на работе.

Также в судебном порядке можно решить спор о вакантной должности, которую предлагают попавшим под сокращение. В трудовом законодательстве прописаны приоритетные права, если ее занял человек таким правом не обладающий, можно оспорить сокращение.

Спорный момент и с увольнением по соглашению сторон. Если вам предлагают на выбор: сокращение по процедуре или увольнение по соглашению с компенсацией, возможно, вас хотят обмануть, и должность, на самом деле не сократят. Так произошло в Якутии, когда сотрудник пошел на соглашение и получил компенсацию, но через некоторое время узнал, то его должность не сократили. Обратился в суд и доказал подлог работодателя.

О чем еще нужно помнить

В течение двух недель после увольнения сотруднику нужно встать на учет в службе занятости. Только в этом случае он сможет претендовать на три среднемесячные заработные платы, пока будет искать работу.

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