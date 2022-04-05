«Ночной бухгалтер». Сотрудники простойных компаний временно будут работать в других местах

Заберите на передержку
Инновации в кадрах: работники предприятий, которые простаивают, смогут уйти на временную работу к другим работодателям.
На основном месте работы трудовой договор при этом не аннулируется, а возобновится, как только сотрудник вернется.
Новый порядок прописан в постановлении Правительства № 511 от 30.03.2021.
Перевод на новое место будет оформлять «основной» работодатель. Плюс понадобится согласие работника и помощь центра занятости.
Новую боль кадровиков комментирует Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:
— Приостановление трудового договора? Такой процедуры в ТК РФ не предусмотрено. Каких-либо пояснений в нормативном акте нет. Остаётся только ждать разъяснений, как всегда. Или фантазировать: может быть, приказ издать, что договоры Иванова, Петрова, Сидорова приостанавливаются с такой-то даты? А может быть, нужно и доп.соглашение к трудовому договору? Все-таки дело серьезное, явное изменение договора, значит, согласие работника просто необходимо.
Если мы добрались до конца этого тернистого пути, другой вопрос: все закончилось, возобновляем договор? То есть еще какая-то новая процедура — «возобновление». И так далее, и так далее. Вопросов гораздо больше, чем ответов.
Заметки по НДФЛ
Несколько любопытных новостей по этому налогу:
- хотят опять расширить перечень доходов, с которых не платится НДФЛ — включить туда региональные субсидии;
- НДФЛ не надо платить с компенсации за задержку зарплаты;
- разъяснение от Минфина: нерезидент не платит НДФЛ за квартиру, которой он владел много лет.
Осторожно, ФСС
Напоминаем новые правила сдачи 4-ФСС за 1 квартал электронно. А еще о том, что скоро форма сдачи поменяется, но ближайшую отчетность пока сдаем по старой.
А есть видео?
Налоговики сделали ролик, где рассказывают, как бизнес будут регистрировать всего за один день. Как говорится, не туда ушел оскар (за анимацию, конечно).
Мем дня
Продолжаем собирать с просторов интернета шутки о наболевшем. Вот на сегодня:
Обучение для бухгалтера
Зачем самому судорожно копаться сразу в десятках законов, если можно посмотреть бесплатные вебинары?
Вот ближайшие:
- Требования и дополнительные требования к участникам госзакупок (7 апреля)
- Финансовое планирование в кризис — руководство к действию (8 апреля)
- Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис (8 апреля)
Всё, что надо — только записаться.
Ваша улыбается несмотря ни на что редакция