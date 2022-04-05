«Ночной бухгалтер». Сотрудники простойных компаний временно будут работать в других местах

Заберите на передержку

Инновации в кадрах: работники предприятий, которые простаивают, смогут уйти на временную работу к другим работодателям.

На основном месте работы трудовой договор при этом не аннулируется, а возобновится, как только сотрудник вернется.

Новый порядок прописан в постановлении Правительства № 511 от 30.03.2021.

Перевод на новое место будет оформлять «основной» работодатель. Плюс понадобится согласие работника и помощь центра занятости.

Новую боль кадровиков комментирует Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— Приостановление трудового договора? Такой процедуры в ТК РФ не предусмотрено. Каких-либо пояснений в нормативном акте нет. Остаётся только ждать разъяснений, как всегда. Или фантазировать: может быть, приказ издать, что договоры Иванова, Петрова, Сидорова приостанавливаются с такой-то даты? А может быть, нужно и доп.соглашение к трудовому договору? Все-таки дело серьезное, явное изменение договора, значит, согласие работника просто необходимо.

Если мы добрались до конца этого тернистого пути, другой вопрос: все закончилось, возобновляем договор? То есть еще какая-то новая процедура — «возобновление». И так далее, и так далее. Вопросов гораздо больше, чем ответов.

Заметки по НДФЛ

Несколько любопытных новостей по этому налогу:

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Напоминаем новые правила сдачи 4-ФСС за 1 квартал электронно. А еще о том, что скоро форма сдачи поменяется, но ближайшую отчетность пока сдаем по старой.

А есть видео?

Налоговики сделали ролик, где рассказывают, как бизнес будут регистрировать всего за один день. Как говорится, не туда ушел оскар (за анимацию, конечно).

Мем дня

Продолжаем собирать с просторов интернета шутки о наболевшем. Вот на сегодня:

Обучение для бухгалтера

Зачем самому судорожно копаться сразу в десятках законов, если можно посмотреть бесплатные вебинары?

Вот ближайшие:

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