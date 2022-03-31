Как подать в суд на работодателя

Срок для обращения в суд

Тем, кто решил судиться с компанией, очень важны сроки. Чем раньше будет подано исковое заявление, тем больше шансов на то, что оно будет рассмотрено судьей. Ст. 392 ТК устанавливает для различных видов нарушений разные сроки для обращения в суд:

Если вас незаконно уволили — 1 месяц с даты получения трудовой книжки или вручения приказа об увольнении.

— 1 месяц с даты получения трудовой книжки или вручения приказа об увольнении. Если вам не выплачивают заработную плату — 1 год начиная с даты выплаты заработной платы, которая не была перечислена на карту или выплачена наличными деньгами.

— 1 год начиная с даты выплаты заработной платы, которая не была перечислена на карту или выплачена наличными деньгами. Если вам не отдают трудовую книжку , несправедливо наложили дисциплинарное взыскание или по-другому нарушают ваши трудовые права — 3 месяца с момента, когда вы узнали (или должны были узнать) о нарушении трудовых прав.

, несправедливо наложили или по-другому нарушают ваши трудовые права — 3 месяца с момента, когда вы узнали (или должны были узнать) о нарушении трудовых прав. Если работодатель отказывается компенсировать вред здоровью, который был получен в процессе трудовой деятельности — бессрочно.

Иски, поданные с нарушением срока, тоже примут, но если работодатель заявит ходатайство о пропуске вами срока исковой давности, процесс будет окончен.

Если у вас не хватает каких-либо документов, которые могут служить доказательствами в суде, подавайте заявление без них. Важно не пропустить срок для обращения, а документы можно будет приложить к материалам дела позже.

В некоторых случаях по письменному заявлению работника суд помогает собрать требуемые доказательства. Например, может сделать запрос в Пенсионный фонд или в ФНС о том, какие взносы были перечислены, и на их основании рассчитать среднюю заработную плату. Или обязать работодателя представить трудовой договор, который не был выдан работнику при трудоустройстве.

Иск в суд на работодателя: как действовать

Судебное производство состоит из нескольких этапов. Каждый из них имеет свои особенности и правила. Общая схема судебной защиты трудовых прав работника:

Решив подать в суд на работодателя, прежде всего, проанализируйте имеющиеся доказательства и документы. Затем определитесь с выбором производства и подготовить иск.

Участие в судебных заседаниях — обязанность истца. Если вы подадите в суд, но не придете на заседание без уважительной причины и ходатайства о рассмотрении в ваше отсутствие — заявление оставят без рассмотрения.

Рассмотрение в суде исков, связанных с восстановлением трудовых прав, не облагается госпошлиной.

Выбор судопроизводства

Законодательство позволяет истцу по трудовому спору выбрать порядок судопроизводства:. Некоторые категории дел, например, при задолженности по оплате труда, могут быть решены в порядке приказного либо искового производства. Выбор вида производства принадлежит работнику.

Выбрав способ судопроизводства и определившись с исковыми требованиями, подготовьте заявление. Выбор суда для рассмотрения дела при трудовых спорах принадлежит истцу. Это может быть суд по месту нахождения организации или ее филиала (либо по месту жительства работника-истца).

Мы приготовили для вас образец искового заявления о взыскании невыплаченной заработной платы:

Скачать образец искового заявления о взыскании невыплаченной зарплаты

Ознакомиться с образцом заявления на выдачу судебного приказа можно здесь:

Скачать образец заявления на выдачу судебного приказа о взыскании зарплаты

Обязательные требования, предъявляемые к исковому заявлению

Как в приказном, так и в исковом порядке заявление подается по правилам, установленным ст. 131 и ст. 132 ГПК. Обязательное условие —, которое должно быть заверено подписью заявителя либо его представителя (на основании доверенности). Необходимо четко сформулировать исковые требования с учетом принципа исполнимости.

Следует полно и правильно заполнить наименование истца, ответчика, третьих лиц, а также их адресов и контактных данных. Если ваш работодатель — индивидуальный предприниматель, помимо ФИО и адреса укажите ИНН или номер СНИЛС, паспорта или водительских прав ответчика.

В самом заявлении или отдельным документом в приложении к нему рассчитайте и обоснуйте цену иска. Подробно раскройте и подтвердите доказательствами обстоятельства, которые подтвердят нарушение трудовых прав истца. Подготовьте и приложите комплекты заявления и документов для ответчика и третьих лиц, участвующих в суде.

Отнеситесь к сбору документов и подготовке иска серьезно. Грамотно составленное и обоснованное исковое заявление — это 80 % успеха в суде.

Необходимые документы и доказательства

Чтобы утверждения участников судебного процесса имели вес в суде, их следует подкрепить доказательствами нарушения трудовых прав. К ним можно отнести следующее:

Копии документов, подписанных работником, фотографии на рабочем месте, показания свидетелей (клиентов, менеджеров компаний-партнеров, сослуживцев и т. д.) помогут доказать факт трудовых отношений.

Копии вахтенного журнала выдачи-получения ключей, данные с турникетов при пропускном режиме, переписка по электронной почте докажут, что работа происходила в выходные и праздники.

Выписка со счета банковской карты докажет несвоевременное перечисление заработной платы.

Иные доказательства.

Если у вас, эксперты рекомендуют все равно подавать заявление и одновременно обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию. Контролирующие органы проведут проверку, добудут нужные бумаги и поддержат в суде лицо, чьи трудовые права нарушены.

Способы подачи иска

Сроки рассмотрения не зависят от того, как именно подана жалоба. Подать заявление в суд можно тремя способами.

Лично в приемную районного или мирового суда. В этом случае заготовьте несколько экземпляров иска. Один — для суда, и по одному для каждой из сторон, участвующих в деле. Копии для суда, ответчика и третьих лиц вы отдаете сотруднику, а на вашем заявлении проставляют отметку с указанием даты, входящего номера и фамилии сотрудника суда. Ценным письмом с описью вложения через почту. Квитанция об отправке с номером почтового отправления будет свидетельством подачи заявления. Тем, у кого есть подтвержденный аккаунт на сайте Госуслуг, доступен способ подачи иска в электронном виде через систему ГАС «Правосудие». Отсканируйте заявление и приложенные к нему документы. Заполните и отправьте форму на сайте. После автоматической проверки вам придет извещение о принятии заявления.

Подводим итоги

Исковые заявления подаются только в письменном виде по определенным правилам.