От бухгалтера до финансового директора: что дает наличие диплома ДипИФР?

Кризис — для многих время пересмотреть свои приоритеты и поменять, возможно, не только место работы, но и этап в карьере. Бухгалтеры замечают, что их труд обесценивается, некоторые хотят сменить профессию — например, на финансового директора. В достижении цели может помочь диплом ДипИФР. Разбираемся, что это такое и как его получить.

Диплом ДипИФР и полная квалификация АССА

Диплом ДипИФР (DipIFR — Diploma in the International Financial Reporting) — это документ, который демонстрирует человек обладает уверенными навыками работы с международной финансовой отчетностью, а также дает конкурентное преимущество на рынке труда. Диплом ДипИФР — высшее подтверждение профессиональных знаний и навыков финансового специалиста.

Его разработала и внедрила международная ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров, которую чаще называют коротко АССА (Association of Chartered Certified Accountants). Это глобальное объединение профессионалов в области финансов, учета и аудита, которое насчитывает более 220 тысяч участников в 176 странах мира. Основная функция организации — развитие навыков и подтверждение квалификаций финансовых специалистов.

У АССА есть множество экзаменов. Самый сложный комплекс испытаний — на право получения звания квалифицированного сертифицированного бухгалтера (Chartered Certified Accountant) и полноправного члена ассоциации (так называемая, «полная квалификация АССА»). При ее наличии специалист в дальнейшем может претендовать на позицию главного бухгалтера или финансового директора в российской или зарубежной компании. Получить звание можно, сдав 13 экзаменов.

И здесь часто происходит путаница. Многие считают, что ДипИФР входит в структуру испытаний полной квалификации АССА. Это не совсем так.

ДипИФР — отдельный диплом. На рынке труда он котируется, как самостоятельный знак профессионального отличия. Однако его обладатель может перезачесть экзамен «Финансовая отчетность», который входит в структуру испытаний «полной квалификации».

Согласно исследованию АССА и HeadHunter, которое проводили несколько лет назад, доходы специалистов, которые получили полную квалификацию АССА, в три раза выше, чем зарплата специалистов без нее. Кроме того, наличие полной квалификации или, по крайней мере, диплома ДипИФР для финансовых специалистов в последнее время становится необходимостью.

Дело в том, что многие вузы сейчас развивают сотрудничество с ассоциацией: в ходе аттестации они доказывают, что знаний, полученных студентами в их учебных заведениях, достаточно, чтобы большая часть экзаменов для полной квалификации АССА была перезачтена автоматически.

Таким образом, молодым специалистам, только что выпустившимся из вузов, намного проще стать полноправными членами АССА, не имея при этом опыта работы в финансовой сфере. Другими словами, уже на старте карьеры они получают конкурентное преимущество на рынке труда перед более опытными коллегами, которые не имеют подтверждений своих профессиональных навыков.

Преимущества ДипИФР как самостоятельной квалификации

ДипИФР (как отдельный диплом) подтверждает высокий уровень работы с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Получить эту квалификацию крайне полезно специалистам, которые готовы расти по карьерной лестнице и развиваться в своей области. Это касается бухгалтеров, аудиторов и, конечно, специалистов по МСФО.

В первую очередь наличие диплома открывает двери в крупные страховые и кредитные организации, а также в компании, чьи акции котируются на бирже — их сотрудники обязаны готовить финансовую отчетность строго в соответствии с международными требованиями.

Важной точкой в карьере диплом послужит и для тех, кто работает или только устраивается в группу компаний с развитой системой филиалов или дочерних обществ. Здесь часто нужно составлять консолидированную отчетность для собственников и руководства группы компаний — эти навыки тоже проверяются и оцениваются в ходе экзамена на получение квалификации ДипИФР.

Как говорил Дональд Трамп, костюм у тебя должен быть для той работы, которую ты хочешь получить, а не которая у тебя есть сейчас. То же самое и с квалификациями. Никто не возьмет на работу специалиста, если у него нет хотя бы базовых знаний профессиональной области, в которой ему предстоит трудиться.

В основе экзамена на получение диплома ACCA ДипИФР лежит практика — нужно не просто знать МСФО в теории, но и уметь их применять. Квалификация в глазах работодателя подтверждает опыт сотрудника, а еще —готовность ориентироваться в разных стрессовых ситуациях.

Кроме того, наличие диплома часто говорит и о soft skills, например, о целеустремленности, амбициозности, уверенности в своих силах, ведь подготовиться и сдать экзамен крайне сложно. Именно поэтому диплом ценится работодателями, а специалисты с ДипИФР очень востребованы на рынке труда и имеют все шансы расширить перспективы карьерного роста.

Экзамен на получение диплома ДипИФР можно сдать на русском языке. Чтобы получить к нему доступ, нужно соответствовать одному из критериев: иметь высшее финансовое образование, трехлетний стаж работы в области финансов, учете, налогах, аудите или членство в ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Испытания проходит дважды в год: в июне и декабре.

Что нужно знать для получения квалификации ДипИФР?

Главная сложность экзамена заключается в том, что специалист должен подтвердить свои знания в области международной финансовой отчетности всего за четыре задания:

Первое задание посвящено составлению консолидированной финансовой отчетности.

Например, на экзамене в декабре 2021 года участникам предлагалось подготовить консолидированный отчет материнской компании о прибыли, убытках и прочем совокупном доходе за определенный период.

Второе часто предлагает сценарий и проверяет знания принципов бухгалтерского учета: экзаменуемому нужно выбрать подходящий план действий в рамках предложенного сценария и прокомментировать свое решение.

Например, объяснить и показать, как заданные события будут отражены в консолидированной финансовой отчетности при продаже материнской компании и других изменениях в деятельности организации.

Третье задание связано с требованиями конкретного международного стандарта финансовой отчетности.

К примеру, требуется объяснить и рассчитать суммы, которые будут признаны компанией в своей финансовой отчетности за период, и указать, где в этой финансовой отчетности они должны быть представлены.

Четвертое задание, пожалуй, самое неординарное. Оно включает вопросы, похожие на те, что задают финансовым специалистам их руководители о финансовой отчетности. Здесь редко требуются числовые ответы. Экзаменаторы проверяют, как специалист понимает специфику работы внутри компании и умеет ли он быстро ориентироваться в предмете при возникновении вопросов о его деятельности.

Например, экзаменуемых спрашивают, как бы они ответили на просьбу директора объяснить, что такое «Концептуальные основы», как они соотносятся с отдельными стандартами МСФО. Или пояснить, как неприменение требований в отношении сегментной отчетности может быть допустимым, если компания готовит финансовую отчетность с использованием стандартов МСФО.

Каждый ответ оценивается в 25 баллов. На экзамен отводится 3 часа 15 минут. После экзамена на сайте АССА публикуется отчет, в котором фиксируются наиболее распространенные ошибки студентов.

Какую стратегию подготовки выбрать?

К экзамену можно готовиться самостоятельно или на специализированных курсах.

На специализированных курсах зачастую закупаются учебные материалы, утвержденные организацией АССА. Они состоят из теории, практических заданий прошлых экзаменов и ответов. После прохождения курса студенты получают возможность сдать пробный экзамен.

Кроме того, преподаватели, готовящие специалистов к получению диплома ДипИФР, в ходе обучения раскрывают секреты, как без труда набрать дополнительные баллы, например, за правильное оформление своих ответов в экзаменационных формах.

Лучше отдавать предпочтение центрам и онлайн площадкам, у которых есть официальная аккредитация АССА. Это гарантия того, что преподаватели будут использовать только актуальные учебные пособия и давать ровно те знания и навыки, которые пригодятся экзаменуемым.

Еще один важный критерий — квалификация непосредственно преподавателей. Стоит выбирать курсы, эксперты которых сами ранее успешно сдавали этот экзамен, — они обладают не только теоретическим представлением, но и опытом прохождения испытания, а значит, лучше понимают специфику подготовки и работы в ходе экзамена.

Получение диплома ассоциации АССА ДипИФР — процесс сложный и требующий тщательной подготовки. Однако, пройдя этот путь, финансовые специалисты получают конкурентное преимущество на рынке труда и могут расширять перспективы своего карьерного роста в лучших компаниях России и мира.